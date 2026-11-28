Deux personnes sont mortes après avoir atteint la côte de Gavdos, au sud de la Crète. Les secours ont dégagé 41 survivants, dont quatre ont été transférés vers la Crète pour recevoir des soins. Plus de 1 100 personnes ont été prises en charge dans la région en deux jours.

29

Lire l'article Stop

Deux personnes ont été retrouvées mortes et 41 autres ont été secourues samedi 28 novembre sur la côte rocheuse de Gavdos, une île grecque au sud de la Crète. Quatre des survivants ont dû être transférés vers la Crète pour recevoir des soins, d’après le bilan communiqué par les garde-côtes grecs. Les circonstances précises des deux décès n’ont pas été établies.

Quarante et un survivants dégagés à Ampelos

L’intervention a eu lieu dans le secteur rocheux d’Ampelos. Les secours y ont dégagé 43 personnes, dont deux retrouvées sans vie. Les quatre personnes nécessitant des soins ont été acheminées par un patrouilleur vers le port de Chora Sfakion, sur la côte sud de la Crète, afin de poursuivre leur prise en charge à terre.

Le bilan d’Ampelos concerne cette seule opération. Dans un avis distinct publié samedi, les garde-côtes ont détaillé trois groupes repérés vendredi près de la plage de Tripiti, pour un total de 133 personnes. Ce relevé mentionne aussi des interventions autour de la Crète, notamment au sud des Kaloi Limenes. Les avis successifs peuvent inclure des suites d’opérations déjà annoncées : les additionner mécaniquement conduirait à compter certaines personnes plusieurs fois.

Plus de 1 100 personnes prises en charge dans la région

Au total, les opérations menées des premières heures de vendredi à samedi après-midi autour de la Crète et de Gavdos ont permis de prendre en charge plus de 1 100 personnes à bord de bateaux en provenance d’Afrique du Nord. Ce bilan provisoire, établi à partir des chiffres des garde-côtes, inclut les interventions grecques et celles de l’agence européenne Frontex. Il ne correspond pas au nombre de passagers d’un seul bateau.

Les arrivées se poursuivent alors que la Grèce, les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche travaillent avec le Rwanda à la création d’un centre de retour. Le gouvernement néerlandais l’a annoncé le 16 novembre. Le projet concerne des personnes sans droit de séjour dans l’Union européenne. Il ne préjuge pas du statut ni du sort des personnes secourues samedi.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews