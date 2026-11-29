Avec Mish Min Hon, la chanteuse brésilienne a repris son propre répertoire à Hamra. La rencontre remonte à un festival français qui avait programmé son groupe et le collectif libanais SANAM.

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Avec Mish Min Hon, la chanteuse brésilienne a repris son propre répertoire à Hamra. La rencontre remonte à un festival français qui avait programmé son groupe et le collectif libanais SANAM.

Sur la scène du Metro Al Madina à Hamra, Sophia Chablau n’a pas rejoué à l’identique le concert de son groupe brésilien. Pour Mish Min Hon, ou Not from Here, la chanteuse et compositrice de São Paulo a travaillé avec trois artistes libanais, Sandy Chamoun, Antonio Hajj et Pascal Semerdjian. Le concert du 18 novembre a été organisé par l’ambassade du Brésil et l’Institut Guimarães Rosa à Beyrouth, avec la salle de Hamra.

Une rencontre née à Saint-Nazaire

Les archives du festival Les Escales donnent le point de départ : en juillet 2024, la programmation Globe-Trotter réunissait le projet Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo et SANAM. Ces deux formations étaient venues au titre de partenariats différents, avec le festival brésilien Coquetel Molotov d’un côté et Beirut & Beyond de l’autre. Deux ans plus tard, Sandy Chamoun, voix de SANAM, faisait partie de l’équipe du concert de Beyrouth.

Un répertoire brésilien qui change d’équipe

Les crédits du groupe de São Paulo donnent une idée de ce que l’arrangement peut changer. Son premier album, paru en 2021, était produit par Ana Frango Elétrico. Pour Música do Esquecimento, en 2023, le groupe a travaillé avec le pianiste et compositeur Vitor Araújo et mis davantage l’accent sur les cordes et les textures. Les chansons n’étaient donc pas liées à une orchestration unique avant même que les musiciens libanais s’en saisissent.

À Beyrouth, le travail commun a porté sur les compositions de Chablau et fait se rencontrer chanson brésilienne, rock, jazz et expérimentation. L’artiste a aussi des racines familiales au Liban, mais la programmation de 2024 et le concert de 2026 décrivent concrètement le trajet : une rencontre entre deux groupes en France, puis la réécriture d’un répertoire existant avec des musiciens de la ville qui l’accueillait.

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