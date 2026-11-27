Des administrateurs ont pris la main sur le discounter britannique le 25 novembre. Les magasins Dealz en Irlande continuent de fonctionner à court terme, tandis qu’une vente totale ou partielle est envisagée.

7

Lire l'article Stop

Des administrateurs ont pris la main sur le discounter britannique le 25 novembre. Les magasins Dealz en Irlande continuent de fonctionner à court terme, tandis qu’une vente totale ou partielle est envisagée.

Poundland Limited et Poundland Elgin Limited sont entrées dans la procédure britannique d’administration mercredi 25 novembre. Trois associés d’AlixPartners ont été nommés après la démarche des dirigeants auprès de la Haute Cour. Les administrateurs disent que la recherche d’un repreneur, menée avant leur nomination, n’a pas permis de trouver une solution solvable pour l’ensemble de l’entreprise.

Une vente en bloc ou par activités reste possible

AlixPartners reprend le processus de vente. Le cabinet envisage une cession de l’entreprise ou de ses actifs, en totalité ou en partie. La procédure n’est donc pas une annonce de liquidation immédiate. Le jour de leur nomination, les administrateurs indiquaient que les magasins et centres de distribution restaient ouverts. Dans son avis aux clients, Dealz précise que l’activité en République d’Irlande se poursuit à court terme et que la plupart des magasins restent ouverts jusqu’à nouvel ordre. Aucun calendrier général de fermetures n’a été annoncé dans ces avis.

Le syndicat britannique Usdaw a demandé à rencontrer rapidement les administrateurs. Il avait estimé début novembre qu’environ 11 000 emplois étaient en jeu. Ce chiffre désigne les postes dont le syndicat cherche à préserver l’avenir, non des licenciements déjà prononcés.

Les conditions de retour changent chez Poundland

Dans son avis britannique, Poundland indique qu’à partir du 26 novembre, ses magasins ne proposent plus de remboursement ni d’échange pour un simple changement d’avis. L’enseigne distingue cette politique commerciale des droits légaux applicables notamment aux produits défectueux. Elle précise aussi que les demandes portant sur des achats antérieurs à l’administration peuvent être traitées comme des créances non garanties, plutôt que réglées directement en magasin. Ces précisions concernent la politique annoncée par Poundland au Royaume-Uni.

La commission des affaires économiques de la Chambre des communes a demandé, dans une lettre du 25 novembre, à entendre les administrateurs. À ce stade, l’avis d’AlixPartners ne désigne ni repreneur ni magasins définitivement maintenus.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews