À Tefahta, les sciences continuent loin de Nabatiyé

À Tefahta, l’Université libanaise a changé d’adresse pour maintenir ses cours dans le Sud. La branche V de la faculté des sciences a quitté provisoirement le quartier universitaire de Nabatiyé. Elle occupe un bâtiment que la municipalité destinait initialement à un lycée public. L’année universitaire 2026-2027 y a commencé en présentiel, comme le confirme l’établissement dans ses annonces officielles. Ce déplacement doit permettre de poursuivre les études malgré les risques pesant sur le site d’origine. Il ne signifie ni fermeture de la branche ni transfert définitif. La question du retour à Nabatiyé reste distincte de l’organisation des enseignements dans les locaux de remplacement.

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À Tefahta, l’Université libanaise a changé d’adresse pour maintenir ses cours dans le Sud. La branche V de la faculté des sciences a quitté provisoirement le quartier universitaire de Nabatiyé. Elle occupe un bâtiment que la municipalité destinait initialement à un lycée public. L’année universitaire 2026-2027 y a commencé en présentiel, comme le confirme l’établissement dans ses annonces officielles.

Ce déplacement doit permettre de poursuivre les études malgré les risques pesant sur le site d’origine. Il ne signifie ni fermeture de la branche ni transfert définitif. La question du retour à Nabatiyé reste distincte de l’organisation des enseignements dans les locaux de remplacement.

À Tefahta, un bâtiment municipal pour les sciences

Le directeur de la branche, Wassim Abdallah, explique que la décision devait intervenir avant le début de l’année universitaire. Attendre une amélioration des conditions de sécurité aurait laissé les étudiants dans l’incertitude au moment de reprendre leur cursus. Le choix d’un site provisoire répond donc d’abord à une exigence de continuité.

Selon son récit, la municipalité a mis gratuitement le bâtiment à la disposition de la faculté. Le Conseil du Sud a assuré les travaux de remise en état et l’équipement. Ces deux interventions ont rendu possible l’accueil d’une institution universitaire dans des locaux prévus pour un autre usage éducatif.

Le bâtiment offre une solution concrète à une difficulté immédiate. Sa mise à disposition ne dit toutefois rien, à elle seule, de la durée pendant laquelle la faculté l’occupera. Aucun calendrier de retour au quartier universitaire de Nabatiyé n’est annoncé dans les éléments disponibles.

900 inscriptions administratives annoncées

Le directeur fait état de 900 étudiants inscrits administrativement. Ce nombre renseigne sur les dossiers enregistrés auprès de la branche. Il ne constitue pas un comptage de la présence quotidienne dans les salles, ni un bilan des étudiants ayant achevé leur année.

Une annonce officielle de l’Université libanaise avait fixé l’ouverture des inscriptions sur place au 22 septembre 2026, dans le nouveau bâtiment de Tefahta. Les étudiants étaient invités à compléter leur démarche en ligne puis à présenter les pièces nécessaires auprès de la faculté. L’établissement a ensuite confirmé le démarrage des enseignements en présentiel.

La distinction entre inscription et fréquentation importe dans une faculté déplacée. L’organisation administrative peut être assurée alors que les trajets des étudiants restent soumis aux contraintes de circulation et de sécurité. Aucun taux d’absence n’est cependant fourni : il serait injustifié d’en déduire un décrochage collectif.

Des trajets et des repères à reconstruire

Roua Qanso, étudiante en master de biologie, décrit les changements imposés par le déménagement. Son parcours vers la faculté doit désormais passer par Doueïr, Charqiyé et Kaouthariyet el-Sayyad avant d’atteindre Tefahta. Elle évoque un lieu plus petit que celui de Nabatiyé, mais qu’elle juge plus sûr.

Son appréciation associe deux réalités de la vie étudiante : l’attachement aux anciennes salles et à leur environnement, et le soulagement de pouvoir étudier dans des conditions ressenties comme moins menaçantes. Ce témoignage ne permet pas de mesurer la sécurité de tous les déplacements. Il montre ce que le changement de campus représente à l’échelle d’un parcours individuel.

Pour une formation scientifique, la continuité ne se résume pas à l’ouverture d’une salle de cours. Les travaux pratiques et l’accès aux équipements font partie du cursus. Les informations publiques confirment l’aménagement du site, sans détailler la capacité de chaque laboratoire ni l’ensemble du matériel transféré. Elles ne permettent donc d’affirmer ni une interruption des travaux pratiques ni une équivalence complète des installations.

Le maintien du présentiel à Tefahta constitue l’élément acquis. La suite dépendra des conditions de fonctionnement du site et de l’évolution de la sécurité à Nabatiyé. Pour les étudiants, la priorité immédiate reste de pouvoir suivre leur formation sans qu’un déplacement de bâtiment devienne une rupture d’études.

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