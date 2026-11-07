EDL : un transformateur transféré pour Jezzine

Électricité du Liban annonce avoir transféré, le 6 novembre 2026, un transformateur de réserve de 20 MVA depuis Joub Jannine. L’appareil doit remplacer un équipement défaillant à la station Paul-Arcache, qui dessert Jezzine, l’Iqlim el-Kharroub et les environs. L’opération a mobilisé l’armée après une opposition locale rapportée par EDL. L’établissement assure que la desserte de la Békaa occidentale ne sera pas affectée. L’installation reste à réaliser dans les prochains jours, avant le rétablissement annoncé de l’alimentation habituelle.

29

Lire l'article Stop

Le transfert du transformateur EDL destiné à Jezzine et à l’Iqlim el-Kharroub a été réalisé vendredi 6 novembre 2026, avec l’appui de l’armée libanaise. Électricité du Liban l’annonce dans un communiqué diffusé samedi. L’appareil de réserve, d’une puissance de 20 mégavoltampères (MVA), provient de la station de Joub Jannine, dans la Békaa occidentale. Son installation à la station Paul-Arcache, relevant de l’Office national du Litani, reste prévue dans les prochains jours.

L’opération doit permettre de remplacer un transformateur tombé en panne le 29 septembre. Selon EDL, cette défaillance a fortement réduit l’alimentation électrique de vastes secteurs de Jezzine, de l’Iqlim el-Kharroub et des environs. L’établissement n’annonce pas encore le rétablissement effectif de la desserte.

Le transfert du transformateur EDL débloqué

L’entreprise publique explique avoir d’abord tenté de mobiliser un appareil de réserve équivalent, entreposé à Joub Jannine. Ses équipes se seraient alors heurtées à l’opposition de certains habitants et responsables locaux. EDL affirme qu’ils les ont empêchées par la force d’achever le transfert.

Le communiqué ne nomme pas les personnes concernées. Il ne précise ni la date de cette première tentative ni les circonstances détaillées de l’opposition. Le récit de cet épisode repose sur les déclarations de l’établissement public.

EDL indique avoir ensuite pris contact avec les forces de sécurité, l’armée et les responsables politiques concernés. Cette coordination a permis de déplacer l’appareil le 6 novembre. Les militaires ont accompagné et protégé les équipes techniques pendant l’opération, selon l’établissement.

Un appareil de réserve de 20 MVA

EDL assure que le départ du transformateur ne réduit pas l’alimentation de Joub Jannine ni celle des localités voisines. L’appareil transféré avait été en service pendant plusieurs années, avant son remplacement par un équipement de 40 MVA.

Ce remplacement devait répondre à l’augmentation des charges dans la station et dans la Békaa occidentale. L’ancien transformateur de 20 MVA avait alors été mis en réserve. Il pouvait ainsi être utilisé ailleurs sur le réseau libanais, en fonction des besoins, explique EDL.

L’établissement présente donc l’opération comme la mobilisation d’un équipement disponible, et non comme le retrait du transformateur actuellement affecté à l’alimentation de Joub Jannine.

La remise en service reste attendue

Dans son communiqué, EDL remercie le président de la République pour son suivi du dossier. Elle lui attribue une contribution à la levée des obstacles au transfert. Elle remercie également les forces de sécurité, en particulier l’armée, pour leur soutien aux équipes.

La prochaine étape est l’installation de l’appareil à la station Paul-Arcache. EDL ne communique pas de jour précis pour cette intervention, ni d’horaire de remise en service. Elle ne chiffre pas non plus le nombre d’abonnés concernés ou les heures de courant supplémentaires attendues. L’objectif annoncé reste le retour à l’alimentation habituelle des secteurs touchés par la panne du 29 septembre.

Illustration : siège d’Électricité du Liban à Beyrouth, photographié le 17 août 2008. Photo Philippe48, CC BY-SA 3.0. Habillage éditorial Libnanews. Cette photographie d’archives ne montre pas le transfert.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews