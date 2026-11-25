Xiamen Airlines a signé un accord pour acheter 50 Boeing 737 MAX 8. Les livraisons sont prévues entre 2031 et 2034, sous réserve de l’accord des autorités chinoises et des actionnaires de China Southern Airlines. Les 7,4 milliards de dollars annoncés correspondent au prix catalogue, pas au montant effectivement négocié.

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Xiamen Airlines a signé mardi 24 novembre un accord avec Boeing pour acheter 50 appareils 737-8, la version MAX 8 du monocouloir américain. China Southern Airlines, qui détient 55 % de la compagnie, a annoncé la transaction après la clôture des marchés. L’accord doit encore être approuvé par les actionnaires de China Southern et les autorités chinoises compétentes. Les premières livraisons sont prévues en 2031.

7,4 milliards de dollars au catalogue, pas sur la facture

Le prix catalogue des 50 appareils, moteurs compris, atteint environ 7,4 milliards de dollars. Le groupe précise que Boeing a consenti des remises et que le prix négocié est inférieur. Le montant effectif reste confidentiel. China Southern a demandé une dérogation aux obligations de publication du prix auprès de la Bourse de Hong Kong.

Les appareils doivent être remis par lots de 2031 à 2034, avec des paiements échelonnés selon le calendrier de livraison. Le groupe prévoit de mobiliser ses ressources propres et des financements bancaires ou assimilés. Au 24 novembre, il ne déclarait aucun accord de financement signé avec des banques pour cet achat.

Une flotte liée au nouvel aéroport de Xiamen

Le conseil d’administration de China Southern rattache l’achat au déménagement prévu vers l’aéroport international de Xiamen Xiang’an et au développement du réseau de correspondances dans le Fujian. Le groupe présente l’accord comme un complément à de récents achats auprès d’Airbus, plutôt que comme un remplacement de ces appareils.

La prochaine étape est la convocation d’une assemblée des actionnaires de China Southern. L’annonce boursière porte sur un contrat signé mais conditionnel : elle ne signifie ni que les 50 avions sont livrés ni que la compagnie a payé le montant catalogue.

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