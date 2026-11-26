Électricité du Liban a fait le point à Baabda. L’estimation d’octobre dépendait du combustible disponible alors ; aucune date ni production nouvelle n’a été annoncée.

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Joseph Aoun a reçu le 25 novembre à Baabda le président d’Électricité du Liban, Nassib Nasr. Le point a porté sur les centrales de Zouk et de Jiyé, le coût des combustibles et le recouvrement des factures. La présidence demande d’accélérer les démarches administratives, mais son compte rendu ne donne ni date de redémarrage ni quantité d’électricité supplémentaire.

Ce que représentait l’estimation d’octobre

Le 8 octobre, le ministère de l’Énergie et de l’Eau avait indiqué que des démarches techniques et administratives étaient en cours pour remettre les deux centrales en service. Les dirigeants d’EDL présentaient alors un scénario d’environ une heure et demie d’alimentation supplémentaire, pendant un mois et demi, sur la base du combustible disponible à cette date. Il s’agissait d’une estimation conditionnelle. Ce calcul ne fournit pas le niveau de production atteint en novembre et ne peut pas être transposé aux réserves actuelles sans nouveau chiffre.

Le compte rendu de Baabda confirme que la situation des deux installations a été discutée. Nassib Nasr a aussi abordé l’incidence de la hausse des cours mondiaux du pétrole sur le coût de production. La présidence ne chiffre ni le stock utilisable ni le coût d’un kilowattheure supplémentaire produit par les deux sites. Elle ne précise pas non plus quels groupes, le cas échéant, seront remis en service en premier.

Redémarrer des installations et construire de nouvelles capacités

Les deux dossiers ne se confondent pas. Le gouvernement a approuvé le 13 novembre des orientations pour le secteur électrique et annoncé la poursuite de négociations avec le Qatar, dont un volet concerne de nouvelles capacités à Zouk. Ces discussions ne fixent pas la quantité de combustible que peut consommer l’installation existante. Jiyé ne figure pas parmi les trois sites de production nommés dans ce volet de la négociation, à savoir Deir Ammar, Zahrani et Zouk.

Pour les abonnés, l’indicateur à suivre est le nombre d’heures effectivement fournies, et non la seule annonce d’une remise en état. Un relevé d’EDL sur la puissance injectée, les stocks de combustible et les heures de service permettrait de comparer la production réelle au scénario d’octobre. Aucun de ces trois chiffres ne figure dans le compte rendu de l’entretien du 25 novembre.

La centrale de Zouk, près de Jounieh, le 30 mai 2009. Photo d’archive redimensionnée : Evilscaught / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

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