Manama a remis une note de protestation à Hadi Hashem après une réunion de soutien à des religieux bahreïniens à Beyrouth. Le ministère libanais des Affaires étrangères dit que le gouvernement n’a pas organisé ni parrainé la rencontre.

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Manama a remis une note de protestation à Hadi Hashem après une réunion de soutien à des religieux bahreïniens à Beyrouth. Le ministère libanais des Affaires étrangères dit que le gouvernement n’a pas organisé ni parrainé la rencontre.

Le ministère bahreïnien des Affaires étrangères a convoqué samedi 28 novembre l’ambassadeur du Liban à Manama, Hadi Hashem. Le directeur général des relations bilatérales, Abdallah ben Ali Al Khalifa, lui a remis une note officielle de protestation. Le ministère affirme qu’une réunion tenue jeudi dans la banlieue sud de Beyrouth a donné lieu à de fausses accusations et à des propos offensants à l’égard du royaume et de sa justice.

Une réunion de soutien à des religieux bahreïniens

La rencontre du 26 novembre s’est tenue dans la salle Al-Jinan, sur la route de l’aéroport de Beyrouth. Des séminaires et organisations religieuses libanaises l’avaient organisée en solidarité avec des religieux chiites détenus à Bahreïn. Des intervenants y ont dénoncé les condamnations prononcées contre eux. Le ministère bahreïnien considère ces prises de position comme une ingérence dans les affaires du royaume et a demandé aux autorités libanaises de prendre des mesures pour empêcher la répétition de telles réunions.

Le gouvernement libanais dit n’avoir pris aucune part à la rencontre

Le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné samedi les propos visant Bahreïn et ses institutions judiciaires. Il a affirmé que les déclarations faites lors de cette rencontre n’engageaient pas l’État libanais. Selon son communiqué, le gouvernement n’a ni appelé à la réunion, ni participé à son organisation, ni assuré son parrainage.

La diplomatie libanaise a rappelé que la déclaration ministérielle du gouvernement engage le Liban à ne pas servir de tribune à des attaques contre des États arabes ou amis. De son côté, Manama a réaffirmé son attachement aux relations bilatérales. Le communiqué libanais n’annonce pas de mesure à l’égard des organisateurs.

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