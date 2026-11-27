Le CDR sollicite des offres jusqu’au 9 décembre pour réparer les hôpitaux publics de Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya et Marjayoun.

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Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) a lancé jeudi 26 novembre un appel d’offres pour réhabiliter les hôpitaux publics de Tebnine, Nabatiyé, Hasbaya et Marjayoun. Les entreprises ont jusqu’au mercredi 9 décembre à midi, heure de Beyrouth, pour déposer leurs offres. Le CDR n’a annoncé ni attributaire ni date de début des travaux.

Un seul marché pour quatre établissements

Le marché de travaux porte sur les bâtiments existants, sans construction de nouveaux hôpitaux ni extension des sites. Les quatre établissements relèvent du même contrat, mais chaque hôpital dispose de son propre relevé de quantités. Le dossier prévoit environ 3 300 mètres carrés de travaux d’étanchéité sur les toitures des quatre sites, selon les quantités estimées au cahier des charges.

À Marjayoun, le dossier prévoit notamment de remettre en état les abris à l’entrée des urgences. À Hasbaya et à Marjayoun, il prévoit de réparer les installations de ventilation et de climatisation des blocs opératoires. À Nabatiyé, il comprend la remise en état d’installations de protection contre l’incendie. Le CDR coordonne le projet avec le ministère de la Santé publique et les directions hospitalières.

À Tebnine, les locaux d’imagerie mais pas l’appareil

Les travaux à Tebnine comprennent l’aménagement des locaux qui doivent accueillir une unité de TEP-TDM, une technique d’imagerie qui associe la tomographie par émission de positons et le scanner. Le marché couvre les travaux de bâtiment et les raccordements nécessaires. L’achat et l’installation de l’appareil relèvent d’un contrat distinct. L’appel d’offres du 26 novembre ne fixe donc pas de date à laquelle les patients pourront y passer un examen.

Cent cinquante jours après le démarrage effectif

Le cahier des charges prévoit un délai d’exécution de 150 jours à compter du démarrage effectif, sous réserve de la confirmation que les sites sont sécurisés contre les restes explosifs de guerre. Le délai ne court ni à partir de la publication de l’appel d’offres ni à partir du 9 décembre. Les interventions sur les différents sites peuvent se chevaucher.

Les directions hospitalières restent responsables des soins pendant les travaux. Le dossier leur demande de convenir avec l’entreprise du phasage, d’approuver les interruptions prévues et de valider par écrit chaque zone avant son retour à l’usage clinique. Le CDR n’a pas publié de calendrier d’interruption des services pour les patients.

Une incohérence de dates subsiste dans le dossier mis en ligne : une annexe présente comme déjà réalisées des évaluations préliminaires qu’elle situe entre janvier et mai 2027, après la date de dépôt affichée. La fiche officielle du CDR indique toujours le 9 décembre 2026 à midi. L’annexe ne permet pas de dater les visites d’évaluation.

Un financement de la Banque mondiale, sans montant d’attribution publié

Le marché s’inscrit dans le Projet d’aide d’urgence au Liban (LEAP), financé par le prêt 9841-LB de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Les 250 millions de dollars correspondent au financement initial de l’ensemble du programme de reconstruction, qui couvre plusieurs secteurs, et non au coût de ces quatre chantiers. L’avis du CDR ne publie ni prix d’attribution ni date de signature. La prochaine échéance publique est celle du dépôt des offres.

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