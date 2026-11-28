À l’école publique de Zouk Mosbeh, dans le Kesrouan, des élèves en situation de handicap ont reçu du matériel adapté et bénéficié de séances de rééducation. Le programme libanais d’éducation inclusive, auquel contribue la Croatie, associe aussi aide au transport, accompagnement scolaire et suivi des enfants déplacés pendant les fermetures.

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Du matériel adapté pour apprendre, des séances de rééducation et, quand le trajet est un obstacle, une aide au transport : le programme libanais d’éducation inclusive agit sur plusieurs causes de l’absence à l’école. Une délégation du ministère croate des Affaires étrangères en a vu une partie à l’école publique de Zouk Mosbeh, dans le Kesrouan, lors d’une mission régionale du 14 au 21 novembre 2026. Elle y a rencontré la direction, l’équipe pluridisciplinaire, des élèves qui avaient bénéficié de matériel adapté ou de soins, ainsi que leurs parents.

Cent vingt enfants accompagnés au Liban

L’UNICEF attribue à la contribution croate l’évaluation des besoins et l’accompagnement individuel de 120 enfants en situation de handicap au Liban. Le chiffre porte sur le volet financé par la Croatie à l’échelle du pays, et non sur les effectifs de l’école de Zouk Mosbeh. L’UNICEF ne détaille pas combien d’enfants ont bénéficié de chacune des prestations : le soutien pouvait inclure des séances de rééducation, une aide technique ou une contribution au transport, selon la situation de l’élève.

Le financement a également couvert 120 séances de sensibilisation et des activités locales contre la stigmatisation du handicap. Il s’agit d’un nombre de séances, distinct du nombre d’enfants accompagnés. Le bilan de la visite ne précise pas combien de parents, d’élèves ou d’enseignants ont participé à ces activités.

Maintenir le soutien quand l’école ferme

Après l’escalade du conflit en mars 2026 et la fermeture d’écoles publiques, une partie de l’accompagnement a été menée dans des centres d’hébergement collectif, auprès d’enfants déplacés en situation de handicap. Les services ont ensuite repris dans des écoles à mesure de leur réouverture, selon l’UNICEF. L’agence ne publie pas de décompte séparé pour les enfants accompagnés en centre d’hébergement, ni de bilan de leur assiduité après leur retour en classe.

La politique nationale d’éducation inclusive approuvée en 2023 prévoit d’agir aussi sur ce que l’élève trouve en classe : des supports accessibles, du matériel choisi selon les besoins et des évaluations adaptées. Le ministère cite notamment le développement de ressources en braille et l’usage de technologies d’assistance. Un appui au transport facilite l’accès au bâtiment ; les aménagements pédagogiques déterminent ensuite la manière dont l’élève peut lire, communiquer ou passer une évaluation avec ses camarades.

De 30 écoles pilotes à 180 établissements publics

Le ministère de l’Éducation a lancé le programme avec l’appui de l’UNICEF à la rentrée 2018–2019. Parti de 30 écoles pilotes, il a atteint 180 établissements publics selon le bilan de l’UNICEF en novembre 2026. La ministre Rima Karami avait déjà annoncé ce total en décembre 2025. Il ne s’agit donc pas de 180 nouvelles ouvertures cette année. La généralisation d’ici 2030 reste un objectif du ministère.

Pour une famille qui prépare une inscription, les questions les plus utiles à poser à l’établissement portent sur les aides disponibles sur place, leur fréquence, le trajet et la personne chargée du suivi. La visite de Zouk Mosbeh documente des services effectivement reçus par des élèves ; elle ne fournit ni un calendrier d’admission ni une liste des prestations disponibles dans chacune des 180 écoles.

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