L’Égypte a déclaré 39 431 tonnes de dattes fraîches ou sèches à l’export en 2025, contre 22 546 en 2024. Le tri, le stockage et le choix des variétés déterminent l’accès aux marchés.

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L’Égypte récolte plus de 1,8 million de tonnes de dattes par an, selon son ministère de l’Investissement. En 2025, elle en a déclaré 39 431 tonnes à l’exportation sous la catégorie douanière des dattes fraîches ou sèches. Les expéditions progressent, mais pour vendre à l’étranger, il faut aussi des variétés adaptées aux marchés, des stations de conditionnement et des lots réguliers.

Les exportations progressent, mais sur une base étroite

Les données douanières transmises par l’Égypte à la base Comtrade des Nations unies recensent 146,9 millions de dollars d’exportations de dattes fraîches ou sèches en 2025, contre 105,6 millions en 2024. Les volumes sont passés de 22 546 à 39 431 tonnes, soit une hausse d’environ 75 %, pour une progression de la valeur de 39 %. Ces chiffres comparent deux années civiles pour un même produit. Ils ne mesurent ni les ventes sur le marché égyptien, ni la totalité des préparations à base de dattes.

Le Maroc a absorbé 18 703 tonnes en 2025, près de la moitié du volume déclaré. Avec la Turquie, les deux marchés représentent plus des deux tiers des expéditions. L’Indonésie arrive ensuite avec 5 555 tonnes. Les déclarations égyptiennes recensent aussi 107 tonnes vers le Liban, pour près de 398 000 dollars. La hausse d’ensemble ne s’est donc pas traduite par une progression sur toutes les destinations : les volumes déclarés vers l’Indonésie ont légèrement reculé par rapport à 2024.

Ce qui se joue après la récolte

La quantité récoltée ne dit pas combien de fruits sortiront d’une station avec le calibre, l’aspect et la durée de conservation demandés par un acheteur. Un défaut visible au conditionnement peut remonter à la cueillette ou au transport. En avril, la FAO a décrit une formation conduite avec les institutions égyptiennes dans dix zones de production et de transformation, auprès de 150 participants. Elle couvre le tri dès le champ, le transport, le classement des fruits et la maîtrise de la température et de l’humidité pendant le stockage.

Pour les exploitants, l’enjeu est de limiter la part de la récolte qui se dégrade avant la vente et de séparer les débouchés. Les fruits conformes aux spécifications d’un importateur peuvent être vendus entiers, tandis que la transformation en pâte ou en mélasse constitue un circuit distinct. La valeur moyenne des expéditions de fruits entiers ne suffit toutefois pas à dire quelle part revient au producteur, ni à mesurer la rentabilité d’un investissement en chambre froide.

Le choix de la variété dépend du marché visé

Une étude de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel sur les filières du Fayoum et de Gizeh identifie la Medjool comme une variété destinée à ouvrir des débouchés à plus forte valeur. Ce choix ne rend pas les variétés locales interchangeables : à Siwa, la FAO reconnaît un système agricole fondé sur des palmiers adaptés à l’oasis et sur la diversité des cultures qui les entourent. La question, pour un exportateur, n’est pas d’abandonner les variétés locales, mais de savoir lesquelles peuvent être triées, conservées et livrées de façon régulière pour un débouché précis.

Les trois mesures à suivre sont donc les volumes récoltés, les volumes vendus à l’étranger et la valeur qui revient aux producteurs. Pour les dattes fraîches et sèches, le bilan douanier de 2025 confirme la progression des expéditions et leur concentration sur quelques pays. Il ne permet pas à lui seul de mesurer les résultats de la récolte 2026, ni le revenu supplémentaire tiré de ce bond par les exploitants.

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