Des ordres de départ ont été émis jeudi 26 novembre à Courtenay et dans le secteur de Cedar, près de Nanaimo. La Colombie-Britannique a relevé son niveau d’alerte pour le centre de l’île.

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Des ordres de départ ont été émis jeudi 26 novembre à Courtenay et dans le secteur de Cedar, près de Nanaimo. La Colombie-Britannique a relevé son niveau d’alerte pour le centre de l’île.

Sur l’île de Vancouver, dans l’ouest du Canada, les autorités ont ordonné jeudi 26 novembre l’évacuation de secteurs riverains dans deux districts distincts. À Courtenay, l’ordre est entré en vigueur à 8 h, heure locale, pour le camping de Maple Pool et neuf adresses de Headquarters Road. Près de Nanaimo, le district régional a signé un autre ordre, applicable dès 5 h dans une partie de Cedar, autour de Wilkinson Road et Raines Road. Les périmètres sont définis par des cartes officielles, et non par les limites des villes.

À Courtenay, le niveau des rivières et la marée surveillés

Le centre régional des opérations d’urgence explique que le niveau des rivières Puntledge, Tsolum et Courtenay présentait un danger pour les habitants. Dans son point de 14 h jeudi, il signalait une amélioration des conditions mais maintenait les ordres de départ. Les équipes surveillaient encore les niveaux d’eau avant la marée haute du soir. À Lewis Park, elles ont installé une barrière temporaire contre la montée des eaux. Le Lewis Centre et le centre jeunesse The LINC ont été fermés par précaution.

Stephens Road et le secteur de Lewis Park, dont la zone commerciale de Puntledge, faisaient l’objet d’un avis de préparation au départ. Cet avis ne vaut pas ordre d’évacuer. À Cedar, le district régional publie également des avis distincts selon les propriétés. Les habitants doivent vérifier leur adresse sur la carte provinciale et suivre les consignes locales avant tout retour.

Le niveau d’alerte relevé dans le centre de l’île

Le Centre de prévision des crues de Colombie-Britannique a relevé jeudi matin son avis de veille au niveau d’alerte de crue pour le centre de l’île de Vancouver. L’est de l’île reste en veille et d’autres secteurs font l’objet d’un avis de débit élevé. Ces niveaux décrivent le risque régional ; les ordres de départ relèvent des autorités locales.

À Courtenay, un centre d’accueil est indiqué au Lower Native Sons Hall, au 360 Cliffe Avenue. Le district annonce une ligne d’assistance au 250-334-6000, ouverte vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale. Le centre régional n’a pas publié de bilan consolidé du nombre de personnes évacuées dans les deux districts.

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