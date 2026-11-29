Le parquet de Nanterre a confirmé dimanche que le corps de Robert Boulin, retrouvé mort en 1979, a été exhumé en Gironde et autopsié le 27 novembre. Les expertises se poursuivent. Le pôle des crimes non élucidés a repris le dossier, dans lequel la famille de l’ancien ministre conteste la thèse du suicide.

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Le parquet de Nanterre a confirmé dimanche 29 novembre qu’une nouvelle autopsie de Robert Boulin avait été pratiquée vendredi 27 novembre. La dépouille de l’ancien ministre du Travail avait été exhumée la veille à Villandraut, en Gironde, où il repose. Le parquet indique que des expertises, « notamment toxicologiques et anatomopathologiques », sont en cours. Il n’a pas communiqué de résultat.

Une autopsie quarante-sept ans après la mort du ministre

Robert Boulin était ministre du Travail sous Valéry Giscard d’Estaing lorsqu’il a été retrouvé mort, le 30 octobre 1979, dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Il avait 59 ans. Les premières investigations avaient retenu le suicide par noyade. Sa famille a contesté cette conclusion, notamment en raison des blessures constatées sur son visage.

L’exhumation de jeudi n’est pas la première. Un nouvel examen avait déjà eu lieu en 1983, après une précédente exhumation. En 2020, des experts mandatés par la justice avaient estimé que les constatations de 1979 ne permettaient pas de conclure formellement à une noyade. Ils avaient également relevé qu’une fracture du nez était contemporaine du décès. Leur expertise ne permettait pas pour autant d’en établir la cause.

Fabienne Boulin-Burgeat, la fille de l’ancien ministre, a assisté jeudi à l’exhumation. Son avocat, Didier Seban, attend notamment des précisions sur les lésions du visage. La famille défend la thèse d’un homicide, qui n’a pas été établie par la justice.

Le dossier a quitté Versailles pour Nanterre

La décision de transférer le dossier a pris forme au printemps. Le 28 avril, le juge d’instruction de Versailles chargé de l’affaire s’en est dessaisi au profit d’un juge du pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, selon la cour d’appel de Versailles. Trois juges d’instruction spécialisés ont ensuite été désignés. Le pôle, créé en mars 2022, peut reprendre des dossiers anciens nécessitant de nouvelles investigations.

La procédure porte notamment sur les qualifications d’enlèvement, de séquestration suivie de mort et d’assassinat. Ces qualifications définissent le champ de l’enquête. Elles ne constituent pas une conclusion sur les circonstances du décès.

La toxicologie recherche notamment la présence de substances et l’anatomopathologie étudie les tissus. Leur apport dépendra des prélèvements exploitables et de ce que les experts pourront en tirer après plusieurs décennies. Dimanche, le parquet a confirmé l’exhumation, l’autopsie et la poursuite des analyses, sans annoncer de date officielle pour la remise des conclusions.

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