En revenant sur Taëf, Ahmad Kabalan défend une Chambre élue hors cadre confessionnel. Ali al-Khatib insiste sur le retrait israélien et Michel Moawad demande l’application des décisions du gouvernement sur les armes.

Lire l'article Stop

Un Parlement élu sans répartition confessionnelle, le retrait israélien et le monopole des armes par l’État : le 27 novembre, trois interventions publiques ont mis l’accent sur des chantiers différents au Liban. Le mufti jaafarite Ahmad Kabalan a demandé une application complète de l’accord de Taëf. Le cheikh Ali al-Khatib a insisté sur la protection des habitants et la fin de l’occupation. À Bkerké, le député Michel Moawad a réclamé l’application des décisions du Conseil des ministres. Leurs propos ne constituent ni une déclaration commune ni un accord sur le calendrier.

Ahmad Kabalan met en avant la réforme de la représentation

Dans son prêche du vendredi à Bourj el-Barajné, Ahmad Kabalan a demandé une « application complète de l’accord de Taëf ». Il a cité l’élection d’une Chambre hors cadre confessionnel. Cette demande porte d’abord sur la manière de représenter les électeurs, pas seulement sur la façon dont l’État déploie son autorité.

Le lien entre cette réforme et la création d’un Sénat est inscrit à l’article 22 de la Constitution. Avec l’élection de la première Chambre sur une base nationale non confessionnelle, un Sénat représentant les communautés religieuses serait créé, avec des compétences limitées aux questions fondamentales. L’article 24 maintient, en attendant une autre loi électorale, la parité entre chrétiens et musulmans et la répartition des sièges entre confessions et régions. L’article 95 demande un plan par étapes et prévoit une instance nationale présidée par le chef de l’État pour étudier, proposer et suivre la réforme. Le prêche ne fixe ni la date du premier scrutin ni le contenu de la future loi.

Ali al-Khatib lie le dossier des armes à la protection du territoire

Dans un autre prêche, le vice-président du Conseil supérieur islamique chiite a contesté une lecture qui isolerait le monopole des armes des engagements relatifs à la libération du territoire et à la protection des habitants. Il a demandé notamment le retrait israélien, la fin des attaques et un cadre de défense nationale dans un accord entre Libanais. C’est une position sur les conditions et la méthode. Elle ne tient pas lieu de décision du gouvernement et ne résume pas à elle seule le texte de Taëf.

La version arabe publiée par le Parlement distingue deux parties. L’une prévoit le démantèlement des milices libanaises et non libanaises et la remise de leurs armes à l’État, dans la séquence institutionnelle prévue en 1989. L’autre demande la fin de l’occupation israélienne, le déploiement de l’armée jusqu’aux frontières reconnues et le renforcement de la présence des forces de l’ONU au Sud. Le délai historique de six mois fixé par la première partie n’est pas un nouveau compte à rebours pour novembre 2026. Le débat présent porte précisément sur la façon d’articuler les deux objectifs dans la situation actuelle.

Michel Moawad renvoie aux décisions de l’exécutif

Après avoir rencontré le patriarche maronite à Bkerké, le député a soutenu la ligne défendue par Joseph Aoun dans son discours de l’Indépendance. Il a dénoncé à la fois l’occupation israélienne et les armes détenues en dehors de l’autorité de l’État, puis demandé à l’exécutif d’appliquer ses propres décisions. À Bkerké, son argument porte sur ces décisions et sur l’autorité de l’État. Il ne faut pas lui attribuer, dans cette intervention, la proposition électorale de Kabalan.

La distinction compte : une loi électorale relève du Parlement, tandis que le gouvernement assume les décisions d’exécution en matière de sécurité et de défense, dans le cadre constitutionnel. Les interventions de vendredi éclairent ces deux dossiers sans établir un ordre accepté par les trois intervenants. Elles n’annoncent ni vote sur un Sénat, ni nouveau calendrier de remise des armes, ni accord sur le retrait israélien.

Photo d’archives : le Parlement libanais à Beyrouth. François el Bacha pour Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews