La Ligue des fonctionnaires appelle à la grève vendredi 27 novembre. Aucun relevé des guichets fermés n’est encore disponible.

8

Lire l'article Stop

La Ligue des fonctionnaires de l’administration publique appelle les agents des ministères et des administrations libanaises à cesser le travail vendredi 27 novembre. Elle réclame une nouvelle grille salariale, l’intégration des majorations au salaire de base et une révision de l’indemnité de transport. L’appel ne permet pas encore de savoir quels guichets fermeront.

Les revendications portent sur le salaire de base et le transport

Dans le communiqué n° 2026/23, diffusé jeudi 26 novembre, la Ligue appelle à une grève générale dans les administrations et les ministères. Ibrahim Al-Nahal, membre de la Ligue, estime que les démarches de dialogue n’ont pas abouti. L’organisation présente cette journée comme le début d’une mobilisation susceptible de s’étendre, sans annoncer dans le communiqué de nouvelles dates d’arrêt de travail.

La Ligue demande que les majorations rejoignent le traitement de base, au lieu de rester des compléments versés à part. Cette revendication est distincte de la révision de l’indemnité de déplacement : l’une porte sur la structure de la rémunération, l’autre sur le coût du trajet jusqu’au lieu de travail.

Le nouveau référentiel des métiers ne fixe pas les salaires

Jeudi, le Premier ministre Nawaf Salam a présenté au Grand Sérail un référentiel élaboré par le Conseil de la fonction publique. Ce document définit les responsabilités et les compétences attendues pour chaque poste. Il doit notamment aider les administrations à identifier qui peut traiter ou trancher un dossier. Le lancement n’a pas fixé de nouvelle grille de rémunération et ne constitue pas une réponse aux trois revendications de la Ligue.

Le rapport du ministère des Finances sur le projet de budget 2027 prévoit des crédits pour de nouvelles majorations, avec une entrée en vigueur envisagée en septembre 2027. Il s’agit d’une prévision budgétaire, pas d’une refonte salariale en vigueur ce vendredi.

Avant un déplacement, vérifier le guichet concerné

L’appel vise les ministères et les administrations. Il ne constitue pas une décision gouvernementale de fermer tous les services publics. La Ligue n’a pas fourni de liste de guichets fermés ni d’horaires par établissement. Pour une démarche à effectuer vendredi, le point à vérifier est l’ouverture du service qui traite le dossier et, s’il y a lieu, le maintien du rendez-vous.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews