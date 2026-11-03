Agriculteurs américains : les aides face au coût du diesel

Les aides agricoles américaines de huit milliards de dollars pourraient compenser une grande partie du surcoût du carburant, selon la Fed de Kansas City. Les paiements dépendront toutefois des barèmes par culture. Les dépenses restent inégales entre exploitations, tandis que les engrais ajoutent une pression supplémentaire aux budgets des producteurs.

20

Lire l'article Stop

Les huit milliards de dollars annoncés par Washington pour soutenir les agriculteurs pourraient couvrir une grande partie de la hausse des dépenses de carburant en 2026. Cette estimation, publiée le 2 novembre par la Réserve fédérale de Kansas City, porte sur le secteur dans son ensemble.

Une enveloppe comparée aux dépenses du secteur

Dans sa note, l’économiste Ty Kreitman compare le programme Harvest Fuel Relief aux coûts agricoles de l’année précédente. Son montant équivaut à une hausse de 50 % des dépenses totales de carburants et d’huiles, ou de 80 % des seules dépenses de diesel. Ces pourcentages mesurent la taille de l’enveloppe : ce ne sont pas des taux de remboursement promis aux producteurs.

La Fed indique que les prix du diesel ont atteint, en octobre, un niveau supérieur d’environ 75 % à celui de l’année précédente. Elle estime donc que l’aide pourrait absorber une part substantielle du surcoût.

Un calcul fondé sur des pertes modélisées

Le ministère américain de l’Agriculture, l’USDA, a annoncé le programme le 19 octobre 2026, avec Donald Trump et la secrétaire à l’Agriculture Brooke Rollins. La Farm Service Agency doit administrer ces versements exceptionnels, autorisés au titre de la Commodity Credit Corporation.

Selon ce communiqué, le calcul utilisera les surfaces semées déclarées, les estimations des coûts de production ainsi que les rendements et les prix de référence nationaux. Il doit couvrir une partie des pertes modélisées de la campagne 2026. Le dispositif ne se réduit donc pas au remboursement de factures individuelles de diesel.

L’USDA prévoit de publier en novembre les barèmes par culture relevant du titre I de la législation agricole. Une méthode distincte doit être précisée ultérieurement pour les autres productions éligibles. Le montant annoncé ne permet pas encore, à lui seul, de chiffrer le soutien accordé à une exploitation donnée.

Les engrais alourdissent aussi la facture

Dans sa prévision du 3 septembre 2026, le service de recherche économique de l’USDA estimait les dépenses de production agricole à 492,8 milliards de dollars pour l’année, soit une hausse de 4,5 % en valeur courante. Les carburants et huiles devaient représenter 4,8 milliards de dollars de dépenses supplémentaires. Les engrais, la chaux et les amendements ajoutaient 5,3 milliards. Il s’agit de projections, antérieures à l’annonce de Harvest Fuel Relief, et non d’un bilan des dépenses effectivement engagées.

Les écarts entre cultures sont importants. Une analyse publiée le 6 octobre par la division agricole de l’Université de l’Arkansas évalue à 343,18 millions de dollars les coûts supplémentaires de diesel et d’urée pour cinq grandes cultures de cet État. Ses auteurs relient ces tensions aux perturbations du transport maritime au Moyen-Orient.

Leur estimation compare les prix observés aux hypothèses budgétaires de départ. Elle aboutit à près de 119 dollars supplémentaires par acre pour le riz, contre environ 34 dollars pour le soja. Le calcul n’attribue pas de charge d’urée au soja ni aux arachides, deux légumineuses. Ces résultats concernent l’Arkansas et ne peuvent être étendus à toutes les fermes américaines. Ils montrent pourquoi une aide importante à l’échelle nationale peut alléger très différemment les charges des producteurs.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews