Le Royaume-Uni a enregistré 738 000 arrivées et 661 000 départs de longue durée sur douze mois à fin juin 2026, selon l’ONS.

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Le Royaume-Uni a enregistré 77 000 arrivées de plus que de départs de longue durée sur les douze mois achevés en juin 2026, selon les estimations provisoires publiées jeudi 26 novembre par l’Office for National Statistics (ONS). Le solde était de 204 000 un an auparavant, après révision. La baisse tient surtout au recul des arrivées de ressortissants de pays hors du groupe européen défini par l’ONS.

L’office britannique dénombre 738 000 arrivées, contre 893 000 sur les douze mois précédents, et 661 000 départs, contre 689 000. Le chiffre de 77 000 mesure la différence entre ces deux flux, et non le nombre de personnes immigrées. Le calcul porte sur les personnes qui arrivent ou partent pour au moins douze mois, britanniques ou étrangères. Il ne correspond donc ni au nombre de visas délivrés ni à celui des demandes d’asile.

Le recul vient avant tout des arrivées

Parmi les ressortissants hors du groupe « UE+ », l’ONS estime les arrivées à 550 000, contre 671 000 un an plus tôt. Les départs sont restés globalement stables. Le solde de ce groupe est ainsi passé de 379 000 à 258 000. Dans cette nomenclature, « UE+ » désigne les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, hors Britanniques.

Les arrivées liées aux études restent le premier motif chez les ressortissants hors UE+, avec quelque 257 000 personnes, contre 290 000 un an plus tôt. Les arrivées liées au travail ont davantage baissé en proportion : l’office les estime à 135 000, contre 180 000, accompagnants compris. Les arrivées rattachées à l’asile reculent aussi. Ce dernier comptage inclut les personnes qui demandent l’asile après être entrées par une voie régulière comme celles qui sont entrées sans autorisation ; il ne se limite pas aux traversées de la Manche.

Davantage de départs que d’arrivées parmi les Britanniques

L’ONS estime le solde des Britanniques à −137 000 et celui des ressortissants de l’UE+ à −45 000. La composante britannique est toutefois plus incertaine qu’à l’ordinaire. Faute de données administratives actualisées, l’office a dû prolonger sa projection à quinze mois. Il prévoit de réviser ces chiffres lors de sa prochaine publication, le 27 mai 2027.

Hors période de restrictions liées au Covid-19, l’ONS présente ce solde comme le plus faible enregistré depuis 1997. La comparaison de long terme reste à lire avec prudence : l’office s’appuyait alors sur des enquêtes et utilise aujourd’hui surtout des données administratives.

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