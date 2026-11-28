Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé des travaux de bétonnage devant l’ABC le 4 novembre. Leur avis ne documente aucune cession de voirie. En droit libanais, les deux opérations relèvent de décisions distinctes.

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Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé des travaux de bétonnage devant l’ABC le 4 novembre. Leur avis ne documente aucune cession de voirie. En droit libanais, les deux opérations relèvent de décisions distinctes.

Le 4 novembre à 20 heures, un entrepreneur devait couler du béton devant le centre commercial ABC, à Achrafieh. Les Forces de sécurité intérieure (FSI) avaient prévenu les automobilistes d’un aménagement de la circulation d’environ une demi-heure. L’avis public identifie le lieu et la durée de l’intervention. Il ne précise ni la configuration définitive de la voie, ni le financement du chantier. Il n’annonce pas non plus de cession d’une portion de rue.

Travaux de voirie et cession : deux actes différents

À Beyrouth, le gouverneur exerce l’autorité exécutive municipale, selon l’article 67 du décret-loi 118 de 1977. Le conseil municipal conserve les compétences que lui attribue l’article 49, notamment en matière de planification des voies, de déclassement des biens du domaine public municipal et d’acceptation des dons. Si une partie du domaine public communal doit être déclassée, la délibération correspondante est soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur, conformément à l’article 62. Le déclassement, s’il intervient, n’est pas en lui-même une vente ou un transfert de propriété.

Le Conseil d’État a rappelé la différence dans sa décision n° 343 du 5 février 2020 concernant une autre commune : il a annulé une autorisation d’occupation provisoire qui limitait l’usage commun d’une voie demeurée dans le domaine public. Cette décision ne porte pas sur l’ABC ; elle explique pourquoi les conditions d’usage de la rue comptent, indépendamment du nom du titulaire au cadastre.

Les pièces qui permettraient de trancher

Pour savoir si l’aménagement devant l’ABC change l’emprise ou l’usage de la rue, il faudrait pouvoir comparer le plan approuvé des travaux au plan cadastral et, le cas échéant, lire la délibération municipale et sa décision d’approbation. Le bulletin de circulation du 4 novembre n’est aucun de ces documents. Libnanews n’a pas retrouvé d’acte public établissant un changement de statut de la voie.

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