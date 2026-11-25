Nicolas Sarkozy et Carla Bruni figurent parmi les onze personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris. Le procès, prévu fin 2027, doit examiner les conditions dans lesquelles l’intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est revenu publiquement, en novembre 2020, sur ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.

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Les juges d’instruction financiers ont renvoyé Nicolas Sarkozy et Carla Bruni devant le tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire de la rétractation de l’intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. L’ordonnance, rendue le 24 novembre, concerne onze personnes, dont Michèle Marchand. Selon le calendrier prévisionnel, le procès doit se tenir du 3 novembre au 2 décembre 2027. Le renvoi ne préjuge pas du verdict.

Une rétractation après des accusations sur la campagne de 2007

En 2016, Ziad Takieddine avait affirmé avoir transporté cinq millions d’euros en espèces depuis la Libye, à la veille de l’élection présidentielle de 2007. Il disait les avoir remis à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Tous deux avaient démenti. En novembre 2020, depuis le Liban, Takieddine est revenu publiquement sur ses accusations. Deux mois plus tard, il a de nouveau mis en cause l’ancien président. Il est mort au Liban en septembre 2025.

Les juges estiment que la rétractation de novembre 2020 a été préparée pour peser sur les décisions de justice dans le dossier du financement libyen présumé. Dans leur ordonnance, ils attribuent à Noël Dubus un rôle dans la préparation de la rétractation et à Michèle Marchand un rôle dans sa médiatisation. Ces éléments relèvent de l’accusation et pourront être contestés à l’audience.

Deux procédures à distinguer

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont renvoyés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée et pour recel de subornation de témoin. Ce dernier chef vise le fait d’avoir, selon l’accusation, bénéficié en connaissance de cause d’une démarche destinée à faire modifier un témoignage. Sur ce point concernant Carla Bruni, les juges n’ont pas suivi le parquet national financier, qui avait requis un non-lieu partiel.

Le procès prévu en 2027 ne doit pas rejuger l’origine des fonds de la campagne de 2007. Il porte sur les circonstances dans lesquelles Takieddine est revenu sur ses déclarations et sur le rôle des personnes poursuivies. Dans le dossier distinct du financement libyen, Nicolas Sarkozy conteste sa condamnation en première instance. L’arrêt d’appel est attendu le lundi 30 novembre.

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