Le Med Emre, qui transportait du gazole, a coulé jeudi au large d’Ibiza. Les 17 marins ont été repêchés, mais l’un d’eux est décédé.

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Le Med Emre, un navire sous pavillon maltais chargé de gazole, a coulé au large d’Ibiza dans la nuit du 25 au 26 novembre. Tous les membres d’équipage ont été repêchés, mais l’un des 17 marins est mort, a annoncé le gouvernement des Baléares. L’Espagne a activé son plan d’intervention contre la pollution maritime.

Le navire avait quitté Algésiras et faisait route vers Barcelone. Le gouvernement régional situe le naufrage à environ 25 milles nautiques de l’île, soit un peu plus de 46 kilomètres. Trois hélicoptères du sauvetage maritime espagnol, venus de Palma, Valence et Tarragone, ont participé à l’opération avec des navires de secours et des bâtiments marchands qui se trouvaient à proximité.

Six marins soignés à Ibiza

Sept membres de l’équipage ont été évacués vers Ibiza. Le décès de l’un d’eux a été constaté à l’hôpital Can Misses. Les six autres ont été pris en charge à leur arrivée à l’aéroport, puis orientés vers Can Misses et la polyclinique Nuestra Señora del Rosario. Les autorités ont signalé des blessures légères, l’hypothermie étant le principal problème constaté. Sur les dix autres marins, cinq ont été conduits à Valence et cinq sont restés à bord d’un navire de secours, en bon état selon le bilan régional.

Un survol pour rechercher une éventuelle nappe

Les autorités des Baléares estiment que le bateau pouvait transporter quelque 7 000 tonnes de gazole. Ce chiffre est une estimation de la cargaison, pas une mesure de la quantité éventuellement déversée. Le gouvernement régional n’a confirmé ni l’étendue d’une fuite ni la présence de carburant sur le littoral dans son premier communiqué.

La marine marchande espagnole a activé au niveau 2 son plan national contre la pollution en mer. Les Baléares ont déclenché leur plan territorial de protection civile au niveau 0. Le Clara Campoamor, un bâtiment de sauvetage équipé pour intervenir contre les pollutions, a été envoyé vers la zone. Un avion de reconnaissance doit la survoler pour repérer un éventuel déversement. Les autorités régionales n’ont pas précisé la cause du naufrage.

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