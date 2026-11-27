Le nord de la mer Ionienne et l’Épire sont les premières zones visées vendredi. Les intempéries devraient gagner d’autres régions au cours du week-end.

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Le service météorologique national grec prévoit de fortes pluies et des orages à partir de ce vendredi 27 novembre dans le nord de la mer Ionienne et en Épire. Les intempéries devraient gagner l’ouest du pays samedi, puis atteindre plusieurs régions de l’est et du sud dimanche. La Protection civile a demandé aux collectivités et aux services concernés de se tenir prêts à intervenir.

De l’ouest vers l’est au fil du week-end

Le bulletin spécial diffusé jeudi place le nord de la mer Ionienne et l’Épire en tête des zones exposées vendredi. Samedi 28 novembre, les météorologues prévoient des épisodes de fortes pluies et d’orages sur l’ensemble de la zone ionienne, en Épire, dans l’ouest de la Grèce centrale et dans l’ouest du Péloponnèse. Dès la soirée, le bulletin signale aussi un risque en Piérie, en Macédoine centrale, et dans l’est de la Thessalie.

Dimanche 29 novembre, les fortes pluies sont attendues d’abord en Thessalie, dans l’est de la Grèce centrale et en Eubée. Le risque orageux devrait ensuite gagner l’est et le sud du Péloponnèse, les Cyclades et la Crète. Dans l’est du pays, le bulletin prévoit également des vents de nord à nord-est pouvant atteindre la force 9 sur l’échelle de Beaufort.

Ce que recommande la Protection civile

La Protection civile conseille de ne pas franchir un cours d’eau en crue, ni à pied ni en voiture, y compris dans les heures qui suivent les pluies. Elle invite à éviter les activités en mer et sur le littoral pendant les orages. Avant un déplacement, la police grecque publie les informations sur les routes rendues impraticables par les inondations.

Ces prévisions ne constituent pas une annonce de fermeture de routes ou d’annulation de traversées. Les voyageurs qui doivent prendre un ferry ce week-end ont intérêt à vérifier leur départ auprès de la compagnie, notamment dimanche dans les secteurs soumis aux vents les plus forts.

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