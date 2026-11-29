Islamabad annonce un nouveau déploiement pour renforcer la défense saoudienne. L’effectif et les missions des soldats n’ont pas été précisés. L’annonce suit une réunion du pacte de La Mecque avec Riyad et Ankara.

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Le Pakistan a annoncé dimanche 29 novembre l’envoi d’un contingent en Arabie saoudite pour renforcer la défense du royaume. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, et l’ambassadeur saoudien, Rajeh Tami Albugamy, avaient assisté la veille à la cérémonie de départ. L’annonce ne précise ni l’effectif du contingent, ni ses missions, ni sa date d’arrivée.

Une mission annoncée sur le territoire saoudien

Selon la communication officielle pakistanaise, les soldats doivent exercer leurs fonctions « sur le territoire saoudien », dans le cadre des engagements de défense existants. Islamabad n’a pas annoncé d’opération au Yémen. Des militaires pakistanais sont déjà présents dans le royaume de longue date, comme l’avait rappelé en octobre le porte-parole de l’armée pakistanaise, Ahmed Sharif Chaudhry. Le nouvel envoi ne marque donc pas le début de cette présence.

Le pacte de La Mecque à l’épreuve des attaques

Vendredi 27 novembre, les représentants du Pakistan, de l’Arabie saoudite et de la Turquie s’étaient réunis à Islamabad dans le cadre de l’alliance de défense de La Mecque. Leur déclaration commune a condamné les attaques houthies contre des civils et des infrastructures civiles en Arabie saoudite et réaffirmé leur volonté d’accélérer le soutien au royaume. La déclaration ne répartissait pas les contributions entre les trois pays.

L’annonce pakistanaise intervient alors que les Houthis, qui contrôlent Sanaa et une partie du Yémen, revendiquent de nouvelles attaques contre l’Arabie saoudite. La coalition menée par Riyad a annoncé dimanche avoir intercepté un missile visant la capitale. Les annonces des deux camps ne permettent pas d’établir un bilan indépendant de l’ensemble des attaques revendiquées.

La cérémonie de samedi confirme la décision pakistanaise d’envoyer des soldats. Elle ne fixe pas la durée de leur mission. Le communiqué de la réunion tripartite et l’annonce du départ pakistanais ne font état d’aucun envoi de troupes turques.

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