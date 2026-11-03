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Football de plage : deux rendez-vous pour le Liban

· 2 min de lecture · 14 vues

La sélection libanaise de football de plage est attendue dans deux compétitions en novembre 2026. L’UAFA programme la Coupe arabe du 5 au 10 novembre à Port-Saïd, en Égypte. Le Liban y figure avec Oman, le Maroc et la Libye. La Coupe d’Asie suivra du 18 au 28 novembre en Thaïlande. Le tirage de l’AFC a placé les Libanais avec l’Iran, le Vietnam et l’Afghanistan. Ces deux tournois possèdent des tableaux distincts, même si le Liban appartient au groupe B dans les deux cas.

Le Liban sur le sable Deux tournois en novembre. Football de plage · archive, Mondial 2006.
Football de plage · archive, Mondial 2006. Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0. Photo entière, non recadrée ; ajout de bandes graphiques et de texte hors photo. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ © Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Le Liban doit disputer deux compétitions de football de plage en novembre 2026. La Coupe arabe est programmée du 5 au 10 novembre à Port-Saïd, en Égypte, selon l’UAFA. La Coupe d’Asie suivra en Thaïlande, du 18 au 28 novembre. La sélection libanaise figure dans le groupe B de chacun des deux tournois, avec des adversaires différents.

Football de plage : première étape à Port-Saïd

La cinquième Coupe arabe réunira huit sélections au stade Porto Said. L’Union des associations arabes de football organise la compétition, accueillie par la Fédération égyptienne. Son lancement est prévu le jeudi 5 novembre.

Le Liban partagera le groupe B avec Oman, le Maroc et la Libye. Le groupe A réunira l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Mauritanie et l’Irak.

L’Égypte défendra le titre remporté lors de l’édition 2023, organisée en Arabie saoudite. Oman avait alors terminé deuxième. Le Liban possède lui aussi une place de finaliste dans l’histoire de l’épreuve : il avait fini deuxième en 2014, derrière l’Égypte.

L’UAFA annonce la retransmission des rencontres sur les chaînes ON Sport. La compétition ouvre sa saison sportive 2026-2027.

En Thaïlande, le Liban retrouvera l’Iran

La Coupe d’Asie débutera le 18 novembre, huit jours après la fin de la période annoncée pour le tournoi arabe. L’AFC a fixé ce rendez-vous continental du 18 au 28 novembre en Thaïlande.

Le tirage effectué le 10 septembre à Kuala Lumpur place le Liban avec l’Iran, le Vietnam et l’Afghanistan. L’Iran aborde la compétition comme tenant du titre.

Cette douzième édition de la Coupe d’Asie réunira douze équipes, réparties en trois groupes de quatre.

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