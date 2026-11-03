Furies : Rami Kodeih en compétition à Marrakech

Furies, de Rami Kodeih, figure parmi les quatorze films en compétition au Festival international du film de Marrakech, du 20 au 28 novembre 2026. La coproduction libano-brésilienne transforme le blocage des dépôts bancaires en point de départ d’une fiction criminelle centrée sur deux sœurs. Déjà programmé à Venise en septembre, le long métrage rejoint une sélection marocaine comprenant aussi des œuvres de Danielle Arbid et de Rakan Mayasi. Le jury sera présidé par Marion Cotillard.

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Le cinéma libanais sera présent dans la compétition du Festival international du film de Marrakech avec Furies, de Rami Kodeih. La sélection dévoilée le 2 novembre inscrit cette coproduction libano-brésilienne parmi les quatorze premiers et deuxièmes longs métrages en lice pour l’Étoile d’Or. La 23e édition se tiendra du 20 au 28 novembre 2026, avec un jury présidé par Marion Cotillard.

Furies : un braquage pour retrouver son propre argent

Le synopsis publié par la Biennale de Venise situe le récit dans l’effondrement économique libanais. Maro, mère célibataire, a besoin de ses économies pour financer une opération vitale pour sa sœur Dalia. La banque lui refuse l’accès à son argent. Les deux femmes élaborent alors un braquage nocturne, avec l’aide d’un ancien milicien et d’un chauffeur de camion. Leur projet les entraîne dans une succession d’événements qui leur échappent.

Dans sa note d’intention, Rami Kodeih rattache l’origine du film à une expérience personnelle de blocage des dépôts en 2019. Le cinéaste décrit une fiction criminelle nourrie par cette impuissance et par les liens familiaux.

Une circulation internationale déjà engagée

Furies ne sera pas découvert pour la première fois à Marrakech. La programmation officielle de Venise atteste d’une séance le 5 septembre 2026 à la Sala Giardino. Le long métrage y figurait dans la section Venice Spotlight.

Tourné en langue arabe et d’une durée annoncée de 133 minutes, le film réunit notamment Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil et Issam Bou Khaled. Le scénario est signé Rami Kodeih et Nora Mariana. La production associe RT Features et Nausika Films, tandis que Le Pacte figure comme vendeur international dans la fiche vénitienne.

Plusieurs liens avec le Liban dans la sélection

Le programme de Marrakech indique que Furies a bénéficié des Ateliers de l’Atlas, le dispositif professionnel du festival. La présence libanaise ne se limite toutefois pas à la compétition. La section 11e Continent accueillera Only Rebels Win, de Danielle Arbid, et Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi, deux productions associant notamment le Liban.

Au total, le festival annonce 76 films provenant de 39 pays. Les projections sont prévues au Palais des Congrès, au cinéma Le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent Marrakech. Les horaires détaillés des séances restent à annoncer.

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