La compagnie a annoncé jeudi 26 novembre la livraison du Bled El Hadba. Le nouvel appareil rejoint la flotte moyen-courrier, distincte des Airbus de long-courrier et des ATR régionaux.

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La compagnie a annoncé jeudi 26 novembre la livraison du Bled El Hadba. Le nouvel appareil rejoint la flotte moyen-courrier, distincte des Airbus de long-courrier et des ATR régionaux.

Air Algérie a annoncé jeudi 26 novembre avoir reçu un Boeing 737 MAX 8 baptisé Bled El Hadba. L’annonce porte sur une livraison : elle ne précise ni le premier vol commercial de l’appareil ni les lignes auxquelles il sera affecté. Elle ne permet donc pas de conclure à une hausse immédiate des fréquences entre la France et l’Algérie.

Les Boeing pour le court et le moyen-courrier

Le MAX 8 appartient à la nouvelle génération des 737, dont Air Algérie exploite déjà plusieurs versions plus anciennes. En juin 2023, Boeing avait annoncé une commande ferme de huit 737-9 pour le court et le moyen-courrier. Le MAX 8 livré jeudi est une variante différente. Il ne faut donc pas lire la commande initiale de huit 737-9 comme le décompte des MAX 8 reçus. Le programme présenté aujourd’hui par la compagnie prévoit dix 737 des versions MAX 8 et MAX 9, au total.

Airbus et ATR répondent à deux autres besoins

Pour les lignes lointaines, Airbus avait annoncé le 14 novembre 2025 la livraison du premier A330-900 d’Air Algérie. Cet appareil disposait de 308 sièges répartis entre trois classes. Le constructeur voyait dans l’A330neo un moyen d’étendre la desserte depuis Alger vers l’Asie et l’autre rive de l’Atlantique. Il décrivait alors un ensemble de huit A330neo ; le programme présenté par la compagnie en novembre 2026 en prévoit dix. Il s’agit de deux états datés du programme, pas du nombre d’avions actuellement en service.

Pour les liaisons intérieures, ATR a confirmé en juillet 2025 une commande de seize ATR 72-600. Le constructeur a aussi annoncé un simulateur destiné à la formation des équipages. Ces avions régionaux répondent à un besoin différent des Boeing moyen-courriers et des gros-porteurs Airbus. Pour le Bled El Hadba, la donnée nouvelle est sa livraison ; aucune affectation commerciale n’a été annoncée avec elle.

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