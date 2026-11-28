La mairie de Rmeich a lancé le tri des déchets et bénéficie d’une connexion par satellite. Le ravitaillement et l’accès aux services restent à documenter.

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À Rmeich, la municipalité a commencé à distribuer des bacs de tri en novembre et le gouvernement dit avoir activé une connexion satellitaire pour l’administration locale. Ces deux mesures concernent la vie quotidienne d’une commune isolée du Sud. Elles ne disent rien, à elles seules, sur la régularité du ravitaillement ou le fonctionnement de tous les services.

Le 10 novembre, la municipalité de Rmeich a annoncé le début de la distribution de bacs rouges destinés aux déchets recyclables, avec un financement de l’ambassade d’Allemagne. Le dispositif demande aux habitants de séparer les matériaux à la source. Le circuit ne s’arrête pas au bac : il faut ensuite pouvoir les collecter et les acheminer vers un lieu de traitement. L’annonce municipale ne précise ni les volumes déjà enlevés ni la fréquence de collecte.

Une connexion pour la mairie, pas pour l’ensemble des foyers

Le Conseil des ministres a indiqué le 4 novembre que Rmeich figurait parmi les premières administrations et organisations dont le service Internet par satellite avait été activé. La bénéficiaire nommée est la municipalité, non l’ensemble des habitants. Le dispositif ajoute un moyen de communication à la mairie alors que l’ONU a documenté une couverture intermittente dans plusieurs villages frontaliers. Il n’existe pas de bilan public des heures de connexion ou de la part des foyers disposant d’un accès régulier à Internet dans la commune.

Le carburant et les aides restent des questions distinctes

Le 31 octobre, le maire Hanna el-Amil a évoqué auprès de Nawaf Salam l’approvisionnement en gazole des installations publiques et l’élargissement des programmes d’assistance sociale. Depuis cette demande, l’annonce du raccordement de la mairie et le lancement du tri apportent des éléments précis sur deux services, mais le compte rendu du gouvernement ne publie pas d’horaire de livraison de carburant ni de bilan des aides versées dans le village.

Le 22 novembre, Nawaf Salam a demandé de préserver la liaison humanitaire de Rmeich, Aïn Ebel et Debel après la fin du mandat de la FINUL. La situation des trois localités ne se déduit pas des mêmes annonces municipales. Les bacs et la connexion de Rmeich documentent des mesures locales ; leur disponibilité dans les autres villages, la régularité des livraisons et l’accès aux services doivent être établis séparément.

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