Les autorités américaines ont fermé United Fidelity Bank le 27 novembre. First Citizens reprend ses 22 agences et la quasi-totalité de ses dépôts, avec des exceptions pour certains comptes. Le fonds fédéral de garantie estime le coût de la défaillance à 1,83 milliard de dollars. Les agences doivent toutes rouvrir lundi.

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First Citizens doit rouvrir lundi 30 novembre, sous sa responsabilité, les agences de United Fidelity qui ne fonctionnent pas le samedi. La reprise intervient après la fermeture, vendredi 27 novembre, de la banque d’Evansville, dans l’Indiana. Elle concerne 22 agences et la quasi-totalité des dépôts, dans quatre États et aux Îles Vierges américaines. L’autorité de surveillance bancaire a confié la gestion de la défaillance à l’organisme fédéral de garantie des dépôts, la FDIC.

Une fermeture décidée par le superviseur

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a estimé que United Fidelity risquait de ne plus pouvoir honorer ses obligations ou répondre, dans le cours normal de son activité, aux demandes de ses déposants. À la fin de septembre, l’établissement détenait environ 5,9 milliards de dollars d’actifs et 5,4 milliards de dollars de dépôts, selon la FDIC. La décision de fermeture est distincte de l’accord de reprise : le superviseur a nommé la FDIC administrateur de la banque défaillante, puis la FDIC a conclu la transaction avec First Citizens.

Pourquoi le total des dépôts et le montant repris diffèrent

First Citizens chiffre à 4,5 milliards de dollars les dépôts qu’il prévoit de reprendre, sur la base des comptes au 30 septembre. Certaines sommes placées par des intermédiaires et d’autres comptes exclus ne font pas partie du transfert. La différence entre les deux chiffres ne représente donc pas un montant de pertes pour les clients : l’un décrit le bilan de la banque fermée, l’autre le périmètre estimé de la transaction. First Citizens précise que le montant final sera ajusté à partir du bilan à la date de clôture et du règlement avec la FDIC.

La banque repreneuse évalue à environ 3,1 milliards de dollars les prêts inclus dans l’opération. Son offre retenue comportait une décote d’environ 2,6 milliards de dollars sur les actifs et aucune prime sur les dépôts. La FDIC estime à 1,83 milliard de dollars le coût de l’intervention pour le fonds de garantie, financé par les établissements assurés. La décote de l’offre et le coût pour le fonds correspondent à deux calculs distincts.

Chèques, cartes et agences pendant la transition

Pour les comptes repris, les clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes et leurs chèques, selon la FDIC. Les emprunteurs doivent continuer à régler leurs échéances. First Citizens annonce que les anciens sites et applications restent utilisables pendant la transition, avant une migration technique qui interviendra ultérieurement. Les agences déjà ouvertes habituellement le samedi devaient reprendre le 28 novembre ; le rendez-vous de lundi concerne les autres agences du réseau.

Sur les 22 implantations, 20 se trouvent dans l’Indiana, l’Illinois, le Colorado et la Floride. Les deux autres, à Sainte-Croix, opéraient sous le nom de Bank of St. Croix, une division de United Fidelity. Dans l’Illinois, l’enseigne comptait notamment deux agences à Chicago, sur Halsted Street et 87th Street.

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