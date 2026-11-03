Livre égyptienne : la banque centrale relève ses taux

La Banque centrale d’Égypte relève ses taux de 100 points de base face aux risques inflationnistes. Le taux de dépôt atteint 20 %. Les données officielles éclairent les tensions sur la livre, le ralentissement annuel des prix et la volatilité des capitaux, sans garantir une stabilisation durable du change égyptien.

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La Banque centrale d’Égypte a décidé le 29 octobre 2026 de relever ses taux directeurs d’un point. Elle répond aux risques inflationnistes liés aux tensions régionales, aux matières premières et au durcissement financier mondial. Le change flexible répercute les mouvements de capitaux sur la livre égyptienne, avec des effets sur le coût des importations.

Selon son communiqué du 29 octobre, le comité de politique monétaire porte le taux de dépôt au jour le jour à 20 % et celui du prêt à 21 %. Le taux de l’opération principale et le taux d’escompte passent à 20,5 %. La banque centrale présente cette hausse de 100 points de base comme une mesure préventive destinée à ancrer les anticipations d’inflation.

La livre égyptienne face au renchérissement extérieur

La décision intervient dans un contexte de tensions sur le change. Dans les cours de la banque centrale datés du 29 octobre 2026, le dollar s’établit à 55,9866 livres à l’achat et à 56,1234 livres à la vente. Cette observation datée ne constitue pas un cours du 3 novembre.

Dans son communiqué du 29 octobre, la CBE vise une inflation de 7 %, avec une marge de deux points, en moyenne au quatrième trimestre 2027. Cet objectif dépend notamment de l’évolution du conflit régional et des prix internationaux.

Le mécanisme monétaire distingue ces deux sujets. Le corridor des taux encadre le coût de l’argent au jour le jour entre banques. Il transmet l’orientation de la politique monétaire au marché. Le change, lui, répond à l’offre et à la demande de devises.

Une inflation annuelle plus basse, mais un mois plus tendu

Le communiqué de la banque centrale du 11 octobre 2026 montre une inflation plus faible sur un an, mais une accélération de la hausse mensuelle des prix. En septembre, l’inflation générale urbaine atteint 13,9 % sur un an, contre 14,5 % en août. L’inflation sous-jacente ralentit également, de 14,9 % à 14,1 %.

Sur un mois, en revanche, les prix urbains augmentent de 1,3 % en septembre, après 0,1 % en août. L’inflation sous-jacente mensuelle passe de 0,3 % à 0,8 %. Les comparaisons annuelle et mensuelle décrivent donc des mouvements différents.

Inflation en Égypte : deux horizons de comparaison Indicateur Août 2026 Septembre 2026 Inflation urbaine annuelle 14,5 % 13,9 % Inflation urbaine mensuelle 0,1 % 1,3 % Inflation sous-jacente annuelle 14,9 % 14,1 % Inflation sous-jacente mensuelle 0,3 % 0,8 %

Le change absorbe un choc sans empêcher les sorties

Dans un communiqué du 9 février 2026 sur la conférence d’AlUla, la banque centrale rapportait les explications de son gouverneur Hassan Abdalla. Il présentait la flexibilité du change, adoptée depuis mars 2024, comme un cadre fondé sur l’offre et la demande. Le gouverneur mettait l’accent sur l’ajustement au marché plutôt que sur un niveau prédéfini de la monnaie.

Un épisode documenté par le Fonds monétaire international illustre ce fonctionnement. Dans son supplément daté du 27 juillet 2026, le FMI décrivait une livre passée d’environ 48,81 pour un dollar début juillet à 50,7. Il associait cette évolution au retour des tensions régionales et à la hausse du pétrole.

Le Fonds signalait alors des sorties de capitaux modestes, absorbées par l’ajustement du change. Le prix de la devise absorbait ainsi une partie du choc. Le Fonds relevait aussi les pressions inflationnistes supplémentaires associées aux tensions régionales.

Le FMI évaluait les titres publics domestiques détenus par les non-résidents à 37,2 milliards de dollars fin juin. Ce stock se rapprochait du pic de 39,1 milliards observé le 18 février. Ces montants décrivent les placements en titres publics détenus à ces dates.

Des réserves importantes, mais des mesures distinctes

La banque centrale annonce, le 7 octobre 2026, 57,35 milliards de dollars de réserves internationales nettes à fin septembre, selon un résultat provisoire.

Son communiqué du 12 octobre 2026 sur la balance des paiements fournit un autre éclairage. Sur l’exercice allant de juillet 2025 à juin 2026, le déficit courant atteint 22,5 milliards de dollars. Le compte de capital et financier enregistre, pour sa part, 23,2 milliards d’entrées nettes.

Les flux du compte financier regroupent plusieurs formes de financement sur l’ensemble de l’exercice, au-delà des seuls placements de portefeuille.

Le financement long reste un objectif distinct

Dans un communiqué du ministère des Finances publié le 1er novembre 2026 sur le Forum du Caire, Ahmed Kouchouk défend une diversification des financements. Il souhaite attirer davantage d’investisseurs vers les obligations longues et développer les financements en monnaies locales avec les institutions internationales. Le ministre présente le financement en monnaies locales comme un moyen de réduire les risques de change.

Les modalités de ces financements restent à préciser. Les prochaines données d’inflation et de balance des paiements éclaireront l’évolution des prix et des flux financiers après la hausse des taux.

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