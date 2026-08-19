Ali al-Taher, la colline qui pourrait faire basculer le sud du Liban

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Au sud du Liban, une hauteur située aux abords de Nabatiyé concentre désormais une part inhabituelle de l’attention militaire et diplomatique. Ali al-Taher se trouve sur l’axe de la progression israélienne venue du secteur de Taybeh et Deir Siryan, face à une zone que le Hezbollah entend conserver. Mais l’enjeu dépasse la seule maîtrise d’une colline. Ce 19 août 2026, sa valeur tient autant à sa position sur le terrain qu’à ce qu’elle pourrait représenter dans les négociations : un objectif militaire susceptible de devenir, s’il changeait de mains, une nouvelle pièce dans le rapport de force avec Beyrouth.

Pendant des semaines, les noms de villages, de vallées et de hauteurs du sud du Liban se sont succédé au rythme des opérations militaires. Ali al-Taher s’en détache désormais. La colline revient dans les informations sur les mouvements israéliens, dans les déclarations du Hezbollah et dans les scénarios entourant les négociations. Cette concentration n’est pas fortuite. Elle traduit le déplacement progressif de la confrontation vers un espace situé au contact de plusieurs secteurs sensibles : Zawtar al-Charqiyah, Zawtar al-Gharbiyah, le château de Beaufort, Nabatiyé et les approches d’Iqlim al-Tuffah.

Il faut cependant éviter une lecture trop simple. Contrôler Ali al-Taher ne signifie pas contrôler le sud du Liban. La colline ne constitue pas, à elle seule, une position capable de décider de l’issue d’un conflit. Sa valeur provient plutôt de la combinaison de trois éléments : sa géographie, les infrastructures militaires que différentes sources situent dans son secteur et sa place croissante dans le bras de fer politique. C’est précisément cette superposition qui explique pourquoi une position relativement circonscrite est devenue un dossier national.

Ali al-Taher au bout d’un axe de progression israélien

Pour comprendre l’importance du site, il faut regarder la carte plutôt que son seul sommet. Selon la description publiée par Al Akhbar le 19 août, la pression israélienne s’inscrit dans une progression commencée plus au sud et à l’est, depuis les secteurs de Taybeh et Deir Siryan, sur les abords du Litani. Elle se prolonge vers Zawtar al-Charqiyah et Zawtar al-Gharbiyah, avant d’atteindre l’espace dominé par le château de Beaufort et les hauteurs proches de Nabatiyé.

Cet axe avait déjà été identifié au cours des mois précédents. Des informations concordantes décrivaient une progression depuis Taybeh et Deir Siryan vers Zawtar al-Charqiyah, puis vers Yahmar, Arnoun et le secteur du château de Beaufort. Ali al-Taher apparaît ainsi moins comme un objectif isolé que comme l’un des points d’aboutissement d’un mouvement engagé depuis le Litani.

Cette géographie explique une partie de sa valeur militaire. La hauteur domine un espace qui ouvre vers Nabatiyé et, au-delà, vers Iqlim al-Tuffah. Elle se trouve aussi dans un environnement de collines, de bois et de vallées qui complique les opérations terrestres. Plusieurs informations publiées depuis juin attribuent au Hezbollah des installations souterraines dans le secteur. Des sources israéliennes les présentent comme un ensemble de tunnels et de positions liés à l’unité Badr.

Ces affirmations doivent néanmoins être distinguées des faits directement observables. L’existence d’une bataille prolongée autour de la zone et les bombardements sont documentés. La nature exacte, l’étendue et l’état des infrastructures souterraines décrites par Israël sont, en revanche, beaucoup plus difficiles à vérifier indépendamment.

Cette distinction est essentielle. La valeur militaire réelle d’Ali al-Taher tient à son relief, à son emplacement et à sa connexion avec le dispositif environnant. La présentation de la colline comme un centre décisif du système militaire du Hezbollah relève aussi d’une appréciation israélienne qui accompagne les opérations.

Un verrou militaire, mais pas une position qui décide de tout

L’importance d’une hauteur sur une carte peut facilement être exagérée. Une position dominante améliore l’observation, protège certains mouvements et complique ceux de l’adversaire. Mais son occupation n’entraîne pas mécaniquement l’effondrement des positions situées derrière elle.

Ali al-Taher doit donc être replacée dans un ensemble plus vaste. Sa prise modifierait les conditions locales de la confrontation autour de Nabatiyé et des approches d’Iqlim al-Tuffah. Elle permettrait aussi à Israël de réduire ou de neutraliser, au moins localement, une zone que ses responsables militaires considèrent comme liée à l’appareil opérationnel du Hezbollah. Elle ne signifierait toutefois ni la disparition de l’unité Badr ni la neutralisation de l’ensemble du dispositif militaire du mouvement au sud.

C’est justement parce que le résultat militaire resterait limité que la dimension politique prend une importance particulière.

Selon Al Joumhouriyat du 19 août, deux options seraient envisagées du côté israélien. La première consisterait à obtenir indirectement ce qu’une offensive devrait produire directement : exercer une pression sur Beyrouth afin qu’une solution concernant Ali al-Taher soit imposée sans bataille majeure. La seconde passerait par une progression graduelle sur le terrain.

Les deux méthodes poursuivent un objectif similaire mais n’ont pas le même coût. Une offensive frontale contre une position préparée pourrait provoquer des pertes, déclencher une riposte importante du Hezbollah et élargir une confrontation qu’Israël chercherait précisément à maintenir sous contrôle. Une pression politique transférerait, au contraire, une partie du problème vers l’État libanais.

Le Hezbollah fait d’Ali al-Taher une ligne à ne pas céder

Face à cette pression, le Hezbollah cherche à retirer toute ambiguïté sur ses intentions. Hassan Ezzeddine a affirmé, selon Al Bina’ le 19 août, que le mouvement ne renoncerait pas à Ali al-Taher et répondrait à toute attaque contre la position.

La portée de cette déclaration dépasse la défense d’un emplacement militaire. Après plusieurs mois de combats et de modifications du rapport de force territorial dans le sud, accepter l’abandon d’une position sous pression israélienne créerait un précédent politique. Le Hezbollah présenterait difficilement une telle évolution comme une simple réorganisation tactique dès lors que le site est publiquement désigné comme un objectif par Israël.

Ali al-Taher acquiert ainsi une valeur que sa topographie ne suffit plus à mesurer. Plus Israël insiste sur sa prise, plus le coût politique d’un retrait augmente pour le Hezbollah. Et plus le Hezbollah annonce publiquement qu’il la défendra, plus Israël peut présenter sa neutralisation comme un résultat significatif.

La colline devient alors un enjeu symbolique construit par la confrontation elle-même.

Israël face au risque d’une victoire trop coûteuse

Cette mécanique explique aussi la prudence israélienne rapportée depuis plusieurs semaines. L’objectif serait d’obtenir un résultat tangible sans provoquer immédiatement une guerre générale. Or Ali al-Taher pose exactement ce dilemme.

Une opération limitée peut rester limitée tant que l’adversaire choisit de ne pas répondre au-delà d’un certain seuil. Rien ne garantit cependant que ce calcul survive à une bataille prolongée, à des pertes importantes ou à la destruction d’une position que le Hezbollah a publiquement promis de défendre.

Les précédents combats autour du secteur montrent d’ailleurs que la question ne date pas du 19 août. Au début du mois, l’armée israélienne avait annoncé avoir visé des combattants du Hezbollah dans les hauteurs d’Ali al-Taher et reconnu qu’un officier avait été blessé. Des bombardements et des survols avaient également été signalés autour de la colline. Les discussions de Rome avaient déjà été rattrapées par le dossier, Israël plaçant la question des tunnels et de la présence du Hezbollah dans la zone parmi ses demandes.

L’enjeu du 19 août réside donc moins dans la découverte soudaine d’Ali al-Taher que dans la convergence de dynamiques jusque-là parallèles. L’action militaire, la pression sur Beyrouth et la négociation commencent à porter sur le même lieu.

Ali al-Taher, de cible militaire à monnaie d’échange ?

C’est ici que se trouve probablement la question la plus importante pour le lendemain d’une éventuelle bataille. Que ferait Israël d’Ali al-Taher s’il parvenait à en prendre complètement le contrôle ?

Selon l’hypothèse avancée par Al Akhbar, la conquête pourrait créer un nouvel élément de négociation. Un territoire pris par la force ne serait alors pas seulement conservé pour sa valeur tactique. Il pourrait devenir une monnaie d’échange lors de discussions ultérieures.

Ce scénario change la lecture de l’opération. Dans une logique strictement militaire, la question serait de savoir si la prise de la colline améliore suffisamment la position israélienne pour justifier son coût. Dans une logique politico-militaire, le calcul est différent : même une position dont la valeur tactique est limitée peut acquérir une forte valeur si sa restitution devient négociable.

Pour Beyrouth, cette perspective comporte un risque évident. Chaque nouvelle position occupée ajoute un dossier territorial aux négociations et peut modifier leur point de départ. Au lieu de discuter uniquement des modalités d’un retrait israélien de zones déjà occupées, le Liban pourrait devoir négocier sur de nouveaux faits accomplis créés pendant que les discussions se poursuivent.

C’est également ce qui donne à la progression graduelle évoquée par la presse une dimension politique. Quelques centaines de mètres gagnés sur le terrain peuvent peser davantage à une table de négociation que leur superficie ne le laisserait penser.

Trois calendriers se croisent désormais sur la colline

Ali al-Taher se trouve ainsi au croisement de trois calendriers qui n’avancent pas à la même vitesse.

Le premier est militaire. Israël cherche à réduire les positions du Hezbollah dans le sud et à améliorer son propre dispositif sans déclencher une confrontation incontrôlable. Le Hezbollah veut empêcher qu’une progression graduelle ne transforme, étape après étape, la géographie militaire du secteur.

Le deuxième calendrier est celui des négociations de Rome. Le sort des zones occupées, les conditions de retrait, les mécanismes de sécurité et le rôle de l’armée libanaise s’y mêlent directement aux évolutions du terrain. Ali al-Taher montre précisément combien il devient difficile de séparer la carte militaire de la carte diplomatique.

Le troisième est régional. Les décisions prises dans le sud du Liban dépendent aussi d’un rapport de force plus large, dans lequel interviennent les États-Unis, Israël, l’Iran et les équilibres qui entourent le Hezbollah. Une opération locale peut donc être accélérée, retardée ou suspendue pour des raisons qui dépassent largement Nabatiyé.

Au 19 août 2026, rien ne permet d’affirmer que la bataille d’Ali al-Taher conduira nécessairement à une guerre générale. Rien ne permet non plus de considérer la colline comme une simple position parmi d’autres. Sa singularité tient précisément à cette ambiguïté : assez importante militairement pour être disputée, assez symbolique pour rendre une concession difficile et désormais assez politique pour entrer dans les calculs de négociation. Les prochains mouvements autour de Zawtar, du château de Beaufort et d’Ali al-Taher indiqueront si la ligne de front continue de progresser vers la colline ou si la diplomatie parvient, une nouvelle fois, à suspendre la décision militaire.