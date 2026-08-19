Revue de presse : le sud du Liban entre la bataille d’Ali al-Taher et la course diplomatique

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Ali al-Taher devient le point de fixation de la crise

Le sud du Liban domine les premières pages de la presse du 19 août 2026. La colline d’Ali al-Taher concentre une grande partie des inquiétudes. Elle est devenue à la fois un enjeu militaire, un levier de négociation et un symbole du rapport de force entre Israël et le Hezbollah. Ad Diyar, le 19 août 2026, décrit une course entre la diplomatie et une possible opération israélienne. Selon les sources diplomatiques citées par le quotidien, Washington considère encore les affrontements dans le sud comme des incidents localisés. Les États-Unis ne verraient pas, à ce stade, de décision israélienne définitive de relancer une guerre générale. Ils n’auraient pas non plus donné leur feu vert à une offensive de grande ampleur contre Ali al-Taher. Cependant, cette position ne signifie pas une opposition américaine à toute action militaire. Ad Diyar rapporte que Washington distingue des frappes limitées, encore susceptibles d’être contenues, d’une opération ouverte qui mettrait en danger les arrangements existants. Le quotidien replace cette tension dans le contexte de l’accord-cadre conclu le 26 juin. Il souligne qu’Israël a poursuivi ses frappes, ses destructions et ses opérations de terrassement malgré cet accord. Les attaques contre Deir al-Zahrani et Ansar ont notamment renforcé les critiques contre le processus. Le journal présente Ali al-Taher comme une hauteur stratégique liée au château de Beaufort, à Khiam et à la zone frontalière. La position du Hezbollah est également sans ambiguïté. Ad Diyar rapporte, le 19 août 2026, les déclarations du député Hassan Ezzeddine. Celui-ci affirme que la résistance ne renoncera pas à Ali al-Taher. Elle affrontera, selon lui, toute tentative israélienne de prendre la position. Il ajoute que le Hezbollah doit rester prêt à toutes les hypothèses. Ainsi, la question n’est plus seulement celle d’une colline. Elle concerne la possibilité qu’une opération locale provoque une confrontation beaucoup plus vaste. Le quotidien évoque même le risque d’une nouvelle guerre si le mécanisme de riposte échappait au contrôle des acteurs concernés.

Al Akhbar, le 19 août 2026, propose une lecture plus détaillée de la dimension militaire. Le journal estime que l’importance accordée à Ali al-Taher dépasse la valeur immédiate du terrain. Selon sa présentation, les forces israéliennes avaient progressé depuis Taybeh et Deir Siryan vers Zawtar al-Charqiyah et Zawtar al-Gharbiyah, après avoir pris le château de Beaufort. Cette progression les aurait placées face à l’unité Badr du Hezbollah, active au nord du Litani. Al Akhbar considère qu’Israël cherche désormais à encercler les hauteurs avant une opération militaire ou sécuritaire destinée à prendre le contrôle de certaines installations. Le quotidien insiste cependant sur les difficultés rencontrées par l’armée israélienne. Il rapporte l’existence de critiques internes concernant la préparation des unités, les évaluations du renseignement et la capacité à combattre dans le sud. Il évoque également les réserves de responsables militaires israéliens face à l’idée d’une nouvelle zone de sécurité. Celle-ci pourrait devenir une zone d’usure permanente pour les soldats déployés au Liban. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, présente une hypothèse comparable. Un responsable politique cité par le journal estime qu’Israël privilégie deux moyens pour obtenir Ali al-Taher. Le premier serait une pression américaine sur les autorités libanaises afin qu’elles négocient le transfert de la position à l’armée. Le Hezbollah refuserait cette option. Le second serait une progression graduelle destinée à renforcer l’encerclement de la zone. L’objectif serait d’éviter le coût d’une guerre générale. Cette prudence s’expliquerait aussi par le risque de tirs contre le nord d’Israël. Une telle évolution affaiblirait le discours israélien selon lequel ses opérations au Liban ont permis de sécuriser cette région.

Les négociations de Rome sous la pression du terrain

La montée des tensions intervient au moment où Washington tente de préserver le processus de négociation. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, indique qu’aucune date officielle n’a encore été fixée pour la huitième série de négociations directes entre le Liban et Israël à Rome. Les contacts menés par le général Joseph Clearfield entre Beyrouth et Tel-Aviv auraient néanmoins permis des avancées sur deux dossiers. Le premier concerne les frontières. Le second porte sur les prisonniers. Selon le quotidien, un échange de listes aurait été accepté. En revanche, aucun progrès comparable n’aurait été obtenu sur l’arrêt des attaques israéliennes et la consolidation du cessez-le-feu. Cette différence est essentielle. Elle montre que le processus diplomatique continue, mais qu’il n’a pas encore produit d’effet déterminant sur le terrain. Le journal ajoute que les projets américains visant à étendre les zones expérimentales se heurtent à la situation militaire. Israël chercherait à imposer un nouvel état de fait géographique dans le sud. Al Joumhouriyat cite notamment les mouvements israéliens dans les villages de la ligne avancée. Il évoque aussi la présence de drapeaux israéliens sur un axe côtier entre Naqoura et Tyr. Pour les sources du quotidien, ces faits alimentent les craintes d’une volonté de pérenniser le contrôle militaire de certains secteurs. Les négociations ne portent donc plus uniquement sur un retrait. Elles concernent aussi la nature du dispositif qui pourrait remplacer les forces israéliennes dans les zones évacuées.

Al Liwa’, le 19 août 2026, souligne également les limites de la mission de Joseph Clearfield. Selon des sources libanaises citées par le quotidien, Israël aurait rejeté une formule portant sur une nouvelle zone expérimentale. Ses priorités seraient désormais l’élargissement de la bande placée sous son contrôle, l’installation d’obstacles militaires autour de plusieurs villages et la préparation d’une éventuelle opération à Ali al-Taher. Le journal relie directement cette situation au contexte régional. Il estime que les négociations libanaises restent influencées par le rapport de force entre Washington et Téhéran. Le sort du sud ne peut donc être totalement séparé des autres crises régionales. Cette lecture rejoint celle d’autres publications du 19 août. Dans plusieurs journaux, la huitième série de négociations apparaît ainsi comme une échéance fragile. Elle doit être préparée alors que les opérations militaires continuent. Elle doit aussi produire des résultats concrets pour conserver sa crédibilité. Le gouvernement libanais et la présidence continuent pourtant de défendre cette voie. Leur priorité reste d’obtenir un retrait israélien, puis le déploiement de l’armée. Le problème réside dans le décalage entre le calendrier diplomatique et le rythme des opérations militaires. Chaque nouvelle frappe accroît la pression sur les autorités. Chaque destruction nourrit également les critiques du Hezbollah contre l’accord-cadre. Le débat porte donc désormais sur la capacité des négociations à modifier réellement la situation. Dans le cas contraire, le processus risque d’être perçu comme une gestion de la crise plutôt que comme une voie vers son règlement.

Joseph Aoun défend l’accord-cadre et cherche des soutiens

La présidence libanaise maintient sa ligne. Ad Diyar, Al Bina’, Al Joumhouriyat et Al Sharq rapportent, dans leurs éditions du 19 août 2026, les déclarations de Joseph Aoun lors de sa rencontre avec le ministre d’État canadien au Développement international, Randeep Sarai. Le président affirme que le Liban reste attaché à l’accord-cadre. Il demande que des pressions soient exercées sur Israël afin qu’il respecte ses engagements. Joseph Aoun cite la destruction de maisons et de propriétés, les opérations de terrassement ainsi que les attaques contre les habitants. Il mentionne en particulier les événements récents à Ansar et Deir al-Zahrani. Le chef de l’État affirme également que la reconstruction sera prise en charge par l’État libanais. Cette opération doit intervenir après le retrait des forces israéliennes et le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale. Dans l’immédiat, Joseph Aoun sollicite une aide permettant aux habitants du sud de retourner dans leurs villages. Il évoque notamment des logements temporaires pour les familles dont les maisons ont été détruites. Le message présidentiel combine donc trois objectifs. Il s’agit de préserver la voie diplomatique, de renforcer le rôle de l’État dans le sud et de préparer le retour des populations déplacées. Le commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, adopte une position institutionnelle similaire. Ad Diyar rapporte, le 19 août 2026, qu’il a affirmé la poursuite des missions liées à l’accord-cadre dans la limite des moyens disponibles. Il souligne toutefois que les forces israéliennes continuent leurs attaques et leurs violations.

Le déplacement de Joseph Aoun à Rome et au Vatican s’inscrit directement dans cette stratégie. Ad Diyar, le 19 août 2026, indique que le président doit aborder les négociations, la situation dans le sud, l’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban et le soutien à l’armée. Beyrouth souhaite obtenir un engagement italien plus important. L’Italie occupe une place particulière puisqu’elle participe à la force internationale et accueille les négociations. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, précise que les discussions doivent également porter sur le rôle italien dans un éventuel mécanisme de vérification des zones expérimentales. Le président doit rencontrer son homologue Sergio Mattarella et la présidente du Conseil Giorgia Meloni. Au Vatican, Joseph Aoun doit rencontrer le pape Léon XIV. Selon les sources ecclésiastiques citées par Ad Diyar, le Saint-Siège suit avec inquiétude les conséquences de la guerre sur les régions frontalières. Il s’inquiète aussi de l’émigration des chrétiens et insiste sur leur maintien dans leurs régions. Le Vatican encourage par ailleurs le dialogue entre les composantes libanaises. Cette dimension intérieure accompagne la recherche de garanties extérieures. Pour la présidence, l’objectif consiste donc à élargir le cercle des acteurs capables d’appuyer la position libanaise. Il s’agit aussi d’éviter qu’un éventuel changement du dispositif international dans le sud ne crée un vide sécuritaire.

La Force internationale alerte sur une situation de plus en plus fragile

La situation observée par les Nations unies renforce ces inquiétudes. Al Joumhouriyat, Al Liwa’ et Al Sharq, le 19 août 2026, rapportent les déclarations du porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric. Selon celui-ci, la Force intérimaire des Nations unies au Liban a constaté une activité militaire intense dans sa zone d’opérations pendant le week-end. Elle comprend des frappes aériennes israéliennes, des opérations d’hélicoptères, des tirs indirects et des activités navales dans les eaux territoriales libanaises. Les soldats de la force internationale ont également découvert et neutralisé plusieurs munitions non explosées. Cependant, ils auraient rencontré des restrictions à leur liberté de déplacement. Des comportements hostiles ont aussi été signalés. Pour les Nations unies, ces éléments compliquent l’exécution de la mission et menacent un équilibre déjà très fragile. Al Joumhouriyat rapporte parallèlement plusieurs incidents sur le terrain. Des bulldozers israéliens auraient effectué des opérations de terrassement à Mansouri. Un réservoir d’eau public aurait été détruit. Des explosions sont également signalées à Aïnata. Des tirs d’artillerie ont touché différents secteurs du sud. Ces événements montrent que la question du maintien de la force internationale ne relève pas seulement d’un débat diplomatique. Elle concerne la surveillance quotidienne d’un espace où les incidents militaires restent fréquents.

L’avenir de cette présence internationale est donc étroitement lié aux négociations. Une réduction ou une transformation de la mission imposerait la mise en place d’un autre mécanisme de surveillance. La présidence libanaise souhaite que l’armée soit au centre du dispositif. Toutefois, le déploiement militaire libanais dépend du retrait israélien et des moyens disponibles. Dans le même temps, le Hezbollah affirme qu’il ne renoncera pas à Ali al-Taher. Ces positions créent un enchaînement complexe. Israël réclame des garanties sur la présence armée du Hezbollah. Le Liban demande d’abord l’arrêt des attaques et le retrait israélien. Le Hezbollah considère pour sa part que le maintien de positions israéliennes justifie la conservation de ses capacités militaires. La diplomatie américaine tente de transformer ce cercle en processus graduel. Les zones expérimentales doivent théoriquement permettre de tester un mécanisme de retrait, de déploiement de l’armée et de vérification. Cependant, les informations publiées le 19 août montrent que ce modèle rencontre des obstacles. Le désaccord sur une nouvelle zone expérimentale en constitue l’un des signes. Ali al-Taher en constitue un autre. Cette hauteur devient ainsi le lieu où se rencontrent toutes les contradictions du dossier : présence israélienne, rôle du Hezbollah, déploiement de l’armée, garanties américaines et avenir du dispositif international.

La confrontation entre Washington et Téhéran pèse sur le sud

La crise du sud évolue enfin dans un environnement régional très instable. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, consacre une large place au blocage autour du détroit d’Ormuz. Donald Trump affirme qu’aucune négociation ni conversation avec l’Iran n’est actuellement en cours ou programmée. Il indique aussi que le blocus maritime reste appliqué. Il assure que le détroit fonctionne normalement et que les mines ont été retirées ou détruites. La version iranienne est opposée. Mohammad Bagher Ghalibaf affirme que le détroit ne sera pas rouvert avant l’exécution des engagements américains. Il cite la levée du blocus, le déblocage des avoirs iraniens, la fin des sanctions pétrolières et l’arrêt des menaces et opérations militaires. Le Qatar tente de maintenir une voie diplomatique. Majed al-Ansari indique que Doha attend un accord entre Oman et l’Iran sur Ormuz. Cet accord pourrait faciliter le retour au cessez-le-feu et aux négociations entre Washington et Téhéran. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte également les efforts de médiation régionale. Recep Tayyip Erdogan a appelé Donald Trump à poursuivre les moyens diplomatiques. Ces démarches interviennent alors que les incidents maritimes continuent. Une attaque contre un navire quittant le détroit a notamment été signalée.

Cette confrontation régionale a une incidence directe sur le calcul des acteurs au Liban. Al Liwa’, le 19 août 2026, estime que l’absence de progrès décisif dans les négociations libanaises reste liée à l’évolution des relations entre Washington et Téhéran. Al Akhbar considère qu’une vaste opération israélienne contre Ali al-Taher pourrait provoquer une réaction iranienne et mettre en danger les arrangements existants. Cette hypothèse contribuerait à expliquer la recherche d’une action limitée plutôt qu’une offensive ouverte. Dans le même temps, la Syrie connaît une nouvelle poussée de tension. Al Arabi Al Jadid, Al Quds et Al Sharq Al Awsat rapportent, le 19 août 2026, huit frappes attribuées à Israël contre l’aéroport militaire d’Abou al-Duhur, dans la région d’Idlib. Damas dénonce une violation de sa souveraineté. Le représentant américain Tom Barrack qualifie l’opération d’escalade inutile. Des sources israéliennes citées par la presse affirment toutefois que Washington avait été informé auparavant. Plusieurs publications relient ces frappes aux rapports entre Israël et la Turquie en Syrie. Ainsi, les crises libanaise, syrienne et iranienne évoluent dans un même espace de tensions. Pour le Liban, le risque principal est que le sud devienne l’un des terrains d’une confrontation plus vaste. Les informations publiées le 19 août montrent pourtant que tous les acteurs ne recherchent pas nécessairement une guerre générale. Washington tente de préserver les négociations. Les autorités libanaises misent sur la diplomatie. Israël semble, selon plusieurs journaux, rechercher des gains militaires limités. Le Hezbollah affirme qu’il défendra ses positions. La difficulté réside précisément dans cette accumulation de calculs. Une opération conçue comme limitée par un acteur peut être considérée comme stratégique pPolitique locale : l’État sous pression entre souveraineté, opposition et recomposition des rapports de force

Joseph Aoun défend le choix de l’État face aux critiques

La politique intérieure libanaise du 19 août 2026 reste dominée par les conséquences de la crise dans le sud. Toutefois, derrière le dossier militaire se dessine un débat plus large sur l’autorité de l’État, la stratégie du président Joseph Aoun et les rapports entre les institutions et le Hezbollah. Ad Diyar, le 19 août 2026, rapporte que Joseph Aoun continue de défendre l’accord-cadre et la voie diplomatique. Lors de sa rencontre avec le ministre d’État canadien au Développement international, Randeep Sarai, le président a réaffirmé que le Liban reste attaché à l’application de cet accord. Il demande une pression internationale sur Israël afin de mettre fin aux destructions de maisons, aux opérations de terrassement et aux attaques contre les habitants. Le chef de l’État affirme aussi que la reconstruction sera conduite par l’État après le retrait israélien et le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale. Cette déclaration dépasse la seule question humanitaire. Elle traduit la volonté présidentielle de replacer les institutions au centre de la gestion du sud. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte la même position et souligne l’accent mis par Joseph Aoun sur la souveraineté de l’État. Le président lie également la stabilité politique et sécuritaire à la reprise économique, au tourisme et aux investissements. Cette ligne se heurte cependant à une contestation croissante du Hezbollah. Plusieurs responsables du parti estiment que les négociations n’ont pas empêché les frappes israéliennes. Ils considèrent donc que la poursuite du processus ne suffit pas à garantir la sécurité du territoire. Le député Hussein Hajj Hassan, cité par Al Bina’ le 19 août 2026, interpelle directement le chef de l’État. Il rappelle que Joseph Aoun avait demandé du temps pour tester l’accord-cadre. Selon lui, les morts, les blessés et les destructions enregistrés depuis le début de ce processus démontrent son échec. Il demande ainsi combien de temps l’expérience doit encore se poursuivre. Cette critique place la présidence devant une difficulté politique majeure. Elle doit démontrer que la diplomatie produit des résultats, alors que le Hezbollah utilise la poursuite des attaques pour défendre la nécessité de conserver ses moyens militaires.

La question d’Ali al-Taher renforce cette confrontation politique. Ad Diyar, le 19 août 2026, rapporte les propos du député Hassan Ezzeddine. Celui-ci affirme que cette position figure parmi les sites essentiels de la résistance et qu’elle ne sera pas abandonnée. Il précise que le Hezbollah fera face à toute opération israélienne avec les capacités dont il dispose. Il ajoute que toute aide iranienne serait bienvenue. Al Bina’, le même jour, reprend également cette position. Le parti établit ainsi une limite politique et militaire très nette. Il ne présente pas Ali al-Taher comme un sujet pouvant être réglé par une simple décision administrative. Cette position entre directement en tension avec la stratégie institutionnelle qui cherche à étendre le rôle de l’armée. Le débat ne porte donc plus seulement sur la présence d’armes hors de l’État. Il porte sur l’ordre des étapes. Les autorités veulent obtenir un retrait israélien, renforcer le déploiement de l’armée et poursuivre les négociations. Le Hezbollah estime pour sa part que les attaques et l’occupation empêchent de considérer la question de ses armes comme prioritaire. Cette divergence alimente les échanges politiques internes. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte que le parti Kataeb met en garde le Hezbollah contre une nouvelle implication du Liban dans une guerre régionale. Le parti estime que les menaces et le maintien d’une capacité militaire indépendante risquent d’attirer davantage d’attaques. Il demande à l’exécutif d’appliquer les décisions relatives à l’exclusivité des armes entre les mains de l’État. Le débat intérieur oppose donc deux lectures de la souveraineté. La première considère que la restauration de l’autorité exclusive de l’État constitue la condition de la protection du Liban. La seconde estime que cette autorité ne peut être consolidée tant que l’occupation et les attaques israéliennes persistent.

Nawaf Salam confronté à la contestation de l’opposition

Le gouvernement de Nawaf Salam fait également face à une offensive politique sur son bilan. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rapporte que le président du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, demande au président de la Chambre Nabih Berri de convoquer une séance publique consacrée à l’interpellation du gouvernement. Bassil estime que l’opposition dispose de dossiers suffisamment documentés pour demander des comptes à l’exécutif. Selon lui, le gouvernement était entré en fonction sous le titre du sauvetage et de la réforme, mais son action ne correspondrait pas aux engagements annoncés. Il affirme que l’opposition a préparé un dossier de cinquante-sept points portant sur les promesses qui n’auraient pas été exécutées ou sur les décisions qui auraient contredit les objectifs affichés. La critique touche plusieurs domaines. Elle vise les réformes, mais aussi la gestion du dossier sécuritaire et l’accord-cadre. Bassil demande notamment que le gouvernement précise devant le Parlement s’il existe des documents sécuritaires ou des annexes non publiées liés à l’accord. Cette demande traduit une volonté de replacer le Parlement au centre du contrôle de l’exécutif. Elle permet aussi à l’opposition d’attaquer Nawaf Salam sur la transparence de la gestion des négociations. Le dossier du sud devient ainsi un instrument de confrontation politique intérieure. Il ne s’agit plus uniquement de déterminer la stratégie face à Israël. L’opposition cherche à savoir quels engagements ont été pris et jusqu’où le gouvernement a accepté d’aller dans les arrangements sécuritaires. Dans ce contexte, la demande d’une séance de contrôle parlementaire peut devenir un test pour la majorité et pour la relation entre Nabih Berri et le gouvernement.

Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rapporte également les critiques de Gebran Bassil concernant la loi d’amnistie générale. Le responsable politique affirme soutenir la levée des injustices, mais refuse une formule qui profiterait aux auteurs de crimes graves, aux trafiquants de drogue ou aux personnes reconnues coupables de violences sexuelles. Il indique que son courant étudie la possibilité d’un recours contre la loi. Cette question nourrit un débat plus large sur l’équilibre entre réconciliation, réparation des injustices et respect de la justice. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte une position comparable du parti Kataeb. Celui-ci accueille favorablement l’abolition de la peine de mort, qu’il présente comme une avancée législative. En revanche, il rejette la loi d’amnistie dans sa forme actuelle. Selon le parti, la correction des injustices ne doit pas devenir un moyen d’assurer l’impunité. La convergence entre plusieurs forces d’opposition sur ce point montre que le gouvernement pourrait rencontrer de nouvelles difficultés dans la mise en œuvre de la loi. Elle montre aussi que le débat politique ne se limite pas aux lignes de fracture traditionnelles. Certaines formations peuvent se retrouver sur des critiques communes tout en étant en désaccord sur d’autres dossiers. Nawaf Salam conserve cependant des soutiens. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte ainsi les propos du patriarche grec-catholique Youssef Absi après sa rencontre avec le Premier ministre. Le patriarche présente Nawaf Salam comme un homme d’État capable de dépasser les intérêts étroits. Il salue une conception de l’action publique fondée sur la participation et sur une approche qui ne réduit pas l’État à l’addition des équilibres communautaires. Cette appréciation contraste fortement avec les attaques de l’opposition et illustre la polarisation autour du bilan gouvernemental.

L’extradition d’Adel Issa ouvre un nouveau front politique et judiciaire

Le transfert vers la Syrie de l’ancien officier syrien Adel Issa constitue un autre dossier sensible. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, indique que le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami al-Hajj, a décidé de remettre Adel Issa aux autorités syriennes afin qu’il soit jugé pour des faits qui lui sont reprochés en Syrie. Selon le journal, la décision repose sur la convention judiciaire libano-syrienne de 1951. Les conditions légales auraient été considérées comme remplies. Le magistrat a donc chargé les services compétents de transférer le détenu vers la Sûreté générale, puis vers la frontière. Cette présentation institutionnelle contraste fortement avec celle d’Al Akhbar, le 19 août 2026. Le quotidien accuse le gouvernement de Nawaf Salam d’avoir accéléré la remise de l’ancien officier malgré le risque qu’il soit condamné à mort en Syrie. Il souligne que le Parlement libanais venait d’adopter l’abolition de la peine capitale et que la publication du nouveau texte devait intervenir peu après. Selon Al Akhbar, l’extradition aurait été organisée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Le journal critique directement Nawaf Salam, le vice-président du Conseil Tarek Mitri et le procureur général Ahmad Rami al-Hajj. Il affirme également que le chargé d’affaires syrien à Beyrouth, Iyad al-Hazzaa, aurait exercé une forte pression afin d’obtenir rapidement le transfert. Cette version est formulée par Al Akhbar comme une accusation politique et doit être distinguée de la présentation juridique donnée par d’autres publications.

Le dossier revêt une importance politique particulière parce qu’il concerne la nouvelle relation entre Beyrouth et Damas. Les autorités libanaises cherchent à réorganiser leurs rapports avec la Syrie après les bouleversements intervenus dans ce pays. La coopération judiciaire fait partie de cette nouvelle relation. Cependant, l’affaire Adel Issa montre les difficultés susceptibles d’apparaître lorsque les demandes syriennes rencontrent les règles libanaises relatives aux droits de la défense et à la protection des détenus. Al Akhbar, le 19 août 2026, affirme qu’Adel Issa avait exprimé des craintes pour sa vie et demandé une protection. Le journal soutient qu’une attente supplémentaire aurait permis d’examiner davantage ces éléments. Al Joumhouriyat insiste au contraire sur la conformité de la procédure avec la convention bilatérale. La différence entre ces deux traitements illustre la politisation du dossier syrien au Liban. Pour une partie de la presse, le transfert marque le fonctionnement normal d’un mécanisme judiciaire entre deux États. Pour une autre, il constitue le signe d’une volonté politique d’améliorer rapidement les relations avec les nouvelles autorités de Damas. Le gouvernement de Nawaf Salam se trouve ainsi confronté à une question délicate. Il doit développer une relation institutionnelle avec la Syrie sans donner l’impression de reproduire des mécanismes de pression qui ont marqué les relations entre les deux pays dans le passé. Ce dossier devrait donc continuer à alimenter les débats sur la souveraineté judiciaire et sur les limites de la coopération avec Damas.

Nabih Berri maintient son rôle de point de passage institutionnel

Le président de la Chambre Nabih Berri poursuit parallèlement une activité politique et institutionnelle soutenue. Ad Diyar et Al Bina’, dans leurs éditions du 19 août 2026, rapportent qu’il a reçu le mufti jaafarite Ahmad Kabalan à Aïn el-Tineh. Les discussions ont porté sur la situation générale ainsi que sur les développements politiques et sécuritaires. Nabih Berri a également reçu la directrice générale des douanes, Gracia el-Kazzi, pour examiner le fonctionnement de son administration. Une délégation du conseil municipal de Beyrouth conduite par Ibrahim Zeidan a aussi été reçue en présence du député Mohammad Khawaja. Les discussions ont porté sur les projets municipaux et les besoins de la capitale. Al Bina’ rapporte que le président du conseil municipal a évoqué plusieurs appels d’offres à venir, notamment pour les infrastructures et les routes. Il a également cité un projet d’infrastructures dépassant vingt-cinq millions de dollars. Cette activité montre que Nabih Berri conserve un rôle dépassant largement la direction des travaux parlementaires. Son bureau demeure un lieu de médiation entre responsables religieux, élus locaux, administrations et forces politiques. Cette fonction prend davantage d’importance au moment où l’opposition réclame une séance parlementaire de contrôle du gouvernement. Berri peut alors se retrouver au centre d’un nouvel affrontement entre l’exécutif et ses adversaires.

La question de la législation renforce cette centralité parlementaire. L’amnistie, l’abolition de la peine de mort et le nouveau droit des médias provoquent des réactions dans plusieurs camps. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte ainsi la démarche des syndicats de la presse et des rédacteurs auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Les deux syndicats contestent notamment les dispositions permettant l’emprisonnement de journalistes. Ils critiquent aussi une disposition concernant la multiplication des syndicats dans le secteur. Ils réclament donc des modifications. Une délégation du syndicat des rédacteurs a également rencontré Gebran Bassil. Celui-ci s’est déclaré disposé à travailler à une proposition de modification du texte. Ce dossier constitue un autre exemple des tensions qui accompagnent les réformes législatives. Les autorités cherchent à moderniser les règles, mais les organisations professionnelles contestent certaines dispositions. Le Parlement devient ainsi l’espace où doivent être arbitrés des intérêts parfois contradictoires. Les débats autour de ces textes s’ajoutent aux tensions sécuritaires et économiques. Ils montrent que la vie politique libanaise ne se réduit pas au dossier militaire du sud, même si celui-ci continue de peser sur toutes les autres priorités.

Le débat sur la souveraineté structure désormais les alliances

Les prises de position du 19 août révèlent enfin une recomposition du débat autour de la souveraineté. Le parti Kataeb, cité par Al Sharq le 19 août 2026, demande au Hezbollah de ne pas entraîner de nouveau le Liban dans une confrontation régionale. Il appelle le gouvernement à appliquer ses décisions sur l’exclusivité des armes. Le parti estime que l’existence d’armes en dehors des institutions affaiblit la capacité de l’État à décider de la guerre et de la paix. Le député Hassan Ezzeddine défend une position inverse. Selon Ad Diyar, le 19 août 2026, il considère que l’accord-cadre ne protège pas le Liban et affirme que la résistance restera prête à défendre Ali al-Taher. Le député Qassem Hashem, cité par Al Sharq le même jour, met pour sa part l’accent sur les opérations israéliennes. Il estime que l’extension des destructions démontre une politique visant à imposer un nouvel état de fait. Il appelle à ne pas laisser le Liban payer le prix des calculs israéliens et régionaux. Ces positions montrent que le terme de souveraineté recouvre des conceptions opposées. Pour les adversaires du Hezbollah, elle passe d’abord par le monopole étatique des armes et de la décision militaire. Pour les proches de la résistance, elle suppose d’abord une capacité de dissuasion face à Israël. Entre les deux, les institutions cherchent à construire une voie reposant sur l’armée, la diplomatie et les garanties internationales.

Cette divergence constitue l’un des principaux défis politiques de Joseph Aoun et de Nawaf Salam. Le président mise sur les négociations et sur le renforcement des institutions. Le Premier ministre doit gérer simultanément les réformes, les critiques de l’opposition, les relations avec la Syrie et les conséquences de la crise sécuritaire. Nabih Berri reste un acteur central du dispositif parlementaire et de la médiation. Le Hezbollah refuse, de son côté, de dissocier le débat sur ses armes de la présence israélienne et de la situation régionale. Les formations d’opposition cherchent enfin à transformer les difficultés du gouvernement en débat parlementaire sur son bilan. Ainsi, la politique locale du 19 août 2026 se structure moins autour d’une seule confrontation partisane que d’une série de questions liées entre elles. Qui fixe les priorités de sécurité ? Dans quel ordre doivent intervenir le retrait israélien, le déploiement de l’armée et le traitement des armes du Hezbollah ? Jusqu’où le gouvernement peut-il négocier sans revenir devant le Parlement ? Quelle relation le Liban doit-il établir avec la Syrie ? Les réponses restent différentes selon les camps. Cependant, l’ensemble des publications fait apparaître une même réalité : la restauration de l’autorité de l’État est devenue le centre du débat politique, mais les forces libanaises restent profondément divisées sur les moyens d’y parvenir.

Citations et discours des personnalités politiques : souveraineté, résistance et autorité de l’État au centre des prises de parole

Joseph Aoun : maintenir la voie diplomatique et replacer l’État au centre du sud

Les déclarations du président Joseph Aoun occupent une place importante dans la presse libanaise du 19 août 2026. Elles dessinent une ligne politique fondée sur trois priorités : maintenir l’accord-cadre, obtenir le retrait israélien et rétablir l’autorité effective de l’État dans le sud. Ad Diyar, Al Bina’, Al Joumhouriyat et Al Sharq rapportent, le 19 août 2026, les propos tenus par Joseph Aoun devant le ministre d’État canadien au Développement international, Randeep Sarai. Le président affirme que le Liban reste attaché à l’accord-cadre issu des négociations libano-américano-israéliennes. Il demande donc que les partenaires étrangers exercent une pression sur Israël afin que celui-ci respecte ses engagements. Joseph Aoun cite des faits précis. Il évoque les destructions de maisons et de propriétés, les opérations de terrassement et les attaques contre les habitants. Il mentionne notamment les événements survenus à Ansar et Deir al-Zahrani. Le discours présidentiel repose ainsi sur une distinction claire entre le choix diplomatique du Liban et les actions israéliennes sur le terrain. Joseph Aoun ne remet pas en cause le processus de négociation malgré ces violations. Au contraire, il cherche à utiliser celles-ci pour demander davantage de garanties internationales. Le président place également la reconstruction dans le champ de compétence de l’État. Il affirme que l’État libanais prendra en charge cette mission après le retrait des forces israéliennes et le déploiement de l’armée jusqu’à la frontière internationale. Cette formulation est politiquement importante. Elle affirme que le retour à la normale dans le sud doit être organisé par les institutions publiques. Joseph Aoun demande aussi une aide internationale pour permettre le retour des habitants dans leurs villages. Il évoque la possibilité de logements temporaires pour les familles dont les maisons ont été détruites. Enfin, il relie directement la stabilité sécuritaire à la reprise économique. Selon les propos rapportés par plusieurs journaux le 19 août 2026, la stabilité politique et sécuritaire doit favoriser le tourisme, l’investissement et le redémarrage de l’économie. Le discours présidentiel ne sépare donc pas la souveraineté de la reconstruction. Il présente le rétablissement de l’autorité de l’État comme une condition de la reprise économique et du retour des populations.

Cette ligne doit également être portée à Rome et au Vatican. Ad Diyar, le 19 août 2026, rapporte que Joseph Aoun entend demander un soutien politique aux positions libanaises pendant ses rencontres en Italie. Le président veut notamment obtenir un appui aux négociations et des garanties permettant de limiter l’escalade dans le sud. Il souhaite aussi renforcer le soutien européen à l’armée libanaise. La question de la Force intérimaire des Nations unies au Liban figure parmi les sujets annoncés. L’avenir de cette force est devenu un enjeu majeur en raison des discussions sur le dispositif sécuritaire qui devra fonctionner dans le sud. Joseph Aoun doit également rencontrer le pape Léon XIV. Le volet religieux de cette visite n’est pas séparé du volet politique. Selon les sources ecclésiastiques citées par Ad Diyar le 19 août 2026, le Vatican s’inquiète de l’avenir des habitants des régions frontalières et de l’émigration des chrétiens. Il insiste sur la nécessité de préserver la coexistence et le dialogue entre les Libanais. Le discours de Joseph Aoun s’inscrit ainsi dans une recherche de soutiens complémentaires. Washington reste le médiateur central des négociations, mais Beyrouth cherche aussi à mobiliser Rome, le Vatican et d’autres partenaires. Cette démarche vise à éviter que le Liban dépende d’un seul canal diplomatique. Elle cherche également à donner une dimension internationale à la demande de retrait israélien. Toutefois, cette stratégie est soumise à une exigence de résultats. Les critiques adressées au président montrent que la poursuite des négociations ne suffit plus, à elle seule, à convaincre tous les acteurs libanais. Les frappes, les destructions et la question d’Ali al-Taher alimentent un discours concurrent. Celui-ci affirme que la diplomatie ne peut protéger le territoire sans rapport de force militaire. C’est précisément sur ce point que les déclarations du Hezbollah s’opposent le plus nettement à celles de la présidence.

Le Hezbollah : Ali al-Taher comme limite politique et militaire

Les déclarations des responsables du Hezbollah occupent une place centrale dans les éditions du 19 août 2026. Hassan Ezzeddine formule la position la plus explicite sur Ali al-Taher. Ad Diyar rapporte qu’il affirme que cette hauteur est l’un des sites essentiels de la résistance. Selon lui, le Hezbollah « ne renoncera pas » à cette position et affrontera toute opération visant à la prendre. Le député explique que le mouvement utilisera les capacités et les moyens dont il dispose si Israël attaque le site. Il ajoute que si une aide venait d’Iran, elle constituerait un soutien supplémentaire. Cette déclaration établit une ligne rouge. Ali al-Taher n’est pas présenté comme une position susceptible d’être abandonnée dans le cadre d’une simple mesure de désescalade. Hassan Ezzeddine replace toutefois cette question dans un cadre plus large. Il affirme que la colline n’est pas, à elle seule, le fondement de la bataille. Pour lui, le problème réside dans l’ensemble de ce qui se déroule dans le sud et au Liban. Il estime aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cherche un succès qu’il pourrait utiliser politiquement. Dans cette lecture, la prise d’Ali al-Taher fournirait à Netanyahu une image de victoire. Hassan Ezzeddine affirme donc que la résistance ne lèvera pas le drapeau blanc. Il ajoute que la réalité du terrain déterminera la nature de la confrontation. Al Bina’, le 19 août 2026, reprend également ces déclarations. Le quotidien rapporte que le député évoque la fermeté iranienne comme un élément du rapport de force régional. Il estime que Téhéran a déjà établi une équation concernant la banlieue sud de Beyrouth et pourrait en établir une autre autour d’Ali al-Taher. Ces propos relient explicitement le dossier local à l’équilibre régional. Ils renforcent aussi le débat intérieur sur le degré d’implication de l’Iran dans les décisions militaires du Hezbollah. Le parti présente cette relation comme une alliance stratégique. Ses adversaires politiques y voient au contraire un facteur limitant l’autonomie de la décision libanaise.

Hussein Hajj Hassan développe une critique plus directement politique de la stratégie de Joseph Aoun. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte son intervention lors d’une cérémonie funéraire à Chmistar. Le député rappelle que le président avait demandé aux responsables du Hezbollah de laisser une chance à l’accord-cadre. Il interpelle ensuite Joseph Aoun sur les résultats obtenus. Hussein Hajj Hassan évoque les morts, les blessés et les destructions enregistrés depuis le début des négociations. Il demande en substance combien de temps l’expérience doit encore durer. Selon lui, des dizaines de villages et des centaines, voire des milliers, de maisons ont été détruits depuis la signature de l’accord-cadre le 26 juin. Il accuse également Israël de viser volontairement des infrastructures publiques. Le député critique parallèlement le gouvernement. Il estime que les autorités présentent la poursuite des négociations comme une réussite alors que les résultats concrets restent insuffisants. Cette prise de parole permet de comprendre la stratégie politique du Hezbollah. Le mouvement ne rejette pas seulement certains éléments du processus. Il cherche à démontrer que le rapport de force militaire reste indispensable tant que les négociations ne produisent pas de retrait et de cessation des attaques. Hussein Hajj Hassan réaffirme également l’alliance avec l’Iran. Il décrit la République islamique comme un allié solide, constant et déterminé. Dans le même temps, il précise que les décisions sont prises par la direction de la résistance selon son appréciation des circonstances, des capacités disponibles, des intérêts et des résultats attendus. Cette précision répond indirectement aux accusations selon lesquelles le Hezbollah agirait sur ordre iranien. Les discours de Hassan Ezzeddine et Hussein Hajj Hassan convergent donc sur deux éléments. Ils rejettent toute remise en cause immédiate des capacités militaires du parti et contestent l’idée que la seule négociation puisse assurer la sécurité. Toutefois, ils insistent aussi sur la capacité de la direction du Hezbollah à choisir le moment et la forme de son action. Le message vise autant Israël que les adversaires intérieurs du mouvement.

Gebran Bassil et les Kataeb : contrôler le gouvernement et rétablir le monopole de l’État

Gebran Bassil concentre ses déclarations sur le contrôle de l’action gouvernementale. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rapporte que le président du Courant patriotique libre demande à Nabih Berri de convoquer une séance publique afin que le gouvernement de Nawaf Salam réponde aux questions de l’opposition. Bassil affirme que l’opposition est prête à présenter ses dossiers. Il soutient que le gouvernement n’a pas respecté une partie de ses engagements en matière de réforme. Selon lui, un document de cinquante-sept points recense ce que l’exécutif n’aurait pas réalisé ou aurait mis en œuvre contrairement à ses promesses. La critique ne concerne pas uniquement les réformes économiques et administratives. Elle porte aussi sur le dossier de la guerre, des armes et de l’accord-cadre. Bassil demande au gouvernement d’indiquer officiellement au Parlement s’il existe une annexe sécuritaire ou des documents d’exécution qui n’ont pas été rendus publics. Cette demande introduit la question de la transparence dans le débat sur les négociations. Pour le responsable du Courant patriotique libre, le Parlement doit connaître les engagements pris par le gouvernement. Bassil intervient aussi sur la loi d’amnistie. Il affirme soutenir la réparation des injustices, mais refuse que l’amnistie bénéficie aux auteurs de crimes graves. Il cite notamment les trafiquants de drogue, les meurtriers et les auteurs de violences sexuelles. Il indique que son courant étudie la possibilité d’un recours contre la loi. Cette prise de position lui permet de présenter son opposition comme institutionnelle plutôt que simplement politique. Le même raisonnement apparaît dans le dossier du droit des médias. Al Bina’ et Al Liwa’, le 19 août 2026, rapportent les critiques des organisations professionnelles contre certaines dispositions du nouveau texte. Lors de sa rencontre avec une délégation du syndicat des rédacteurs, Bassil se montre disposé à soutenir une modification. Le débat concerne notamment les peines privatives de liberté pour les journalistes et les règles relatives à la représentation syndicale. Ainsi, les déclarations de Bassil couvrent plusieurs fronts, mais suivent un fil commun : renforcer le contrôle parlementaire, contester certaines décisions gouvernementales et se présenter comme défenseur des garanties institutionnelles.

Le parti Kataeb adopte une ligne différente sur le dossier sécuritaire, même s’il partage certaines critiques concernant l’amnistie. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte que le bureau politique du parti met en garde le Hezbollah contre une nouvelle implication du Liban dans une guerre. Les Kataeb relient cette mise en garde aux déclarations de Naim Kassem et à la situation régionale. Le parti estime que le Liban ne peut plus supporter le coût de conflits dont les conséquences sont supportées par sa population et son économie. Il demande à l’exécutif de mettre en œuvre les décisions relatives au monopole des armes par l’État. Selon les Kataeb, le maintien d’armes hors des institutions et la menace d’une réouverture des fronts contribuent à attirer l’occupation et à prolonger les souffrances des habitants. Cette formulation place la responsabilité de la protection du territoire dans les seules institutions officielles. Elle est donc directement opposée au discours du Hezbollah. Le parti aborde également les questions économiques. Il refuse de nouvelles hausses fiscales avant l’application de réformes structurelles, la lutte contre le gaspillage, l’évasion et l’économie illégale. Enfin, il salue l’abolition de la peine de mort, mais rejette la loi d’amnistie dans sa forme actuelle. Selon lui, la correction d’injustices ne doit pas créer un mécanisme d’impunité. Les déclarations des Kataeb montrent ainsi que le débat sur les armes s’inscrit dans une conception plus générale de l’État. Le monopole de la décision militaire, la responsabilité budgétaire et le fonctionnement de la justice sont présentés comme les différentes dimensions d’un même problème institutionnel. Cette approche entre frontalement en concurrence avec celle du Hezbollah, qui place la résistance et le rapport de force au premier plan tant que l’occupation persiste.

Nawaf Salam, Nabih Berri et les institutions face aux demandes contradictoires

Nawaf Salam apparaît moins par ses propres déclarations que par les réactions suscitées par son action. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte toutefois une prise de position particulièrement favorable du patriarche grec-catholique Youssef Absi. Après sa rencontre avec le Premier ministre, le patriarche décrit Nawaf Salam comme un homme d’État capable de dépasser les calculs étroits et les intérêts particuliers. Il salue une vision fondée sur la construction d’un État stable, souverain et uni. Youssef Absi insiste aussi sur une conception de la participation qui ne réduit pas l’action publique à une répartition mécanique des avantages entre communautés. Cette déclaration fournit au Premier ministre un soutien notable au moment où son gouvernement subit les critiques du Hezbollah et de l’opposition parlementaire. Elle montre aussi qu’une partie des responsables religieux voit dans l’action de Nawaf Salam une tentative de renforcer le fonctionnement institutionnel. Cependant, cette appréciation ne fait pas disparaître les controverses. Al Akhbar, le 19 août 2026, critique sévèrement le Premier ministre à propos de la remise de l’ancien officier syrien Adel Issa aux autorités de Damas. Le quotidien présente cette décision comme le résultat d’une volonté politique d’accélérer le transfert malgré les interrogations relatives au risque de peine capitale. Cette accusation contraste avec la version juridique publiée par Al Joumhouriyat, qui indique que la remise a été décidée conformément à la convention judiciaire entre le Liban et la Syrie. Le cas illustre la difficulté de distinguer, dans le débat public, les décisions judiciaires de leurs conséquences politiques. Nawaf Salam se retrouve ainsi au centre d’un ensemble de demandes contradictoires. Il doit renforcer les relations institutionnelles avec la Syrie, préserver les garanties judiciaires, conduire les réformes et soutenir la stratégie de l’État dans le sud.

Nabih Berri conserve de son côté une position moins déclarative mais institutionnellement centrale. Ad Diyar et Al Bina’, le 19 août 2026, rapportent ses rencontres avec le mufti jaafarite Ahmad Kabalan, la directrice générale des douanes Gracia el-Kazzi et une délégation du conseil municipal de Beyrouth. Les discussions portent sur les développements politiques et sécuritaires, mais aussi sur les projets de la capitale et le fonctionnement des administrations. Cette activité illustre la fonction de médiation du président de la Chambre. Elle prend une dimension supplémentaire avec la demande de Gebran Bassil de convoquer une séance de contrôle du gouvernement. Berri se trouve ainsi en position d’arbitrer le calendrier d’un débat qui pourrait placer Nawaf Salam sous forte pression parlementaire. Dans le même temps, les dossiers de l’amnistie, de l’abolition de la peine de mort et du droit des médias replacent la Chambre au centre du débat politique. Les prises de parole du 19 août 2026 font donc apparaître plusieurs conceptions concurrentes de l’autorité. Joseph Aoun cherche à restaurer la souveraineté par la négociation, le retrait israélien et le déploiement de l’armée. Le Hezbollah affirme que la résistance reste indispensable tant que les attaques et l’occupation persistent. Gebran Bassil réclame davantage de contrôle parlementaire et de transparence. Les Kataeb demandent le monopole étatique des armes. Nawaf Salam défend, par son action gouvernementale, la reconstruction des institutions, tout en étant contesté sur plusieurs fronts. Nabih Berri reste au centre du jeu parlementaire. Derrière les citations et les discours, une même interrogation traverse ainsi la scène politique : comment reconstruire l’autorité de l’État alors que les responsables libanais ne s’accordent ni sur les priorités ni sur les instruments permettant d’y parvenir ?

Diplomatie : Rome, le Vatican et Washington au cœur de la recherche d’une issue pour le sud

Joseph Aoun mise sur Rome et le Vatican pour élargir les soutiens au Liban

Le déplacement du président Joseph Aoun en Italie et au Vatican constitue le principal rendez-vous diplomatique libanais relevé par la presse du 19 août 2026. Il intervient alors que Beyrouth tente de préserver les négociations avec Israël et d’obtenir des garanties sur le sud. Ad Diyar, le 19 août 2026, rapporte que Joseph Aoun doit se rendre à Rome et au Vatican avec plusieurs dossiers liés entre eux. Les négociations occupent une place centrale. La sécurité du sud, l’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban et le soutien à l’armée complètent l’ordre du jour. Selon les sources de la présidence citées par Ad Diyar, Joseph Aoun attend beaucoup de cette visite. Il entend demander un soutien à la position libanaise dans les négociations avec Israël. Il veut aussi obtenir des garanties permettant de freiner l’escalade militaire. Le renforcement du soutien européen à l’armée constitue un autre objectif. Pour Beyrouth, l’armée doit devenir le principal instrument de stabilisation des zones dont Israël se retirerait. L’Italie présente un intérêt particulier dans cette stratégie. Elle participe depuis longtemps à la force internationale dans le sud et accueille les négociations directes entre le Liban et Israël. Ad Diyar indique également que Beyrouth espère un rôle italien accru dans les mécanismes de vérification. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, précise que Joseph Aoun doit rencontrer le président italien Sergio Mattarella et la présidente du Conseil Giorgia Meloni. Les discussions doivent notamment porter sur la contribution que Rome pourrait apporter au mécanisme prévu dans les zones expérimentales. L’Italie figure parmi les pays envisagés pour exercer une fonction dans ce dispositif. Elle est également concernée par la phase qui suivra l’évolution de la mission de la force internationale. Ainsi, la diplomatie présidentielle cherche à relier les négociations actuelles à l’architecture sécuritaire qui pourrait leur succéder. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir une déclaration politique favorable au Liban. Beyrouth cherche des acteurs capables de participer concrètement à la vérification d’un retrait israélien, au déploiement de l’armée et au contrôle des engagements pris par les différentes parties.

Le volet vaticanais répond à une logique complémentaire. Ad Diyar, le 19 août 2026, rapporte que Joseph Aoun souhaite demander au pape Léon XIV de maintenir son soutien au Liban auprès des capitales influentes. Les sources ecclésiastiques citées par le quotidien soulignent l’attention du Vatican à la situation du pays. Le Saint-Siège suit notamment les conséquences de la guerre sur les régions frontalières et la situation des populations qui y vivent. Il accorde une attention particulière au maintien des chrétiens dans leurs villages. Selon ces sources, le Vatican s’inquiète de l’émigration chrétienne enregistrée au cours des dernières années. Il considère également que les crises régionales ne doivent pas transformer le Liban en terrain permanent d’affrontement. Le pape insiste donc sur le dialogue entre les Libanais et sur la préservation de la coexistence. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, indique que la visite doit aussi permettre à Joseph Aoun de prendre connaissance des contacts conduits par le Saint-Siège avec les États-Unis, les pays européens et plusieurs acteurs régionaux. Al Sharq, le 19 août 2026, distingue également les objectifs des deux étapes. Rome doit principalement servir les dimensions politiques et sécuritaires. Le Vatican doit permettre de renforcer le soutien diplomatique et moral au Liban. Cette distinction montre que la présidence cherche à multiplier les canaux. Washington conserve une place centrale dans la médiation, mais Beyrouth ne veut pas que l’avenir du sud dépende exclusivement de la relation avec les États-Unis. L’Italie peut offrir un relais européen et opérationnel. Le Vatican peut mobiliser un réseau diplomatique plus large. Cette stratégie prend une importance particulière alors que les négociations restent fragiles et que les opérations militaires se poursuivent.

La mission de Joseph Clearfield tente de sauver la huitième série de négociations

Les efforts américains constituent le second axe majeur de l’activité diplomatique. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rapporte qu’aucune date officielle n’a encore été fixée pour la huitième série de négociations directes entre le Liban et Israël à Rome. Le général Joseph Clearfield poursuit cependant ses déplacements entre Beyrouth et Tel-Aviv. Selon le quotidien, sa mission aurait permis des progrès sur deux dossiers. Le premier concerne les frontières. Le second porte sur les prisonniers. Un échange de listes aurait été accepté. Toutefois, aucun progrès comparable n’aurait été enregistré sur le cessez-le-feu et l’arrêt des attaques israéliennes. Les sources diplomatiques citées par Al Joumhouriyat considèrent que l’action américaine reste le principal moyen d’empêcher un effondrement complet du processus. Le problème est que les propositions visant à élargir les zones expérimentales se heurtent au terrain. Israël poursuit ses opérations et cherche, selon ces sources, à renforcer son contrôle sur certains secteurs. Al Liwa’, le 19 août 2026, présente une lecture plus pessimiste. Le quotidien rapporte que Joseph Clearfield aurait reçu un refus israélien concernant une nouvelle formule de zone expérimentale. Israël privilégierait plutôt l’élargissement de la bande qu’il contrôle, la mise en place d’obstacles militaires et la préparation de la zone autour d’Ali al-Taher. Le journal précise néanmoins que la mission américaine continue. Clearfield a quitté Beyrouth afin de poursuivre ses consultations et devrait revenir. La diplomatie américaine tente donc de maintenir un cadre de discussion alors que les positions sur le terrain s’éloignent. Le risque est évident : si les négociations n’aboutissent pas à un retrait ou à une réduction des opérations, leur légitimité politique diminuera au Liban. Le Hezbollah utilise déjà cette absence de résultats pour contester l’accord-cadre. Les autorités libanaises ont donc besoin d’un progrès visible avant ou pendant la huitième série de négociations.

Ad Diyar, le 19 août 2026, apporte des éléments sur la manière dont Washington évalue le risque militaire. Selon des sources diplomatiques connaissant la position américaine, les États-Unis continuent de considérer l’escalade dans le sud comme localisée. Ils ne verraient pas encore de décision israélienne de relancer une guerre générale. Washington n’aurait pas donné son accord à une offensive de grande ampleur contre Ali al-Taher. Cependant, cette position ne constituerait pas un refus absolu de toute action israélienne. Le message américain rapporté par Ad Diyar repose sur une limite : des frappes restreintes peuvent encore être contenues, mais une opération ouverte mettrait en danger les arrangements existants. Cette approche explique en partie la difficulté de la médiation. Washington cherche à empêcher une guerre générale sans obtenir l’arrêt complet des opérations israéliennes. Pour les autorités libanaises, cette distinction est difficile à défendre lorsque les frappes provoquent des morts et des destructions. Pour le Hezbollah, elle confirme au contraire les limites de la garantie américaine. Al Joumhouriyat rapporte par ailleurs que les mouvements israéliens dans les zones frontalières alimentent les soupçons sur une volonté de créer un nouvel état de fait. Les négociations se déroulent donc sous une pression permanente. Chaque incident peut modifier le rapport de force. Chaque opération peut aussi servir de levier avant la prochaine rencontre de Rome. Dans ces conditions, la mission de Clearfield consiste moins à régler immédiatement l’ensemble du conflit qu’à empêcher la rupture du mécanisme de négociation. La huitième série devient ainsi un test diplomatique. Elle devra démontrer que le cadre de Rome peut produire autre chose qu’une succession de rencontres.

Beyrouth mobilise ses partenaires pour la reconstruction et le retour des habitants

La rencontre entre Joseph Aoun et le ministre d’État canadien au Développement international, Randeep Sarai, illustre une autre dimension de la diplomatie libanaise. Ad Diyar, Al Bina’, Al Joumhouriyat et Al Sharq rapportent, le 19 août 2026, que le responsable canadien a réaffirmé le soutien de son pays au Liban et sa disponibilité pour une aide humanitaire et de développement. Randeep Sarai a également transmis au président une invitation à se rendre au Canada. Joseph Aoun a profité de la rencontre pour présenter les priorités libanaises. Il a insisté sur l’aide aux habitants du sud. Le président souhaite notamment obtenir un soutien permettant aux personnes déplacées de retourner dans leurs villages. Il a évoqué la mise à disposition de logements temporaires pour les familles dont les habitations ont été détruites. Cette demande intervient avant le lancement d’un programme de reconstruction plus large. Joseph Aoun affirme que cette reconstruction devra être conduite par l’État après le retrait israélien et le déploiement de l’armée. Le message diplomatique est donc précis. L’aide étrangère doit soutenir les institutions libanaises et non créer un mécanisme parallèle. Le président a également demandé une intensification de la coopération économique et des investissements. Il a relié ces perspectives au retour de la stabilité politique et sécuritaire. Le ministre canadien s’est montré disposé à poursuivre les discussions. Cette rencontre révèle la volonté de Beyrouth d’associer les dossiers humanitaire, économique et sécuritaire. Le retour des habitants n’est pas seulement présenté comme une urgence sociale. Il devient aussi un élément de la restauration de l’autorité publique dans les zones touchées.

La question de la reconstruction possède également une dimension diplomatique plus large. Les destructions dans le sud imposent au Liban de rechercher des financements extérieurs alors que ses capacités budgétaires restent limitées. Dans le même temps, les autorités veulent éviter que l’aide soit dissociée du processus politique. Joseph Aoun place donc le retrait israélien et le déploiement de l’armée avant la reconstruction générale. Cette séquence vise à empêcher que des projets financés par des partenaires étrangers soient de nouveau détruits. Elle vise aussi à donner à l’État le contrôle du processus. Les propos présidentiels rapportés par Ad Diyar, Al Bina’ et Al Joumhouriyat le 19 août 2026 montrent ainsi que la diplomatie libanaise ne recherche pas uniquement des médiateurs. Elle cherche aussi des partenaires capables d’accompagner le retour à la normale. Le Canada est sollicité sur l’aide humanitaire et le développement. L’Italie est sollicitée sur la sécurité et la vérification. Le Vatican est recherché pour son influence politique et morale. Les États-Unis restent au centre des négociations. Cette répartition des rôles traduit une stratégie de diversification. Elle permet également à Beyrouth de présenter le dossier du sud comme une question internationale qui dépasse la confrontation entre Israël et le Hezbollah. Le retour des populations, la reconstruction, l’armée et les institutions deviennent des arguments diplomatiques destinés à élargir le nombre de pays concernés par la stabilité du Liban.

L’avenir de la force internationale devient un dossier diplomatique central

La Force intérimaire des Nations unies au Liban occupe une place croissante dans les discussions. Al Joumhouriyat, Al Liwa’ et Al Sharq rapportent, le 19 août 2026, les déclarations de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies. Celui-ci indique que la force internationale a observé une activité militaire importante dans sa zone d’opérations. Elle a relevé des frappes aériennes israéliennes, des opérations menées par des hélicoptères, des tirs indirects et des activités navales dans les eaux territoriales libanaises. Les soldats internationaux ont aussi neutralisé plusieurs munitions non explosées. Cependant, ils ont rencontré des restrictions à leur liberté de mouvement ainsi que des comportements hostiles. Les Nations unies considèrent que ces éléments compliquent l’accomplissement de la mission et fragilisent davantage la situation. Ces observations donnent une dimension concrète aux discussions sur l’avenir de la force. Le débat ne porte pas uniquement sur la prolongation administrative de son mandat. Il concerne la capacité de la communauté internationale à surveiller un espace où les incidents restent fréquents. Al Sharq, le 19 août 2026, souligne que Rome s’intéresse particulièrement à la phase qui suivra l’évolution de cette mission. Ad Diyar rapporte de son côté que Joseph Aoun entend obtenir un rôle italien important dans les futurs mécanismes de sécurité. L’objectif libanais consiste à éviter un vide. Si le dispositif international actuel est réduit ou transformé, il faudra définir qui vérifiera les retraits, qui accompagnera le déploiement de l’armée et comment seront constatées les violations.

Cette question rejoint directement celle des zones expérimentales. Le mécanisme défendu dans les négociations repose sur une progression par étapes. Israël se retire d’une zone. L’armée libanaise s’y déploie. Un mécanisme extérieur vérifie ensuite la situation. En théorie, cette méthode doit permettre de construire progressivement la confiance. Dans la pratique, les journaux du 19 août 2026 montrent qu’elle se heurte à plusieurs obstacles. Israël hésite à abandonner certains secteurs. Le Hezbollah refuse de renoncer à Ali al-Taher. Les autorités libanaises demandent l’arrêt des attaques avant toute avancée plus large. L’armée doit enfin agir avec des moyens limités. La présence d’un acteur international capable de vérifier les engagements devient donc essentielle. L’Italie est citée comme l’un des pays susceptibles de jouer ce rôle. Le Vatican peut soutenir politiquement le processus. Washington en reste le principal architecte. Les Nations unies disposent déjà d’une présence sur le terrain. La diplomatie libanaise tente ainsi de transformer ces différents acteurs en un dispositif cohérent. Cette ambition reste cependant dépendante d’un accord politique préalable. Aucun mécanisme de vérification ne peut fonctionner durablement si les parties ne s’accordent pas sur les territoires concernés et sur les étapes du retrait.

La crise entre Washington et Téhéran réduit les marges de la diplomatie libanaise

Le dossier libanais reste enfin fortement influencé par les tensions entre les États-Unis et l’Iran. Al Liwa’, le 19 août 2026, rapporte que des sources suivant les négociations considèrent qu’aucune avancée décisive ne pourra intervenir avant une clarification du rapport entre Washington et Téhéran. Cette appréciation repose sur l’imbrication des dossiers régionaux. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que Donald Trump affirme qu’aucune négociation avec l’Iran n’est actuellement en cours ou programmée. Il assure que le blocus maritime reste appliqué et que le détroit d’Ormuz fonctionne. Mohammad Bagher Ghalibaf présente une position opposée. Le président du Parlement iranien affirme que le détroit ne sera pas rouvert avant l’exécution des engagements américains. Il cite la levée du blocus, le déblocage des avoirs iraniens, la fin des sanctions pétrolières et l’arrêt des opérations militaires. Le Qatar cherche à maintenir un canal de désescalade. Majed al-Ansari affirme que Doha attend un accord entre Oman et l’Iran sur Ormuz. Celui-ci pourrait permettre un retour au cessez-le-feu et aux négociations. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte parallèlement que le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Donald Trump à poursuivre la voie diplomatique. Ces initiatives montrent que plusieurs États cherchent à empêcher une nouvelle phase militaire.

Pour le Liban, l’enjeu est direct. Une nouvelle confrontation entre Washington et Téhéran pourrait modifier le comportement du Hezbollah et d’Israël. Elle pourrait aussi réduire la capacité américaine à maintenir séparés les différents fronts. Al Akhbar, le 19 août 2026, estime qu’Israël tient compte du risque d’une réaction iranienne s’il lance une offensive majeure contre Ali al-Taher. La possibilité d’un élargissement régional agirait donc comme une limite à certaines opérations. Toutefois, cette même interdépendance rend la situation libanaise plus vulnérable. Une rupture du dialogue sur Ormuz pourrait avoir des conséquences dans le sud. La diplomatie de Joseph Aoun cherche précisément à limiter cette dépendance. Les contacts avec Rome, le Vatican, le Canada et les Nations unies permettent d’élargir les soutiens. Ils ne peuvent cependant pas supprimer le poids de Washington et de Téhéran. La diplomatie libanaise du 19 août 2026 se trouve ainsi engagée dans une équation difficile : préserver le processus de Rome, obtenir des garanties contre les attaques, préparer un dispositif international pour le sud, renforcer l’armée et mobiliser des aides pour la reconstruction, alors que les décisions capables de provoquer une nouvelle escalade peuvent être prises bien au-delà des frontières libanaises.

Politique internationale : Ormuz, Gaza et la Syrie au centre d’un Moyen-Orient sous tension

Washington et Téhéran s’affrontent sur le détroit d’Ormuz

Le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran domine largement l’actualité internationale rapportée par la presse du 19 août 2026. La fin de la période de soixante jours prévue par la précédente entente n’a pas permis de relancer les négociations. Au contraire, les déclarations publiques montrent un durcissement des positions. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que Donald Trump affirme qu’aucune conversation ni négociation avec l’Iran n’est en cours ou programmée. Le président américain assure également que le blocus maritime reste pleinement appliqué. Selon lui, le détroit d’Ormuz est ouvert et fonctionne normalement. Il affirme que les mines marines ont été retirées ou détruites. Donald Trump publie parallèlement une carte présentant le détroit comme un nouveau territoire américain. Cette communication provoque une réponse immédiate de Téhéran. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi affirme que les « illusions » américaines concernant Ormuz seront corrigées. La position iranienne est également formulée par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf. Celui-ci affirme que le détroit ne sera pas rouvert avant l’exécution des engagements américains. Il cite plusieurs conditions : la levée du blocus, la libération des avoirs iraniens gelés, la levée des sanctions pétrolières et l’arrêt des menaces et des opérations militaires. Al Bina’, le 19 août 2026, présente également cette confrontation comme une rupture du processus engagé auparavant. Le journal insiste sur les conséquences économiques du blocage. Il rapporte un prix du pétrole de référence supérieur à 91 dollars le baril et souligne la tension sur les marchés obligataires américains. Le quotidien estime aussi que les capacités de défense antimissile américaines constituent une contrainte dans l’hypothèse d’une nouvelle guerre. Cette dernière appréciation relève de l’analyse publiée par le journal et non d’un constat commun à l’ensemble du corpus.

Les déclarations iraniennes montrent que Téhéran cherche à lier directement la circulation maritime aux autres dossiers du conflit. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que Ghalibaf refuse de traiter l’ouverture d’Ormuz comme une question séparée. Le passage maritime est présenté comme un moyen de pression destiné à obtenir l’application des engagements américains. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi affirme de son côté que les tentatives visant à imposer une capitulation à l’Iran ont échoué. Selon lui, les États-Unis ont cherché au début du conflit à obtenir une reddition complète avant de revenir vers la négociation. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte également des propos d’Araghchi selon lesquels Téhéran ne souhaite pas seulement un cessez-le-feu provisoire. L’Iran veut une fin de la guerre qui empêche sa répétition. Cette distinction éclaire la stratégie iranienne. Téhéran cherche des garanties plus larges qu’une suspension des combats. Dans le même temps, la confrontation continue de produire des incidents. Al Arabi Al Jadid rapporte qu’un navire a été touché par un projectile inconnu alors qu’il quittait le détroit. Des dommages ont atteint la salle des machines et une victime a été signalée parmi l’équipage. Le même quotidien indique que les Émirats arabes unis ont brièvement signalé une menace de missile avant d’annoncer que la situation était redevenue sûre. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte pour sa part que les autorités émiraties ont fait état de deux missiles balistiques venus d’Iran, l’un tombé hors des eaux territoriales et l’autre dans celles-ci. Ces développements illustrent le niveau de tension. Même en l’absence de négociations officielles, les acteurs régionaux tentent cependant d’empêcher une nouvelle guerre ouverte.

Oman, le Qatar et la Turquie cherchent à préserver une voie diplomatique

La médiation régionale constitue l’autre versant du dossier iranien. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que les efforts se concentrent sur un éventuel accord entre Oman et l’Iran concernant la gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Selon deux responsables régionaux cités par le quotidien, Washington aurait exprimé son opposition à certains éléments du projet. Les États-Unis contesteraient notamment une gestion conjointe entre Oman et l’Iran d’une partie du passage. Ils seraient également réticents à un mécanisme de contributions financières volontaires demandé aux navires pour financer des mesures de sécurité et de protection de l’environnement maritime. La position américaine compliquerait donc les efforts de Mascate. Le Qatar cherche parallèlement à rapprocher les positions. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, affirme que Doha attend un accord entre Oman et l’Iran. Celui-ci pourrait faciliter un retour au cessez-le-feu et aux négociations entre Washington et Téhéran. Selon les propos rapportés par Al Arabi Al Jadid le 19 août 2026, la priorité du Qatar consiste à désamorcer la crise, à sécuriser la liberté de navigation et à ramener les parties à la table des négociations. Doha considère que la crise actuelle constitue une menace pour l’ensemble de la région. Elle refuse donc de séparer la sécurité d’Ormuz de la recherche d’une solution politique plus large.

La Turquie intervient dans le même sens. Al Arabi Al Jadid et Al Quds rapportent, le 19 août 2026, que Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec Donald Trump. Le président turc a insisté sur la nécessité d’épuiser les moyens diplomatiques avant toute nouvelle escalade. Il a exprimé l’espoir d’une reprise des discussions avec l’Iran et proposé le soutien de la Turquie aux efforts de paix. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan s’est également entretenu avec le Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, au sujet du détroit. Ainsi, un groupe d’acteurs régionaux cherche à maintenir une voie diplomatique malgré l’absence de discussions officielles entre Washington et Téhéran. Oman travaille sur le passage maritime. Le Qatar cherche à articuler l’ouverture d’Ormuz avec le retour au cessez-le-feu. La Turquie tente de convaincre Washington de privilégier la négociation. Ces efforts montrent que les États de la région considèrent une nouvelle confrontation comme une menace directe pour leur sécurité. Ils ont aussi des intérêts économiques immédiats. Ormuz demeure un passage essentiel pour les exportations d’énergie. Une fermeture durable ou des attaques répétées contre les navires auraient des conséquences bien au-delà de l’Iran et des États-Unis. La presse du 19 août présente donc le détroit comme un enjeu militaire, diplomatique et économique à la fois.

Gaza : les négociations progressent difficilement tandis que les frappes continuent

Gaza constitue l’autre grande crise internationale suivie par plusieurs publications. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que le Hamas affirme rester engagé dans l’accord soutenu par les États-Unis. Son porte-parole Hazem Qassem estime toutefois qu’Israël n’a pas encore donné aux médiateurs une réponse claire concernant la feuille de route. Selon lui, les calendriers et les procédures doivent encore être précisés. La position du mouvement intervient après une rencontre entre Benjamin Netanyahu, Jared Kushner et Nikolay Mladenov. Le quotidien rapporte que des informations israéliennes font état de plusieurs exigences de Netanyahu. Celui-ci refuserait notamment d’abandonner la politique d’assassinats ciblés ou de permettre une reconstruction complète avant le désarmement du Hamas. Le Qatar critique cette attitude. Majed al-Ansari affirme que l’accord du Hamas sur la feuille de route et la question du désarmement constitue une étape importante, mais qu’elle doit être accompagnée par l’application des engagements israéliens. Le bureau gouvernemental à Gaza demande parallèlement à la structure nationale chargée de l’administration du territoire de commencer rapidement son travail. Cette demande est liée à la situation humanitaire et à la fermeture des passages.

Les développements militaires contredisent toutefois les efforts de stabilisation. Al Arabi Al Jadid, Al Liwa’ et Al Quds rapportent, le 19 août 2026, une frappe israélienne contre un café situé dans le port de Gaza. Six à sept morts sont signalés selon les publications, ainsi que plusieurs blessés. L’armée israélienne affirme avoir visé des responsables du Hamas. Le mouvement dénonce au contraire une nouvelle violation de l’accord et accuse le gouvernement israélien de compromettre les efforts de stabilisation. Al Quds, le 19 août 2026, indique également que les opérations de destruction de bâtiments se poursuivent derrière la ligne séparant les zones de contrôle. Le journal rapporte les avertissements des municipalités de Gaza sur l’état des puits et des installations d’assainissement. La crise humanitaire reste donc étroitement liée au processus politique. Une étude des Nations unies citée par Nahar, le 19 août 2026, estime par ailleurs que seulement 3 % des terres agricoles du territoire restent intactes et accessibles aux agriculteurs. Le recul des terres utilisables est associé aux restrictions d’accès et au déplacement de la ligne de séparation. La reconstruction ne concerne donc pas seulement les bâtiments. Elle devra aussi traiter les infrastructures, l’eau, l’assainissement et les terres agricoles.

Les discussions avec Jared Kushner prennent dans ce contexte une importance particulière. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte les propos d’un responsable du Hamas qui qualifie de très bonne la rencontre entre la direction du mouvement, Jared Kushner, Nikolay Mladenov et Tony Blair au Caire. Selon cette source, la direction du Hamas aurait indiqué qu’elle envisage à terme de poursuivre son activité sous une forme politique et sociale. Elle aurait également insisté sur son objectif d’obtenir une solution politique permettant aux Palestiniens d’exercer leur droit à l’autodétermination. Ces déclarations doivent toutefois être replacées dans le cadre d’un processus encore incertain. Les divergences sur le désarmement, le retrait israélien, la reconstruction et les assassinats restent importantes. Les frappes montrent également que le cessez-le-feu demeure fragile. La situation de Gaza illustre ainsi une constante observée dans plusieurs crises régionales du 19 août : la diplomatie progresse par étapes, mais elle reste constamment menacée par les opérations militaires.

Les frappes contre Abou al-Duhur ravivent les tensions entre Israël, la Syrie et la Turquie

La Syrie revient au premier plan après les frappes contre l’aéroport militaire d’Abou al-Duhur, dans la région d’Idlib. Al Arabi Al Jadid, Al Quds et Al Sharq Al Awsat rapportent, le 19 août 2026, huit frappes contre la piste et les installations de la base. Les autorités syriennes attribuent l’opération à Israël et dénoncent une violation de la souveraineté du pays. Les dégâts seraient matériels et aucune victime ne serait signalée selon les premières informations citées. L’intérêt du dossier réside surtout dans sa dimension régionale. Plusieurs publications évoquent un lien avec la Turquie. Al Arabi Al Jadid présente même les frappes comme un message adressé à Ankara. Des informations font état d’une visite récente d’une délégation militaire turque sur la base afin d’évaluer les possibilités de remise en service. Israël chercherait ainsi à empêcher l’installation de capacités militaires turques sur certains sites syriens. Un responsable turc cité par Al Quds affirme toutefois qu’il n’existait pas de présence turque sur la base et accuse Israël de fabriquer un prétexte.

La réaction américaine illustre également les contradictions entourant cette opération. Tom Barrack qualifie les frappes d’escalade inutile qui ne contribue pas à la stabilité régionale. Cependant, Al Quds et Al Sharq Al Awsat rapportent qu’une source israélienne affirme que Washington avait été informé à l’avance. Al Sharq Al Awsat indique que les autorités israéliennes officielles ont gardé le silence, mais qu’un responsable israélien a reconnu l’opération auprès d’un média américain. Plusieurs pays arabes et musulmans condamnent les frappes. L’Arabie saoudite les décrit comme une violation de la souveraineté syrienne. La Turquie adopte également une position ferme. Ce nouvel épisode montre les limites du processus de stabilisation syrien. Même lorsque Damas cherche à reconstruire ses institutions et ses capacités, les rapports de force régionaux continuent de peser sur le territoire. La Turquie veut conserver son influence auprès des nouvelles autorités syriennes. Israël cherche à empêcher l’émergence de capacités militaires qu’il considère comme menaçantes. Washington tente de soutenir la stabilité tout en restant étroitement lié à Israël. La Syrie se retrouve donc au croisement de stratégies qui dépassent ses frontières.

Irak et Yémen : les armes et l’autorité de l’État au cœur des crises

L’Irak connaît lui aussi une confrontation croissante autour des groupes armés. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte les menaces adressées au Premier ministre Ali al-Zaydi par Kataeb Hezbollah. Le groupe refuse de remettre ses armes avant le retrait des forces américaines et turques ainsi que le règlement de la question des forces kurdes. Il accuse le gouvernement d’agir sous influence américaine et affirme que sa patience commence à s’épuiser. Ces déclarations interviennent à l’approche de l’échéance fixée au 30 septembre pour le contrôle des armes des factions. Le quotidien rapporte également l’arrestation d’Abbas al-Yaqoubi, responsable lié à la milice Al-Nujaba. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, fournit des éléments supplémentaires. Selon des sources irakiennes citées par le journal, Abbas Hussein Ali, présenté comme responsable du renseignement d’une brigade des forces de mobilisation populaire liée à Al-Nujaba, aurait été arrêté dans le cadre d’une enquête sur un réseau de transfert de missiles et de drones depuis l’Iran. Le journal affirme que des pressions politiques et militaires auraient ensuite empêché la poursuite normale de l’enquête. Ces informations montrent les difficultés du gouvernement irakien à imposer le contrôle de l’État sur l’ensemble des forces armées. Elles soulignent également le poids persistant de l’Iran dans l’équilibre intérieur irakien.

Au Yémen, la confrontation s’intensifie également. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte que les Houthis ont de nouveau revendiqué une attaque contre une installation d’Aramco dans la région de Jazan, en Arabie saoudite. Le mouvement présente l’opération comme une réponse à des actions saoudiennes contre le territoire yéménite. Dans le même temps, les combats se multiplient sur plusieurs fronts. Les forces gouvernementales affirment avoir mené de nombreuses opérations contre les positions houthies. Des affrontements sont signalés dans les régions de Taëz, Marib, Hodeida, Abyan et Al-Dhalea. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, met particulièrement l’accent sur les attaques contre le port de Mokha et les installations proches du détroit de Bab al-Mandeb. Selon le journal, les Houthis auraient utilisé des dizaines de missiles balistiques et de drones contre ces secteurs. Les frappes ont perturbé l’activité portuaire et endommagé des navires. Cette évolution ajoute une nouvelle source de pression sur les routes maritimes internationales. Avec Ormuz à l’est et Bab al-Mandeb à l’ouest, deux passages essentiels pour le commerce et l’énergie se trouvent ainsi exposés simultanément aux tensions militaires.

Ukraine et Soudan prolongent un environnement international marqué par les conflits

En dehors du Moyen-Orient, la guerre en Ukraine continue de produire des victimes. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte qu’une attaque russe dans la région de Kharkiv a fait dix morts et dix-sept blessés selon les autorités ukrainiennes. L’attaque aurait visé la localité de Pechenihy, située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Al Sharq Al Awsat, le même jour, met également en avant la poursuite des opérations russes et les tensions liées aux approvisionnements occidentaux en armes à l’Ukraine. Ces informations montrent que la guerre européenne demeure active malgré la concentration de l’attention internationale sur le Moyen-Orient.

Le Soudan reste lui aussi marqué par la guerre et les déplacements de population. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, souligne la poursuite des rassemblements militaires sur plusieurs fronts et l’élargissement des déplacements. Al Quds rapporte parallèlement un rapprochement institutionnel entre Khartoum et Riyad. Les deux pays ont signé un document créant un conseil de coordination. Les discussions concernent notamment la sécurité de la mer Rouge et la protection de la navigation. Le gouvernement soudanais affirme disposer de projets visant à renforcer la sécurité maritime. Cette coopération intervient alors que le conflit intérieur soudanais se poursuit. Elle montre aussi l’importance croissante des routes maritimes dans les calculs régionaux. Du détroit d’Ormuz à Bab al-Mandeb et à la mer Rouge, une part importante de l’actualité internationale du 19 août 2026 est ainsi structurée par la même question : comment préserver les voies commerciales et énergétiques dans un environnement où les conflits terrestres débordent de plus en plus sur les espaces maritimes ?

Politique internationale : le bras de fer autour d’Ormuz domine une région sous haute tension

Washington et Téhéran durcissent leurs positions autour du détroit d’Ormuz

La confrontation entre les États-Unis et l’Iran domine l’actualité internationale des journaux du 19 août 2026. Le détroit d’Ormuz est devenu le centre d’un bras de fer qui associe sécurité maritime, sanctions, pétrole et négociations diplomatiques. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que Donald Trump affirme qu’aucune conversation ni négociation avec l’Iran n’est en cours ou programmée. Le président américain assure également que le blocus maritime reste pleinement appliqué. Selon lui, le détroit d’Ormuz est ouvert et fonctionne normalement. Il affirme aussi que les mines marines ont été retirées ou détruites. Ces déclarations interviennent après l’expiration de la période de soixante jours prévue dans les arrangements entre Washington et Téhéran. Elles semblent fermer, au moins publiquement, la perspective d’une reprise immédiate des discussions. Le discours iranien est radicalement différent. Mohammad Bagher Ghalibaf affirme que le détroit ne sera pas rouvert avant l’exécution des engagements attribués aux États-Unis. Le président du Parlement iranien cite plusieurs conditions. Il demande la levée du blocus, le déblocage des avoirs iraniens, la fin des restrictions sur le pétrole et l’arrêt des menaces et opérations militaires. Il affirme aussi que l’Iran reste capable de répondre à une nouvelle attaque. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte également les déclarations de Ghalibaf. Celui-ci accuse les responsables américains de croire qu’une hausse de la pression permettra d’obtenir de nouvelles concessions de Téhéran. Il rejette cette hypothèse. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi adopte une ligne similaire. Selon Al Bina’, il affirme que Téhéran ne veut pas seulement un cessez-le-feu provisoire. L’objectif iranien serait une fin de la guerre qui empêche sa répétition. Araghchi estime aussi que le récent conflit a changé la perception régionale des dispositifs de sécurité fondés sur les bases militaires étrangères. Dans cette lecture, l’Iran cherche à transformer l’épreuve militaire en argument en faveur d’une nouvelle architecture de sécurité régionale.

Le décalage entre les déclarations américaines et iraniennes entretient une forte incertitude. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte également que Donald Trump affirme qu’aucune négociation n’est prévue avec l’Iran, tandis que Téhéran lie la réouverture d’Ormuz à l’application des engagements américains. Le quotidien relève la poursuite des incidents maritimes. Une embarcation commerciale aurait été touchée par un projectile alors qu’elle quittait le golfe par le détroit. L’attaque aurait endommagé la salle des machines et provoqué une victime au sein de l’équipage. La situation touche aussi les États du Golfe. Al Arabi Al Jadid rapporte que les Émirats arabes unis ont détecté une menace balistique avant d’annoncer que la situation était redevenue sûre. Al Quds évoque pour sa part deux missiles balistiques venant d’Iran, dont l’un serait tombé hors des eaux territoriales émiraties et l’autre à l’intérieur. Les informations publiées le 19 août montrent donc que le désaccord sur Ormuz ne reste pas cantonné à une négociation diplomatique. Il se traduit par une militarisation du passage et par des risques pour les pays voisins. Nahar, le 19 août 2026, souligne de son côté la difficulté de la médiation omanaise. Le journal rappelle qu’Oman joue depuis longtemps un rôle d’intermédiaire entre Washington et Téhéran. Or, Donald Trump a adressé de sévères avertissements au sultanat, alors que Mascate négocie avec l’Iran sur l’avenir de la navigation dans le détroit. Cette tension révèle les divergences entre Washington et l’un de ses partenaires traditionnels sur la manière de gérer la crise.

Le Qatar, Oman et la Turquie tentent de préserver la voie diplomatique

Face au durcissement américain et iranien, plusieurs acteurs régionaux cherchent à éviter une nouvelle guerre. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte les déclarations de Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Doha attend un accord entre Oman et l’Iran concernant Ormuz. Un tel accord pourrait, selon lui, faciliter un retour au cessez-le-feu et aux négociations entre Washington et Téhéran. Le responsable qatari insiste sur la nécessité de désamorcer la crise. Il estime que la priorité est d’arrêter les combats, d’assurer la liberté de navigation et de ramener les parties à la table des négociations. Le Qatar se positionne ainsi comme un soutien à la médiation omanaise. Cette démarche ne signifie pas un alignement sur Téhéran. Majed al-Ansari revient également sur les attaques iraniennes ayant visé le Qatar au début du conflit. Il rappelle que les appareils iraniens concernés avaient été traités conformément aux règles d’engagement. Il affirme que Doha défendra de nouveau son territoire si une attaque se reproduit. Le message qatari associe donc ouverture diplomatique et défense de la souveraineté. Cette double position reflète les préoccupations des États du Golfe. Ils veulent éviter une nouvelle confrontation entre l’Iran et les États-Unis, mais ne souhaitent pas non plus accepter des attaques contre leur territoire ou une perturbation durable du commerce maritime.

La Turquie intervient également. Al Arabi Al Jadid et Al Quds, le 19 août 2026, rapportent un échange téléphonique entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump. Le président turc appelle à utiliser les moyens diplomatiques afin de réduire les tensions avec l’Iran. Il offre le soutien d’Ankara aux efforts de paix. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan s’entretient parallèlement avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, sur la situation à Ormuz. Ces démarches montrent que la crise a dépassé les relations bilatérales entre Washington et Téhéran. Le détroit est vital pour les exportations d’énergie. Sa fermeture ou son fonctionnement partiel affecte directement les économies de la région et les marchés mondiaux. Les médiateurs ont donc un intérêt propre à éviter une confrontation. Cependant, leurs marges restent étroites. Les conditions iraniennes sont importantes. La Maison-Blanche refuse publiquement de reconnaître l’existence de négociations. Oman fait lui-même l’objet de pressions américaines. Les discussions doivent en outre se dérouler alors que des incidents continuent en mer. La diplomatie régionale cherche donc moins un accord global immédiat qu’un mécanisme capable d’empêcher une nouvelle séquence militaire. Le retour à un cessez-le-feu stable et la sécurisation d’Ormuz apparaissent comme les étapes indispensables avant toute négociation politique plus large.

Israël frappe en Syrie et provoque une nouvelle tension avec la Turquie

La Syrie constitue le deuxième grand foyer de tension internationale relevé dans le corpus. Al Arabi Al Jadid, Al Quds, Al Sharq Al Awsat et Al Liwa’, dans leurs éditions du 19 août 2026, rapportent huit frappes contre l’aéroport militaire d’Abou al-Duhur, dans la région d’Idlib. Les autorités syriennes attribuent ces attaques à Israël. Selon les informations rapportées, les frappes ont visé la piste et des installations du site sans provoquer de victimes. Damas dénonce une violation de sa souveraineté et une escalade menaçant la stabilité régionale. Le dossier prend cependant une dimension supplémentaire en raison de la Turquie. Plusieurs publications évoquent une visite récente d’une délégation militaire turque sur le site. Celle-ci aurait étudié les possibilités de remise en service de l’aéroport. Al Arabi Al Jadid présente donc l’opération comme un message adressé à Ankara. Israël chercherait à empêcher une implantation militaire turque susceptible de modifier l’équilibre des forces en Syrie. Al Quds rapporte qu’un responsable israélien a justifié l’opération par la volonté d’empêcher une présence militaire turque sur cette base. Un responsable turc cité par le journal répond qu’aucune force turque n’était installée sur place et accuse Israël de fabriquer des prétextes. Cette divergence montre que la compétition pour l’espace syrien continue malgré les transformations politiques survenues à Damas.

La réaction américaine ajoute une autre difficulté. Tom Barrack, représentant américain pour la Syrie et l’Irak, qualifie les frappes d’escalade inutile. Toutefois, Al Quds rapporte qu’une source israélienne affirme que Washington avait été informé à l’avance des renseignements concernant l’opération. Al Sharq Al Awsat fait état d’éléments comparables. La position américaine apparaît donc ambivalente. Washington critique publiquement une opération susceptible d’accroître les tensions avec la Turquie, tout en étant présenté comme ayant été averti avant son déclenchement. Plusieurs États arabes condamnent également les frappes. L’Arabie saoudite dénonce une atteinte à la souveraineté syrienne et demande que les violations israéliennes cessent. D’autres pays du Golfe et de la région adoptent des positions similaires. La Turquie condamne l’attaque et considère les opérations israéliennes comme une menace pour la stabilité. Le dossier d’Abou al-Duhur montre ainsi que la Syrie reste un espace de rivalité entre plusieurs puissances. Israël veut empêcher l’émergence de capacités militaires qu’il juge menaçantes. Ankara cherche à maintenir son influence auprès des nouvelles autorités syriennes. Washington tente de préserver la stabilité sans rompre avec Israël. Damas cherche enfin à restaurer sa souveraineté. La convergence de ces intérêts contradictoires rend probable la persistance des tensions.

Gaza reste soumise aux frappes malgré les efforts autour de l’accord

La situation à Gaza demeure un autre sujet majeur. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que le Hamas affirme rester engagé dans le processus prévu par l’accord soutenu par les États-Unis. Hazem Qassem, porte-parole du mouvement, déclare que le Hamas respecte la voie convenue. Il demande toutefois une position claire d’Israël sur la feuille de route. Selon lui, plusieurs calendriers et procédures doivent encore être précisés. Cette déclaration intervient alors que des informations israéliennes font état de réserves de Benjamin Netanyahu sur plusieurs éléments du processus. Il refuserait notamment de renoncer à la politique d’assassinats et de s’engager sur certains retraits avant la remise des armes du Hamas. Le Qatar accuse également Israël de faire preuve d’intransigeance. Majed al-Ansari considère que l’acceptation de la feuille de route par le Hamas et la question de son désarmement constituent une étape importante, mais que les obligations israéliennes doivent elles aussi être appliquées. Dans le même temps, les opérations militaires continuent. Al Arabi Al Jadid rapporte la mort de six personnes lors d’une frappe contre un café dans le port de Gaza. Al Liwa’ fait état de sept morts et de plusieurs blessés lors de la même séquence. Les bilans divergent donc légèrement selon les sources disponibles. Toutes s’accordent néanmoins sur la poursuite des frappes malgré les démarches diplomatiques.

Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte parallèlement des éléments sur la rencontre entre une délégation du Hamas conduite par Khalil al-Hayya et l’émissaire américain Jared Kushner, en présence de responsables impliqués dans le dispositif international pour Gaza. Une source du Hamas citée par le journal qualifie la rencontre de très positive. Selon cette source, la direction du mouvement aurait expliqué qu’elle envisageait à terme de poursuivre une activité politique et sociale. Khalil al-Hayya aurait également insisté sur la recherche d’une solution politique à la question palestinienne et sur le droit à l’autodétermination. Ces déclarations sont importantes car elles concernent le rôle futur du Hamas dans l’organisation politique palestinienne. Toutefois, elles interviennent alors que la situation militaire reste instable. Al Quds rapporte que les forces israéliennes continuent aussi les destructions de bâtiments au-delà de la ligne séparant les zones de contrôle dans Gaza. Le quotidien évoque en outre les attaques de colons et les tensions en Cisjordanie. Le contraste reste donc fort entre les discussions sur l’avenir politique de Gaza et la réalité quotidienne des opérations. Le succès du processus dépendra de la capacité des médiateurs à obtenir des engagements réciproques et vérifiables. Pour l’heure, les journaux du 19 août montrent surtout une négociation qui progresse sur certains aspects alors que la violence se poursuit.

Irak et Yémen : les armes des groupes alliés à l’Iran alimentent de nouvelles crises

En Irak, le dossier du désarmement des groupes armés devient particulièrement tendu. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte les menaces adressées au Premier ministre Ali al-Zaydi par les Kataeb Hezbollah. Le groupe refuse de remettre ses armes avant le départ des forces américaines et turques et pose également des conditions concernant les forces kurdes. Ces déclarations interviennent alors que le gouvernement a fixé une échéance au 30 septembre pour le contrôle des armes des factions. Le quotidien rapporte également l’arrestation d’un responsable lié à Harakat al-Nujaba. Les tensions sont aggravées par des attaques contre des sites à Erbil. Les autorités du Kurdistan irakien soupçonnent une implication iranienne, tandis que Téhéran affirme ne pas disposer d’informations confirmant un départ des attaques depuis son territoire. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte de son côté que des pressions importantes exercées par des factions du Hachd al-Chaabi et des forces politiques auraient empêché la poursuite de l’interrogatoire d’un responsable soupçonné d’appartenir à un réseau de transport de missiles et de drones depuis l’Iran. Selon les sources du journal, certains de ces armements auraient été destinés à des opérations contre des pays voisins ou à des transferts vers la Syrie et le Liban. Ces informations, attribuées à des sources irakiennes, illustrent les difficultés du gouvernement à imposer son contrôle sur les groupes armés. Elles montrent aussi que le dossier des armes en Irak possède une dimension régionale.

Le Yémen connaît parallèlement une nouvelle phase d’escalade. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte que les Houthis annoncent une nouvelle attaque contre une installation d’Aramco dans la région de Jazan, en Arabie saoudite. Le mouvement présente cette opération comme une réponse aux actions menées contre le territoire yéménite. Dans le même temps, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts internes, notamment à Taëz, Marib et sur la côte occidentale. Al Sharq Al Awsat souligne l’intensification des attaques contre le port de Mokha et les installations proches de Bab al-Mandab. Le journal rapporte des dizaines de tirs de missiles balistiques et d’attaques de drones. Ces opérations auraient provoqué des dégâts importants et perturbé l’activité du port. Les autorités gouvernementales yéménites considèrent qu’elles menacent directement les approvisionnements et l’économie. Les Nations unies alertent également sur les conséquences humanitaires de l’escalade. Le conflit yéménite rejoint ainsi la crise d’Ormuz sur un point essentiel : la sécurité des voies maritimes. À Ormuz comme à Bab al-Mandab, les tensions militaires peuvent perturber les échanges énergétiques et commerciaux bien au-delà de la région.

Ukraine et Soudan prolongent une actualité internationale dominée par les conflits

La guerre en Ukraine reste présente dans les éditions du 19 août 2026. Al Arabi Al Jadid rapporte la mort d’au moins dix personnes dans une attaque russe contre la région de Kharkiv. Les autorités ukrainiennes font également état de plusieurs blessés. Al Sharq Al Awsat consacre de son côté une partie de sa couverture aux opérations russes contre des navires transportant des armes occidentales destinées à l’Ukraine. Ces informations rappellent que la guerre reste active malgré la concentration de l’attention internationale sur le Moyen-Orient. Elles montrent aussi la persistance de la dimension logistique du conflit. La Russie cherche à perturber les circuits d’approvisionnement occidentaux, tandis que l’Ukraine continue de dépendre largement de l’aide militaire extérieure. La couverture du 19 août ne signale pas de rupture stratégique comparable aux crises d’Ormuz ou de Syrie. Elle témoigne plutôt de la continuité d’une guerre d’usure où frappes, approvisionnements et pertes humaines se poursuivent.

Le Soudan reste lui aussi confronté à une guerre durable. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte la création d’un conseil de coordination entre le Soudan et l’Arabie saoudite. Les deux pays cherchent notamment à renforcer leur coopération autour de la sécurité de la mer Rouge. Le ministre soudanais des Affaires étrangères évoque des projets visant à protéger cet espace maritime alors que les risques pesant sur les routes commerciales augmentent. Cette coopération intervient pendant que le conflit intérieur soudanais se poursuit. Al Sharq Al Awsat relève également la poursuite des déplacements de population et des concentrations militaires sur plusieurs fronts. La question soudanaise se rattache ainsi aux autres crises de la journée par son impact sur la sécurité maritime. De la mer Rouge au détroit d’Ormuz, la presse du 19 août 2026 décrit un espace régional et international où les conflits locaux interfèrent avec les grands axes du commerce mondial. La diplomatie reste active à Gaza, en Syrie et autour de l’Iran. Pourtant, les opérations militaires continuent presque partout. La principale caractéristique de cette actualité internationale est donc moins l’absence de négociations que leur coexistence avec une utilisation persistante de la force.

Politique internationale : l’affrontement autour d’Ormuz et les nouveaux foyers de tension régionale

Washington et Téhéran s’éloignent de nouveau de la voie diplomatique

Le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran constitue le principal dossier international dans la presse du 19 août 2026. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, décrit une situation devenue plus incertaine après l’expiration de la période de soixante jours prévue dans le mémorandum conclu entre les deux camps. Donald Trump affirme qu’aucune conversation ou négociation avec l’Iran n’est en cours ou programmée. Il assure également que le blocus maritime reste pleinement appliqué. Le président américain soutient que le détroit d’Ormuz est ouvert et fonctionne normalement. Il affirme enfin que les mines marines ont été retirées ou détruites. Cependant, les responsables iraniens présentent une situation très différente. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, affirme que le détroit ne sera pas rouvert avant l’exécution des engagements américains. Il cite plusieurs conditions : la levée du blocus, le déblocage des avoirs iraniens gelés, la fin des sanctions pétrolières et l’arrêt des menaces ainsi que des opérations militaires sur les différents fronts. Al Bina’, le 19 août 2026, présente cette confrontation comme un véritable blocage stratégique. Le journal souligne également les conséquences économiques de la crise. Il cite un prix du pétrole dépassant 91 dollars pour le baril de Brent et évoque les tensions sur les marchés obligataires américains. La publication estime que les choix de Washington sont donc limités par les conséquences économiques d’une nouvelle escalade. Al Quds, le 19 août 2026, confirme la profondeur du désaccord. Le quotidien rapporte que Téhéran refuse de dissocier l’ouverture d’Ormuz des autres engagements américains. Le détroit est ainsi devenu à la fois un instrument de pression militaire, une question économique mondiale et un élément central des négociations.

La confrontation se joue également sur le terrain de la communication politique. Al Arabi Al Jadid, Al Quds et Al Sharq Al Awsat rapportent, le 19 août 2026, que Donald Trump a publié une carte présentant le détroit d’Ormuz comme un nouveau territoire américain. Cette publication a provoqué des réactions immédiates à Téhéran. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi répond que les illusions américaines sur Ormuz seront corrigées. Al Sharq Al Awsat rapporte que le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, estime pour sa part que les États-Unis n’ont pas réussi à rouvrir le détroit malgré leur démonstration de puissance. Dans le même temps, les incidents maritimes continuent. Al Arabi Al Jadid rapporte qu’une organisation britannique chargée de la surveillance du commerce maritime a reçu le signalement d’un navire touché par un projectile inconnu alors qu’il quittait le détroit. La salle des machines aurait été endommagée et une victime aurait été signalée parmi l’équipage. Le même journal rapporte également une alerte aux missiles aux Émirats arabes unis, avant l’annonce d’un retour à une situation sûre. Al Quds évoque deux missiles balistiques venant d’Iran et indique qu’ils sont tombés hors du territoire émirati ou dans les eaux territoriales. Ces événements montrent l’écart entre les déclarations affirmant le retour à la normale et la persistance des risques. Le détroit reste donc un espace où la moindre attaque peut provoquer une nouvelle escalade. La dimension énergétique renforce encore ce danger, car une perturbation durable de la navigation aurait des effets immédiats bien au-delà du Moyen-Orient.

Oman, le Qatar et la Turquie tentent de préserver une issue négociée

Face au blocage entre Washington et Téhéran, plusieurs acteurs régionaux cherchent à maintenir les canaux diplomatiques. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, accorde une place importante au rôle d’Oman. Selon deux responsables régionaux cités par le journal, Washington aurait exprimé son opposition à certaines dispositions d’un projet d’accord entre Mascate et Téhéran concernant la gestion de la navigation dans le détroit. Les États-Unis contesteraient notamment certains mécanismes de gestion commune et la possibilité de percevoir des contributions auprès des navires pour financer la sécurité ou la protection de l’environnement maritime. Selon ces sources, Washington considérerait qu’Oman n’a pas adopté une position suffisamment ferme face à l’Iran. La tension aurait été assez importante pour provoquer des menaces américaines contre Mascate. Le Qatar cherche parallèlement à éviter l’effondrement du processus. Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, explique que Doha attend un accord entre Oman et l’Iran sur Ormuz. Un tel accord rendrait plus facile la reprise des négociations entre Washington et Téhéran. Il insiste sur trois objectifs : rétablir le cessez-le-feu, garantir la liberté de navigation et ramener les parties à la table des discussions. Pour Doha, la priorité immédiate consiste donc à empêcher que le conflit autour du détroit ne provoque une nouvelle guerre.

La Turquie intervient également. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte que Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec Donald Trump. Le président turc l’a appelé à épuiser les moyens diplomatiques disponibles pour réduire les tensions avec l’Iran. Ankara propose de continuer à soutenir les efforts de paix. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan s’est aussi entretenu avec le Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, au sujet d’Ormuz. Ces démarches illustrent la formation d’un ensemble de médiations parallèles. Oman dispose d’un rôle direct dans les discussions techniques avec l’Iran. Le Qatar tente de rapprocher les positions politiques. La Turquie cherche à peser sur Washington et à éviter une extension du conflit. Cependant, ces efforts restent fragiles. Les exigences iraniennes portent sur des mesures économiques et militaires importantes. Washington refuse de donner l’impression d’accepter les conditions imposées par Téhéran. De plus, les incidents maritimes entretiennent la possibilité d’une réponse militaire. Le dossier d’Ormuz est donc devenu un test pour la diplomatie régionale. Il montre aussi que les États du Golfe ne veulent pas être entraînés dans une nouvelle confrontation directe. Les déclarations qataries insistent précisément sur le coût collectif d’une escalade. La sécurité du détroit ne concerne pas uniquement l’Iran et les États-Unis. Elle touche les exportateurs d’énergie, les États riverains et l’ensemble des économies dépendantes du commerce maritime.

Les frappes contre Abou al-Duhur ouvrent un nouveau contentieux autour de la Syrie

La Syrie constitue l’autre grand foyer de tension régionale relevé par les journaux du 19 août 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds et Al Sharq Al Awsat rapportent huit frappes aériennes attribuées à Israël contre l’aéroport militaire d’Abou al-Duhur, dans la région d’Idlib. Les autorités syriennes indiquent que les frappes ont endommagé la piste et les infrastructures sans provoquer de victimes. Damas dénonce une violation de sa souveraineté et demande une réaction internationale. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte que le représentant américain Tom Barrack qualifie l’opération d’escalade inutile. Toutefois, un responsable israélien cité par la presse affirme que Washington avait été informé auparavant de renseignements concernant l’opération. Cette différence entre la critique publique américaine et les affirmations israéliennes sur une information préalable entretient une ambiguïté. Elle rappelle aussi les limites de la capacité américaine à empêcher certaines opérations de son allié. Plusieurs pays arabes et musulmans ont condamné les frappes. L’Arabie saoudite les présente comme une violation du droit international et de la souveraineté syrienne. La Turquie les condamne également.

La dimension turque est centrale. Al Arabi Al Jadid présente les frappes comme un message adressé à Ankara. Selon plusieurs informations citées dans les journaux, une délégation militaire turque aurait récemment visité l’aéroport afin d’évaluer la possibilité de sa remise en service. Al Quds rapporte qu’un responsable turc nie cependant toute implantation militaire turque dans cette base et accuse Israël de fabriquer des prétextes. Un responsable israélien cité par la même publication affirme au contraire que l’objectif des frappes était d’empêcher une implantation militaire turque. L’incident révèle donc une compétition plus large autour de la nouvelle Syrie. Ankara soutient les nouvelles autorités syriennes et cherche à renforcer ses relations avec Damas. Israël veut empêcher l’apparition de capacités militaires qu’il considère comme une menace potentielle. La situation crée une zone de friction entre deux puissances régionales qui entretiennent toutes deux des relations importantes avec Washington. L’attaque d’Abou al-Duhur ne constitue donc pas uniquement un épisode militaire syrien. Elle pose la question des limites qu’Israël entend imposer au réarmement syrien et à la présence turque. Elle montre également que la stabilisation de la Syrie reste soumise aux interventions extérieures. Toute tentative de reconstruction de capacités militaires peut devenir un motif de confrontation.

Gaza reste confrontée aux frappes malgré le processus politique

La situation dans la bande de Gaza reste également très présente. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte une frappe contre un café situé dans le port de Gaza. Six personnes ont été tuées selon le journal, tandis que plusieurs autres ont été blessées. Al Quds évoque également six morts et plus de douze blessés. Al Liwa’ rapporte pour sa part sept morts et quatorze blessés. Les bilans publiés dans les premières heures divergent donc selon les sources. L’armée israélienne affirme avoir visé des responsables du Hamas qui préparaient des opérations contre ses forces. Le Hamas accuse au contraire le gouvernement israélien de poursuivre l’escalade et de compromettre les efforts visant à consolider le cessez-le-feu. Cette attaque intervient après la visite de Jared Kushner et alors que les discussions portent sur les prochaines étapes de l’accord. Al Arabi Al Jadid rapporte que le porte-parole du Hamas Hazem Qassem affirme que son mouvement reste engagé dans le processus convenu. Il accuse cependant Israël de ne pas avoir encore donné aux médiateurs une réponse claire sur la feuille de route. Le Qatar estime également que l’accord nécessite des engagements israéliens concrets.

Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte pour sa part des éléments concernant une rencontre entre Jared Kushner, Nikolai Mladenov, Tony Blair et une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya. Selon un responsable du mouvement cité par le quotidien, la rencontre aurait été très positive. La direction du Hamas aurait indiqué qu’elle entendait poursuivre une activité politique et sociale dans l’avenir. Khalil al-Hayya aurait aussi insisté sur la recherche d’une solution politique permettant l’autodétermination des Palestiniens. Parallèlement, Al Arabi Al Jadid rapporte que les autorités de Gaza demandent à la structure nationale prévue pour administrer le territoire de commencer rapidement ses missions. La situation reste cependant bloquée par plusieurs questions. Les conditions du désarmement, le calendrier du retrait israélien, la reconstruction et la future administration du territoire restent au cœur des discussions. Les frappes entretiennent donc une contradiction majeure. D’un côté, les médiateurs cherchent à construire un mécanisme politique pour l’après-guerre. De l’autre, les opérations militaires continuent à provoquer des morts et à fragiliser la confiance. La politique israélienne à Gaza reste en outre influencée par les divisions internes à l’approche des élections. Les positions très dures de responsables gouvernementaux alimentent les inquiétudes sur la capacité du processus diplomatique à résister aux calculs politiques intérieurs.

En Irak, le contrôle des armes devient une épreuve de force

L’Irak connaît également une montée des tensions. Al Arabi Al Jadid, le 19 août 2026, rapporte les menaces adressées au Premier ministre Ali al-Zaydi par les Kataeb Hezbollah irakiennes. La formation refuse de remettre ses armes avant le retrait des forces américaines et turques ainsi que le règlement de la question des forces peshmergas. Elle affirme que sa patience à l’égard du gouvernement commence à s’épuiser. Ces menaces interviennent à l’approche de l’échéance fixée au 30 septembre pour le contrôle des armes détenues par les groupes armés. Selon le journal, le gouvernement entend ensuite traiter les armes échappant à son autorité dans le cadre de la législation antiterroriste. La situation s’est encore tendue après l’arrestation d’Abbas al-Yaqoubi, responsable lié à la milice Al-Nujaba. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, rapporte que de fortes pressions exercées par des groupes du Hachd al-Chaabi et des forces politiques auraient empêché la poursuite de l’interrogatoire d’un responsable soupçonné de diriger un réseau de transport de missiles et de drones depuis l’Iran vers l’Irak. Ces armes auraient été destinées à des opérations contre des pays voisins ou à des transferts vers la Syrie et le Liban. Selon les sources du journal, le détenu aurait finalement été remis au Hachd al-Chaabi.

La crise possède aussi une dimension régionale. Al Arabi Al Jadid rapporte que le commandant de la Force Al-Qods, Esmail Qaani, s’est rendu à Bagdad quelques jours auparavant. Selon un député irakien cité anonymement, cette visite aurait renforcé l’opposition de certains groupes au désarmement. Le gouvernement d’Ali al-Zaydi se retrouve donc devant un choix difficile. Il doit appliquer sa décision de placer les armes sous l’autorité de l’État sans provoquer une confrontation armée intérieure. Le même journal évoque également des attaques de drones contre des installations liées au gouvernement régional du Kurdistan à Erbil. Les autorités kurdes ont accusé l’Iran, tandis que Téhéran affirme ne pas disposer d’informations confirmant que les attaques soient parties de son territoire. Le dossier irakien rejoint ainsi une question qui traverse plusieurs pays de la région : celle de la capacité des États à contrôler les armes et les groupes liés aux puissances régionales. En Irak, cette question prend une dimension immédiate avec l’échéance de septembre. Elle pourrait déboucher sur un compromis, un recul du gouvernement ou une confrontation avec les groupes qui refusent le désarmement.

Le Yémen et l’Ukraine maintiennent ouverts d’autres fronts militaires

Le Yémen reste marqué par une forte activité militaire. Al Quds, le 19 août 2026, rapporte que les Houthis ont revendiqué une nouvelle attaque contre une installation d’Aramco à Jizan, en Arabie saoudite. Le journal indique qu’il s’agit de la troisième attaque de ce type en moins de dix jours et de la quatrième depuis le 25 juillet. Les Houthis présentent ces opérations comme une réponse aux actions menées contre le territoire yéménite. Dans le même temps, les forces gouvernementales affirment avoir conduit plus d’une centaine d’opérations en vingt-quatre heures. Les combats touchent notamment Taëz, Marib, le littoral occidental et d’autres régions. Al Sharq Al Awsat, le 19 août 2026, met particulièrement l’accent sur le port de Mokha. Selon le quotidien, les Houthis ont intensifié leurs frappes contre la ville et son port, utilisant des missiles balistiques et des drones. Le port aurait été temporairement mis hors service. Le journal estime que ces attaques peuvent répondre à une double logique : empêcher l’émergence d’un port concurrent de Hodeida et contrer une éventuelle opération militaire des forces gouvernementales sur la côte occidentale. Les Nations unies mettent parallèlement en garde contre les conséquences humanitaires de l’escalade.

Enfin, Al Quds rapporte, le 19 août 2026, la poursuite de la guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes annoncent dix morts lors d’une attaque russe contre la région de Kharkiv. Dix-sept personnes auraient également été blessées. L’attaque aurait touché la localité de Pechenihy. Ces informations rappellent que les crises du Moyen-Orient ne constituent pas les seuls conflits actifs couverts par la presse du jour. Toutefois, la hiérarchie des éditions du 19 août montre clairement que le centre de gravité international se situe dans la région. Le détroit d’Ormuz, la Syrie, Gaza, l’Irak et le Yémen sont liés par des rapports de force où interviennent les États-Unis, l’Iran, Israël, la Turquie et les monarchies du Golfe. Plusieurs mécanismes diplomatiques cherchent à contenir ces crises. Pourtant, les opérations militaires continuent sur presque tous les fronts. La principale caractéristique de la situation internationale décrite par la presse du 19 août 2026 réside ainsi dans cette coexistence entre négociations et usage de la force. Les États discutent tout en maintenant leurs moyens de pression. Les groupes armés refusent de désarmer sans garanties. Les médiateurs cherchent des compromis alors que les incidents militaires peuvent à tout moment modifier les conditions des discussions.

Économie : réforme bancaire, électricité et production locale au cœur d’une reprise encore fragile

La réforme bancaire envoie un premier signal positif aux marchés

L’économie libanaise reste prise entre des signes de normalisation financière et les effets durables des crises qui frappent le pays. Al Sharq, le 19 août 2026, consacre un entretien à Marwan Barakat, économiste en chef et directeur de la recherche de Bank Audi. Celui-ci décrit une économie marquée par une stabilité encore fragile et une forte contraction liée aux destructions, aux guerres successives et aux conflits régionaux. Cependant, plusieurs évolutions récentes auraient été accueillies favorablement par les marchés. Marwan Barakat cite l’adoption de la loi sur la réforme bancaire, les résultats du sommet présidentiel libano-américain et l’accord-cadre. Selon lui, ces événements ont contribué à améliorer plusieurs indicateurs au cours des deux derniers mois. Le mouvement le plus visible concerne les obligations libanaises en devises. Al Sharq indique que leur prix est passé d’environ 25 cents pour un dollar de valeur nominale à la fin du mois précédent à 30 cents au cours de la semaine. Depuis le début de 2026, la hausse atteindrait ainsi près de 21 %, puisque ces titres se négociaient autour de 23 cents pour un dollar au début de l’année. Le volume des transactions resterait néanmoins modeste, notamment en raison de la période estivale. La progression ne signifie donc pas que la crise de la dette est réglée. Elle indique plutôt que certains investisseurs anticipent une amélioration du cadre politique et législatif. Pour Marwan Barakat, la réforme bancaire constitue une étape importante vers une future restructuration de la dette publique. Elle représente aussi une condition nécessaire pour obtenir un soutien financier du Fonds monétaire international. Cette appréciation place la législation bancaire au centre du processus de restauration de la confiance. Toutefois, la hausse du prix des obligations part d’un niveau extrêmement faible. Elle traduit donc davantage une amélioration des anticipations qu’un retour à une situation financière normale.

Cette évolution rappelle l’ampleur du chemin qui reste à parcourir. La confiance des investisseurs dépend désormais de la capacité des autorités à transformer les textes votés en mesures concrètes. La restructuration du secteur bancaire reste directement liée au règlement de la crise de la dette et à la question des pertes accumulées. Le système doit également rétablir des relations stables avec les établissements financiers étrangers. Al Sharq, le 19 août 2026, aborde justement les difficultés rencontrées avec les banques correspondantes dans un autre dossier lié au financement des importations énergétiques. Le journal rapporte une réponse aux critiques visant les procédures suivies par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Selon cette présentation, les délais de réponse des banques correspondantes seraient notamment liés à une dégradation de la confiance envers le Liban. Le texte soutient que certaines campagnes auraient accru les doutes des établissements étrangers et compliqué leurs relations avec le pays. Cette affirmation relève de la position rapportée par le journal et ne constitue pas, à elle seule, une mesure indépendante de la situation bancaire. Elle montre néanmoins combien le fonctionnement financier quotidien reste sensible à la réputation du système libanais. La réforme bancaire ne doit donc pas seulement régler les pertes du passé. Elle doit aussi permettre le retour à des mécanismes ordinaires de financement du commerce, du crédit et des investissements. Le mouvement observé sur les obligations constitue un premier indicateur, mais il reste insuffisant pour conclure à une reprise durable.

L’électricité reste une charge majeure pour les ménages, les entreprises et l’État

La crise électrique continue parallèlement de peser sur l’économie réelle. Al Liwa’, le 19 août 2026, décrit un système dans lequel les ménages et les entreprises ne supportent pas une seule facture, mais plusieurs coûts simultanés. Ils paient l’électricité fournie par Électricité du Liban, les générateurs privés et, pour ceux qui en disposent, les investissements dans les panneaux solaires, les batteries et leur entretien. Cette accumulation crée une charge structurelle qui touche aussi bien le pouvoir d’achat des ménages que la compétitivité des entreprises. La période estivale renforce encore cette pression. Les températures élevées augmentent la demande liée à la climatisation. Le journal pose donc la question du coût réel de l’électricité plutôt que celle du seul nombre d’heures de courant disponible. Pierre Khoury, secrétaire général de la branche libanaise du Conseil mondial de l’énergie, explique à Al Liwa’ que l’accès à une source d’électricité est devenu une dépense incontournable pour chaque ménage et chaque établissement. Il estime que la priorité doit être de réduire la dépendance aux générateurs privés et de replacer progressivement l’approvisionnement sous la responsabilité de l’établissement public. Cette transformation suppose cependant une amélioration de la production, de la distribution et de la collecte des factures. Le problème de l’électricité ne se limite donc plus au déficit de production. Il touche l’organisation du marché, les coûts supportés par les consommateurs et la capacité de l’État à offrir un service fiable.

Nahar, le 19 août 2026, illustre une autre facette de cette crise en révélant le conflit entre Électricité du Liban et les administrations publiques. L’établissement a adressé un avertissement aux organismes et administrations qui n’ont pas réglé leurs factures et leurs arriérés. Selon le journal, ils disposent de cinq jours à compter du 17 août avant une coupure définitive. La perspective d’administrations publiques privées de courant met en évidence un problème de recouvrement qui dépasse les ménages. L’État se retrouve en quelque sorte débiteur de son propre fournisseur public. Cette situation crée un cercle difficile à rompre. Électricité du Liban doit améliorer ses recettes pour financer son fonctionnement. Les administrations doivent cependant disposer des crédits nécessaires pour payer leurs factures. Si les impayés persistent, l’établissement voit ses ressources diminuer. S’il coupe le courant, le fonctionnement même des services publics peut être perturbé. Nahar présente donc la question comme une épreuve pour la discipline financière de l’État. Elle intervient au moment où le gouvernement cherche à convaincre ses partenaires que les réformes sont engagées. Une meilleure collecte des factures apparaît comme l’un des éléments les plus élémentaires de cette réforme. Pourtant, le problème montre que la remise en ordre financière ne concerne pas seulement les banques ou la dette souveraine. Elle commence aussi dans les relations quotidiennes entre les institutions publiques.

Le secteur du vin demande une protection face à la baisse de la consommation

La situation du vin libanais fournit un exemple précis des difficultés rencontrées par la production locale. Ad Diyar, le 19 août 2026, consacre un dossier au secteur de la vigne et du vin. Les producteurs sont confrontés à une baisse de la consommation intérieure, à une augmentation des coûts et à une concurrence étrangère accrue. Le président de l’Institut national de la vigne et du vin, Zafer Chaoui, lance dans les colonnes du journal un appel à la réorganisation et à la protection du secteur. Il identifie plusieurs causes. La première est la crise économique que traverse le Liban depuis 2019. La baisse du pouvoir d’achat a directement réduit la consommation. La deuxième vient du marché mondial. La demande de vin a reculé dans plusieurs grandes régions de consommation, notamment en Europe et aux États-Unis. L’offre internationale est donc devenue supérieure à la demande. Une partie de ces volumes cherche de nouveaux débouchés et arrive sur des marchés comme le Liban, ce qui accroît la concurrence. Le troisième problème est local. La récolte de raisin est importante cette année, mais les producteurs rencontrent des difficultés pour écouler leurs volumes. Ad Diyar indique que le pays compte plus de 64 producteurs ou établissements actifs dans la fabrication du vin. Enfin, les coûts de production ont augmenté. Les bouteilles, les bouchons, les capsules et une partie du matériel sont importés. Le prix élevé des terres agricoles alourdit également les charges. Ces facteurs réduisent les marges des producteurs libanais, même lorsque leurs produits restent compétitifs en matière de qualité.

Le secteur cherche donc un soutien public sans se limiter à une demande de subventions. Ad Diyar rapporte que des représentants de l’Institut national de la vigne et du vin ont rencontré le ministre de l’Agriculture Nizar Hani et le ministre de l’Économie et du Commerce Amer Bisat. Ils doivent aussi rencontrer le ministre de l’Industrie Joe Issa El Khoury et la ministre du Tourisme Laura Lahoud Khazen. L’une des propositions consiste à accroître la présence des vins libanais dans les restaurants, les hôtels et les lieux fréquentés par les touristes et les expatriés. L’objectif est de transformer la saison touristique en débouché pour la production nationale. Le secteur cherche aussi à renforcer les exportations. Ad Diyar souligne que les vins libanais sont déjà vendus à l’étranger, notamment en Italie et en Espagne, et que le Liban doit participer à un salon spécialisé à Paris en février. Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Zahlé et de la Békaa, l’Institut national et l’Union libanaise de la vigne et du vin soutiennent une manifestation consacrée au vin à Zahlé le 23 août. Le dossier illustre une question plus large pour l’économie libanaise : comment protéger une production nationale sans fermer le marché et comment utiliser le tourisme pour soutenir l’agriculture et l’industrie agroalimentaire ? La réponse passe ici par la promotion, l’exportation et une meilleure organisation du secteur plutôt que par une simple limitation des importations.

Le tourisme apporte des recettes mais reste exposé à l’instabilité

Le tourisme reste l’un des rares secteurs capables d’injecter rapidement des devises dans l’économie. Nahar, le 19 août 2026, fait état d’un niveau de recettes touristiques représentant environ la moitié d’un niveau de référence évoqué par le journal. Cette indication doit être lue avec prudence, car le document disponible ne fournit pas, dans son extraction, tous les détails permettant de reconstruire précisément la base de comparaison. Elle confirme toutefois que le secteur continue à fonctionner malgré le contexte sécuritaire, sans avoir retrouvé tout son potentiel. La rencontre entre Joseph Aoun et le ministre canadien Randeep Sarai fournit un autre élément. Le président affirme que la stabilité politique et sécuritaire relance l’économie, stimule le tourisme et attire les investissements. Cette relation est particulièrement directe au Liban. Les réservations, les déplacements de la diaspora et les dépenses des visiteurs réagissent rapidement aux alertes sécuritaires. Les tensions dans le sud constituent donc un risque économique immédiat. Une nouvelle escalade pourrait affecter la saison touristique avant même de provoquer des dégâts directs dans les régions les plus fréquentées. Inversement, une stabilisation durable peut produire des effets rapides sur les services, la restauration, l’hôtellerie et le commerce.

La volonté des producteurs de vin de s’appuyer sur les touristes et les expatriés illustre cette interdépendance. Une saison touristique solide ne bénéficie pas uniquement aux hôtels. Elle soutient aussi les restaurants, les producteurs alimentaires, les transports, le commerce et les activités culturelles. Toutefois, cette dépendance constitue également une faiblesse. Une économie qui compte fortement sur les arrivées saisonnières reste vulnérable aux chocs politiques et militaires. Le défi consiste donc à utiliser les revenus du tourisme tout en développant des secteurs capables de produire et d’exporter tout au long de l’année. Le vin représente précisément l’un de ces secteurs. Les services numériques, l’industrie légère et l’agriculture spécialisée peuvent jouer un rôle comparable. Le contexte du 19 août 2026 montre cependant que la sécurité reste la première condition de cette diversification. Les progrès législatifs dans le secteur bancaire peuvent améliorer la confiance. Ils ne suffisent pas si les entreprises restent confrontées à des coûts énergétiques élevés et si les visiteurs craignent une nouvelle guerre.

Les infrastructures d’eau illustrent le coût du sous-investissement public

La question des infrastructures apparaît aussi dans le dossier consacré par Nahar, le 19 août 2026, aux stations de traitement des eaux usées. La une du journal souligne que seulement 35 installations sur une centaine fonctionnent partiellement. Le problème prend une dimension économique autant qu’environnementale. Une grande partie de la population libanaise vit sur le littoral. Le mauvais traitement des eaux usées affecte donc la santé publique, les plages, le tourisme, la pêche et la qualité de vie dans les zones urbaines. Les installations construites mais sous-utilisées représentent également un investissement public dont le rendement reste très inférieur aux besoins. Le problème ne tient pas uniquement à la construction de nouvelles stations. Il concerne leur raccordement aux réseaux, leur alimentation électrique, leur entretien et les moyens des institutions chargées de les exploiter. Le secteur de l’eau rejoint ainsi celui de l’électricité : le Liban dispose d’infrastructures, mais leur fonctionnement durable dépend d’une gouvernance, d’un financement et d’une maintenance réguliers.

Cette situation montre pourquoi la reprise économique ne peut être mesurée uniquement par les marchés financiers. La hausse des obligations libanaises constitue un signal de confiance. Pourtant, l’économie productive dépend d’infrastructures qui restent fragiles. Une entreprise supporte le coût de l’électricité, de l’eau, du transport et du financement. Un hôtel dépend de la qualité du littoral et de la stabilité de l’approvisionnement. Un agriculteur ou un producteur de vin doit supporter des coûts d’intrants importés. Le redressement exige donc plusieurs réformes simultanées. La réforme bancaire doit permettre de reconstruire le crédit. La réforme énergétique doit réduire le poids des solutions privées coûteuses. Les infrastructures d’eau doivent être remises en service. Les secteurs productifs ont besoin d’une politique commerciale et d’exportation. Enfin, la stabilité sécuritaire doit réduire la prime de risque qui touche toutes les activités.

Une reprise possible, mais encore dépendante de la politique et de la sécurité

Les indicateurs rapportés par Al Sharq le 19 août 2026 donnent une image moins sombre des marchés financiers qu’au cours des années précédentes. Le passage des obligations souveraines de 25 à 30 cents pour un dollar en quelques semaines traduit une amélioration des attentes. L’adoption de la réforme bancaire constitue également un jalon important. Cependant, ces progrès restent fragiles. Ils reposent en partie sur l’idée que le Liban continuera son processus politique, évitera une nouvelle guerre et avancera vers un accord avec ses partenaires internationaux. Une rupture sécuritaire pourrait rapidement inverser ces anticipations. Le cas du tourisme le montre. Celui du vin également. Même la question de l’électricité est affectée par la capacité de l’État à financer ses importations et à conserver des relations normales avec les banques correspondantes.

L’économie libanaise du 19 août 2026 apparaît donc traversée par deux mouvements. Le premier est celui d’une tentative de normalisation. Le Parlement adopte des textes de réforme. Les marchés commencent à réagir. Les producteurs cherchent de nouveaux débouchés. Les autorités tentent d’attirer les investissements et de mobiliser l’aide étrangère. Le second mouvement rappelle la profondeur des faiblesses structurelles. Les administrations accumulent des factures d’électricité impayées. Les ménages restent soumis à plusieurs sources coûteuses d’énergie. Une grande partie des installations de traitement des eaux ne fonctionne pas pleinement. Les producteurs locaux affrontent la baisse du pouvoir d’achat et la concurrence des importations. Le tourisme reste dépendant de la sécurité. Le redressement ne peut donc pas être réduit à une seule réforme. Il dépend d’un ensemble cohérent de décisions touchant la finance, les infrastructures, la production et l’autorité de l’État. Les données publiées le 19 août suggèrent que certains signaux se sont améliorés. Elles montrent tout autant que le passage d’une amélioration des anticipations à une reprise économique durable reste encore à accomplir.

Justice : extradition vers la Syrie, amnistie et abolition de la peine de mort placent les garanties judiciaires au centre du débat

La remise d’Adel Issa à Damas provoque une controverse sur les garanties judiciaires

La remise aux autorités syriennes de l’ancien officier Adel Issa constitue le principal dossier judiciaire traité par la presse libanaise du 19 août 2026. Al Joumhouriyat rapporte, dans son édition du 19 août 2026, que le procureur général près la Cour de cassation, le juge Ahmad Rami al-Hajj, a décidé de remettre l’ancien officier syrien aux autorités de son pays afin qu’il y soit jugé pour les crimes qui lui sont imputés sur le territoire syrien. Selon le quotidien, la décision repose sur la convention judiciaire libano-syrienne signée en 1951. Le parquet aurait considéré que les conditions juridiques et judiciaires nécessaires à la remise étaient réunies. Le juge Ahmad Rami al-Hajj a donc chargé la section centrale des enquêtes criminelles de transférer Adel Issa depuis le lieu de sa détention au Palais de justice de Beyrouth vers la Sûreté générale. Celle-ci devait ensuite assurer son acheminement jusqu’à la frontière libano-syrienne, où une commission sécuritaire syrienne devait le prendre en charge. Cette présentation décrit une procédure d’extradition fondée sur les mécanismes judiciaires existant entre les deux États. Elle ne fait pas apparaître, dans les éléments publiés par Al Joumhouriyat, d’obstacle juridique ayant conduit le parquet à suspendre la procédure. La décision prend cependant une dimension beaucoup plus sensible en raison du contexte. Le Parlement libanais venait d’adopter l’abolition de la peine de mort. Or Adel Issa pourrait, selon une autre publication du corpus, encourir la peine capitale en Syrie. La proximité entre ces deux événements transforme donc une procédure d’extradition en débat sur les principes que le Liban entend appliquer lorsqu’une personne remise à un État étranger risque une sanction que le droit libanais vient précisément de supprimer.

Al Akhbar présente, le 19 août 2026, une version nettement plus critique du dossier. Le journal affirme que les autorités ont accéléré la remise d’Adel Issa avant l’entrée en vigueur du nouveau texte abolissant la peine de mort. Selon la publication, la loi devait être publiée au Journal officiel le jeudi suivant. Al Akhbar estime donc que l’État disposait de la possibilité d’attendre quelques jours et de demander à Damas des garanties explicites sur le sort du détenu. Le quotidien met directement en cause le Premier ministre Nawaf Salam, le vice-président du Conseil Tarek Mitri et le procureur général Ahmad Rami al-Hajj. Il affirme que le chargé d’affaires syrien à Beyrouth, Iyad al-Hazzaa, a exercé une forte pression pour que le transfert soit effectué rapidement. Ces affirmations appartiennent au traitement d’Al Akhbar et doivent être présentées comme telles. Le journal ajoute qu’Adel Issa aurait déclaré craindre pour sa vie et aurait formulé une demande d’asile politique. Il estime que ces éléments auraient dû justifier un examen supplémentaire avant toute remise. Al Akhbar formule aussi des accusations sur les circonstances antérieures de l’arrestation. Selon le quotidien, Adel Issa aurait d’abord été retenu dans l’enceinte de l’ambassade syrienne avant d’être remis aux autorités libanaises. Le journal conteste également certains éléments consignés dans les documents relatifs à son arrestation. Le corpus disponible présente donc deux récits très différents. Al Joumhouriyat met en avant la convention judiciaire de 1951 et la conformité juridique retenue par le parquet. Al Akhbar insiste sur les risques encourus par le détenu, les pressions politiques qu’il affirme avoir identifiées et le calendrier de l’abolition de la peine capitale. Ces divergences sont elles-mêmes un élément central de l’affaire.

L’abolition de la peine de mort modifie le cadre du débat judiciaire

L’adoption par le Parlement de l’abolition de la peine de mort constitue une évolution juridique majeure relevée par plusieurs publications du 19 août 2026. Al Sharq rapporte que le bureau politique des Kataeb salue cette décision et la présente comme une avancée législative conforme à la protection du droit à la vie et à l’évolution des normes juridiques. La prise de position montre que l’abolition dépasse les clivages liés au seul fonctionnement de la justice pénale. Elle devient un marqueur politique sur la conception des droits fondamentaux. Toutefois, son adoption intervient précisément au moment où la remise d’Adel Issa à la Syrie soulève la question de la peine qu’il pourrait encourir. Al Akhbar utilise cette simultanéité pour mettre en cause la cohérence de l’action publique. Le quotidien souligne que le Liban supprime la peine capitale de son propre droit tout en remettant à un autre État une personne qui pourrait y être condamnée à mort. Pour le journal, le problème porte donc moins sur l’existence d’une convention d’extradition que sur les garanties devant accompagner son application. Il estime qu’une demande explicite de non-application de la peine capitale aurait dû être envisagée. Les éléments fournis par Al Joumhouriyat ne mentionnent pas une telle garantie. Le corpus ne permet donc pas d’établir qu’elle a été demandée ou obtenue.

Cette affaire pose également la question de l’articulation entre une nouvelle loi et des procédures déjà engagées. Al Akhbar affirme que la remise a été réalisée avant la publication du texte abolissant la peine de mort. Le journal y voit une volonté d’empêcher Adel Issa de bénéficier des effets du nouveau cadre juridique. Cette interprétation est celle de la publication. Les autres sources consultées ne confirment pas explicitement cette intention. Il reste néanmoins un fait important dans le traitement médiatique du 19 août : le calendrier de l’extradition est devenu un sujet politique et judiciaire en lui-même. L’affaire montre aussi que l’abolition de la peine capitale ne concerne pas uniquement les condamnations prononcées au Liban. Elle ouvre nécessairement un débat sur les extraditions vers les États qui continuent de l’appliquer. La question est appelée à se poser chaque fois qu’une personne réclamée par une juridiction étrangère risque une condamnation à mort. Le dossier Adel Issa devient ainsi un premier cas emblématique de cette nouvelle situation. La presse ne fournit pas encore de jurisprudence permettant de déterminer comment les tribunaux libanais traiteront à l’avenir ce type de demande. Elle montre en revanche que les responsables politiques, les magistrats et les défenseurs des droits devront désormais tenir compte de cette contradiction potentielle.

La loi d’amnistie générale divise les forces politiques

L’amnistie générale constitue le deuxième grand dossier judiciaire du jour. Al Joumhouriyat rapporte, le 19 août 2026, les critiques formulées par Gebran Bassil. Le président du Courant patriotique libre affirme soutenir la réparation des injustices subies par certaines catégories de détenus, mais rejette la méthode retenue par la loi. Il établit une distinction entre les personnes qui pourraient légitimement bénéficier d’une mesure de réparation et les auteurs de crimes graves. Bassil cite notamment les trafiquants de drogue, les meurtriers ainsi que les auteurs de violences sexuelles contre des enfants ou des femmes. Il estime qu’une amnistie trop large encouragerait la criminalité et renforcerait le principe de l’impunité. Le responsable politique annonce que son courant étudie sérieusement la possibilité de déposer un recours contre la loi. Cette position montre que le débat ne porte pas sur le principe même de toute amnistie. Il concerne d’abord son périmètre. L’enjeu consiste à déterminer quels faits peuvent être effacés au nom de la correction d’injustices et quels crimes doivent rester soumis au fonctionnement ordinaire de la justice.

Les Kataeb adoptent une position proche. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte que le parti rejette la loi dans sa forme actuelle. Son bureau politique affirme que la réparation des injustices et la libération de personnes qui auraient subi une détention injustifiée doivent être possibles. Cependant, cette démarche ne doit pas devenir un moyen de permettre à des auteurs de crimes d’échapper à leurs responsabilités. Les Kataeb associent directement cette question à la souveraineté du droit. Le débat sur l’amnistie fait ainsi apparaître une inquiétude partagée par plusieurs forces politiques : une loi conçue pour régler certains dossiers anciens ou certaines situations considérées comme injustes pourrait produire des effets beaucoup plus larges. Les sources du corpus disponibles pour le 19 août ne donnent pas, dans les passages consultés, une liste exhaustive des catégories de condamnés concernées par le texte. Elles ne permettent donc pas d’établir précisément combien de détenus pourraient en bénéficier ni la répartition complète des infractions. Elles montrent en revanche clairement la nature de la contestation. Les opposants demandent que l’amnistie reste ciblée et qu’elle ne couvre pas des crimes de droit commun particulièrement graves. Cette question devrait donc se poursuivre sur le terrain constitutionnel et politique si un recours est effectivement déposé.

Le nouveau droit des médias suscite une contestation sur les peines de prison

La justice est également au cœur du débat sur le nouveau droit des médias. Al Bina’, le 19 août 2026, rapporte une démarche commune du président du syndicat de la presse Aouni al-Kaaki et du président du syndicat des rédacteurs Joseph Kosseifi auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Khaled El-Enany. Les deux responsables professionnels expliquent qu’ils ne rejettent pas par principe la modernisation du droit des médias. Ils considèrent au contraire qu’un nouveau cadre est nécessaire pour répondre aux transformations du secteur. Cependant, ils identifient plusieurs dispositions qu’ils souhaitent modifier. Leur principale critique concerne l’article 104. Selon leur lecture, celui-ci permet de criminaliser le journaliste et de lui imposer une peine d’emprisonnement. Les syndicats rappellent que le Liban avait supprimé les peines de prison dans ce domaine en juin 1994. Ils considèrent donc que le nouveau texte constitue un recul sur ce point. Ils contestent également une disposition de l’article 115 relative à la possibilité de créer de nouveaux syndicats. Selon eux, cette mesure pourrait fragmenter la représentation professionnelle et affaiblir l’unité du secteur.

Le syndicat des rédacteurs a également porté ces revendications devant Gebran Bassil. Al Bina’ rapporte, le 19 août 2026, qu’une délégation conduite par Joseph Kosseifi a rencontré le président du Courant patriotique libre en présence du député Jimmy Jabbour. Bassil a expliqué les circonstances dans lesquelles la loi a été adoptée au Parlement et les modifications introduites pendant la séance. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de poursuivre les discussions afin de parvenir à une formule acceptable. La délégation demande notamment la suppression des peines privatives de liberté, une modification de la disposition concernant la création des syndicats et une définition plus précise du journaliste et du professionnel des médias. Le débat judiciaire porte donc ici sur l’équilibre entre deux impératifs. Le premier est la protection de la liberté de la presse. Le second concerne la lutte contre la fabrication d’informations mensongères, les atteintes à la réputation et les pratiques d’extorsion. Bassil se dit favorable à des règles permettant de répondre aux abus tout en préservant la liberté. Cette controverse montre que la réforme du droit des médias ne peut être réduite à une modernisation technique. Elle touche directement la nature des sanctions applicables à l’expression publique et la place du juge dans les conflits impliquant les journalistes.

Les relations judiciaires avec la Syrie deviennent un test de souveraineté

L’affaire Adel Issa dépasse enfin le cas individuel de l’ancien officier. Elle intervient au moment où Beyrouth et Damas cherchent à établir de nouvelles relations institutionnelles. Le vice-président du Conseil Tarek Mitri est chargé du suivi de plusieurs aspects de cette relation. La coopération judiciaire constitue nécessairement l’un des dossiers les plus sensibles en raison du nombre d’affaires héritées des décennies précédentes. La convention de 1951 fournit un cadre formel aux demandes d’extradition. Cependant, le changement politique intervenu en Syrie et l’évolution récente du droit libanais créent de nouvelles questions. Les demandes syriennes doivent-elles être exécutées sur la seule base des conventions existantes ? Quelles garanties doivent être exigées concernant les conditions de détention et les peines encourues ? Quelle place doit être accordée à une demande d’asile lorsqu’elle est formulée par une personne recherchée ? Les journaux du 19 août ne fournissent pas de réponse commune. Ils montrent au contraire que ces questions divisent fortement les lectures.

Cette divergence impose aussi de distinguer les faits établis des accusations éditoriales. La décision du procureur général Ahmad Rami al-Hajj et le recours à la convention judiciaire sont rapportés par Al Joumhouriyat. Les accusations de pression politique, le rôle attribué au chargé d’affaires syrien et les contestations sur les documents de l’arrestation sont développés par Al Akhbar. Aucun autre élément du corpus consulté ne permet de trancher ces divergences. Elles doivent donc être conservées comme telles. Cette distinction est particulièrement importante dans une affaire judiciaire. La critique d’une procédure ne constitue pas une preuve de son illégalité. Inversement, l’existence d’une convention d’extradition ne répond pas automatiquement aux questions liées aux droits fondamentaux. Le dossier montre ainsi pourquoi les nouvelles relations avec Damas devront probablement être accompagnées de procédures plus explicites et de garanties vérifiables si les demandes d’extradition se multiplient.

La justice confrontée à une demande simultanée de réforme et de garanties

Les différents dossiers publiés le 19 août 2026 ont en commun une même tension. Le Liban modifie son droit tout en étant confronté aux conséquences concrètes de ces changements. L’abolition de la peine de mort constitue une réforme majeure, mais l’affaire Adel Issa pose immédiatement la question des extraditions. L’amnistie cherche à régler des situations considérées comme injustes, mais elle suscite la crainte de voir des auteurs de crimes graves bénéficier de l’impunité. Le nouveau droit des médias vise à moderniser le secteur, mais les organisations professionnelles dénoncent le retour possible de peines de prison. Dans chacun de ces cas, le débat oppose donc l’objectif annoncé de la réforme aux garanties nécessaires pour éviter des effets contraires.

La question institutionnelle traverse également tous ces dossiers. Le Parlement adopte les textes. Le parquet applique les conventions existantes. Le gouvernement gère les relations avec les États étrangers. Les organisations professionnelles et les partis contestent certaines dispositions. Les tribunaux pourraient enfin être saisis de recours. Le système judiciaire se retrouve ainsi au centre d’une période de transition législative. Les sources du 19 août montrent que cette transition n’est pas consensuelle. Elles ne permettent pas non plus de conclure que les nouveaux textes ont déjà produit tous leurs effets. Elles montrent en revanche une exigence commune, même chez des acteurs aux positions politiques opposées : les réformes doivent s’accompagner de garanties précises. L’enjeu judiciaire du moment ne consiste donc pas seulement à adopter de nouvelles lois. Il consiste à déterminer comment elles seront appliquées, à qui elles bénéficieront et quelles protections elles assureront face au pouvoir politique, aux demandes étrangères et aux risques d’impunité.

Société : santé, université et services publics révèlent les fragilités du quotidien libanais

Cinquante ans de crises ont transformé les besoins de santé

La santé occupe une place importante dans les pages consacrées à la société libanaise du 19 août 2026. Al Joumhouriyat revient sur les cinquante années de présence de Médecins sans frontières au Liban. Cette durée donne au sujet une portée qui dépasse l’histoire d’une organisation humanitaire. Elle retrace aussi un demi-siècle de crises, de guerres, de déplacements et de dégradation des services publics. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rappelle que l’organisation est arrivée au Liban pendant la guerre civile. Depuis, les formes de crise ont changé, mais les besoins humanitaires n’ont jamais totalement disparu. Le pays est ainsi devenu l’un des terrains où l’organisation a développé son expérience des situations d’urgence complexes. La continuité de cette présence montre surtout que les besoins médicaux ne sont pas uniquement liés aux périodes de combats ouverts. Les crises économiques, les déplacements de population et l’affaiblissement de l’accès aux soins ont progressivement élargi les populations concernées. Le journal rappelle également une limite essentielle de l’action humanitaire. Les soins médicaux et la protection sociale peuvent réduire la souffrance, mais ils ne peuvent supprimer les causes politiques et militaires qui la produisent. Cette distinction est particulièrement importante dans le contexte actuel. Les conséquences de la guerre dans le sud s’ajoutent aux difficultés économiques et à la fragilité du système de santé. L’aide humanitaire permet de répondre à certaines urgences. Elle ne peut cependant remplacer durablement les institutions publiques. Le cinquantième anniversaire de la présence de Médecins sans frontières devient ainsi un indicateur de la permanence des crises libanaises plutôt qu’un simple anniversaire institutionnel. Nahar, le 19 août 2026, consacre également un contenu aux cinquante années de présence de l’organisation au Liban et souligne que son activité se poursuit. La répétition de ce sujet dans plusieurs publications traduit l’importance de la question sanitaire dans une société qui continue de dépendre, pour une partie de ses besoins, d’acteurs humanitaires internationaux.

Cette dépendance pose une question plus large sur la capacité du système social libanais à protéger les habitants en dehors des situations d’urgence. Al Sharq, le 19 août 2026, aborde cette question à travers le fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le quotidien rapporte les déclarations de responsables syndicaux et sociaux qui réclament une amélioration des prestations, une meilleure protection des fonds des assurés et une extension de la couverture sanitaire. Le débat intervient notamment autour de l’élection de Béchara Asmar à la présidence du conseil d’administration de la Caisse. Walid Aliq présente cette nomination comme une occasion de replacer les droits des travailleurs au centre de la gestion de l’institution. Il insiste sur la nécessité de protéger les fonds des assurés, d’améliorer la couverture médicale et de traiter la situation des retraités. Il demande aussi d’accélérer l’application du système de retraite et de protection sociale. Le message est clair : la sécurité sociale doit être considérée comme un droit et non comme une faveur. Al Sharq rapporte également les propos du directeur général de la Caisse, Mohammad Karaki, concernant les employés municipaux. Leur assujettissement au régime de sécurité sociale serait arrivé dans ses dernières étapes avant une mise en œuvre effective. Cette évolution est importante pour une catégorie de travailleurs dont les protections peuvent varier selon les municipalités et les situations contractuelles. Ainsi, les pages sociales du 19 août font apparaître deux réalités complémentaires. Le Liban continue d’avoir besoin d’une présence humanitaire importante. Dans le même temps, ses institutions sociales cherchent à élargir leur couverture et à restaurer leurs capacités.

L’Université libanaise confrontée au débat sur son indépendance

L’avenir de l’Université libanaise constitue un autre dossier majeur. Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, consacre une analyse détaillée à l’intervention du pouvoir politique dans la gestion de l’université. Le point de départ est la loi numéro 45 du 26 juillet 2026, qui modifie la loi de 2009 relative à l’organisation des conseils académiques. La controverse concerne notamment la possibilité de prolonger le mandat du président de l’université et de lui permettre de se représenter. Toutefois, l’auteur de l’analyse, Tony Atallah, ancien doyen de l’Institut supérieur du doctorat en droit, sciences politiques, administratives et économiques, estime que l’enjeu dépasse largement le sort d’un responsable. La question porte sur la capacité des règles institutionnelles à protéger l’indépendance universitaire. Selon cette analyse, la liberté universitaire ne se limite pas au droit d’un professeur d’exprimer son opinion ou d’un chercheur de choisir son sujet. Elle dépend aussi de l’organisation de l’établissement, de la répartition des pouvoirs et de l’existence de conseils capables de limiter la concentration des décisions. Une université dont la structure administrative dépend trop directement des équilibres politiques risque, à terme, de fragiliser la liberté de ses enseignants, de ses chercheurs et de ses étudiants.

Al Joumhouriyat, le 19 août 2026, rappelle que la loi de 2009 avait mis en place des conseils académiques et limité le renouvellement successif de certains mandats. Ces dispositions étaient destinées à favoriser la rotation des responsabilités et à empêcher une concentration durable du pouvoir. La modification d’une partie de cet équilibre au moment où le mandat d’un responsable approche de son terme soulève donc une question institutionnelle. L’analyse ne se limite pas à la présidence de l’université. Elle évoque aussi les mécanismes de fonctionnement des études doctorales. Des critiques concernent la manière dont certains chercheurs seraient tenus de suivre les remarques des rapporteurs avant de pouvoir soutenir leur thèse. Le texte évoque également des interrogations sur la composition des commissions scientifiques, les promotions académiques et le respect des spécialités. Selon cette lecture, l’indépendance universitaire doit être évaluée à tous les niveaux. Elle concerne le président, mais aussi le professeur, le chercheur, l’étudiant et les commissions chargées d’évaluer les travaux. Le journal insiste sur le fait que ces questions ne sont pas de simples détails administratifs. Elles touchent directement la qualité de la formation et la valeur des diplômes. Une promotion académique accordée en dehors du domaine de spécialité, par exemple, peut affaiblir la crédibilité des titres universitaires. De même, une soutenance qui devient une simple validation de décisions déjà prises perd une partie de sa fonction scientifique.

Le recours déposé devant le Conseil constitutionnel donne au dossier une dimension supplémentaire. Al Joumhouriyat estime, le 19 août 2026, que le Conseil peut profiter de cette affaire pour préciser la limite entre la législation et l’administration. Le Parlement dispose naturellement du pouvoir de modifier les lois. Cependant, la question posée est celle de l’usage de ce pouvoir lorsqu’une modification intervient dans un contexte susceptible d’affecter directement une situation administrative particulière. L’analyse oppose ainsi la continuité de l’institution à celle des personnes. Une université solide doit pouvoir poursuivre ses programmes, ses recherches et ses missions malgré le changement de ses dirigeants. La stabilité ne doit donc pas dépendre du maintien d’une personne à son poste. Cette réflexion concerne directement la société libanaise, car l’Université libanaise demeure le principal établissement public d’enseignement supérieur du pays. Son indépendance, son niveau académique et son fonctionnement influencent l’accès aux études de milliers de familles. Dans un contexte économique difficile, l’université publique joue aussi un rôle social accru. La préserver des interventions politiques ne constitue donc pas seulement une question de gouvernance académique. Elle touche à l’égalité d’accès à l’enseignement et à la capacité du pays à conserver ses compétences.

Les eaux usées mettent en évidence une crise durable des services publics

Les infrastructures sanitaires constituent un troisième dossier important. Nahar, le 19 août 2026, consacre une enquête au fonctionnement des stations de traitement des eaux usées. Le constat est sévère. Sur environ cent stations, seulement trente-cinq seraient en fonctionnement, et certaines ne le seraient que partiellement. Une part importante des eaux usées continue donc de rejoindre directement les cours d’eau ou la mer. La question est particulièrement sensible dans un pays où une grande partie de la population et de l’activité économique se concentre sur le littoral. La pollution ne constitue pas seulement un problème environnemental. Elle affecte la santé publique, les plages, la pêche, le tourisme et la qualité de vie. Elle met également en évidence le coût des infrastructures construites mais insuffisamment exploitées. Le problème n’est donc pas seulement le nombre de stations disponibles. Il réside dans leur raccordement aux réseaux, leur alimentation en énergie, leur entretien et leur capacité réelle de traitement.

Nahar fournit, le 19 août 2026, des éléments sur la répartition des trente-cinq stations en fonctionnement. Le journal montre que leur activité varie fortement selon les régions et que certaines installations ne travaillent pas à leur capacité prévue. Cette situation illustre les limites d’une politique publique qui s’est longtemps concentrée sur la construction d’équipements sans toujours garantir leur exploitation durable. Une station de traitement n’est utile que si les réseaux d’égouts y sont raccordés, si l’électricité est disponible et si l’organisme responsable dispose des moyens techniques et financiers nécessaires. La crise de l’eau rejoint donc celle de l’électricité et celle des finances publiques. Les défaillances d’un secteur se transmettent aux autres. Une alimentation électrique irrégulière peut réduire le fonctionnement d’une station. Un manque de financement peut retarder l’entretien. Un réseau incomplet peut laisser une installation sous-utilisée. Les conséquences sont ensuite supportées par les habitants sous la forme de pollution, de risques sanitaires et de dégradation des espaces publics.

La situation est d’autant plus préoccupante que les investissements nécessaires sont lourds. Nahar évoque des projets prévus à partir de 2027 et au-delà. Leur efficacité dépendra toutefois de la capacité des autorités à éviter les problèmes qui ont affecté les installations existantes. Le défi ne consiste donc pas uniquement à obtenir de nouveaux financements internationaux. Il faut aussi assurer une gestion durable après la construction. Le dossier des eaux usées devient ainsi une illustration très concrète du rapport entre gouvernance et vie quotidienne. Une infrastructure peut exister sur le papier sans fournir réellement le service attendu. Pour les habitants, la différence entre une station construite et une station opérationnelle est pourtant essentielle. La première représente un investissement. La seconde protège effectivement la santé et l’environnement.

Les services publics locaux cherchent à rattraper des années de dégradation

La question des infrastructures apparaît également à travers l’état des routes. Al Sharq, le 19 août 2026, rapporte que le ministère des Travaux publics et des Transports poursuit des opérations de réhabilitation et de revêtement dans plusieurs régions. Les travaux concernent notamment Jbeil, Zgharta, Aley, le Chouf et le Metn. Le ministère présente ces interventions comme une réponse à l’accumulation des dommages et à la nécessité d’améliorer la sécurité routière. Ces travaux sont moins spectaculaires que les grands projets nationaux, mais ils touchent directement le quotidien. La dégradation du réseau augmente le temps de déplacement, les coûts d’entretien des véhicules et les risques d’accident. Elle pénalise aussi les activités économiques locales. La remise en état des routes constitue donc à la fois un enjeu de sécurité et de service public.

Les municipalités occupent également une place importante dans cette problématique. Leur capacité à fournir des services dépend de leurs ressources, mais aussi de la situation de leurs employés. L’annonce rapportée par Al Sharq concernant l’intégration des travailleurs municipaux au régime de sécurité sociale prend ainsi une portée plus large. Les collectivités locales sont souvent les premières institutions auxquelles les habitants s’adressent pour les routes secondaires, les déchets, l’éclairage, les espaces publics et de nombreux services de proximité. Pourtant, elles fonctionnent elles-mêmes avec des moyens limités. L’amélioration de la protection sociale de leurs employés peut contribuer à stabiliser leur fonctionnement. Elle ne règle cependant pas la question de leur financement ni celle des fortes différences de moyens entre municipalités.

Cette fragilité est visible dans la capitale comme dans les régions. Les discussions rapportées dans les pages politiques du même corpus montrent que le conseil municipal de Beyrouth prépare des appels d’offres pour les infrastructures, les routes, les arbres, le stationnement et la lutte contre la pollution. Le montant de l’un des projets d’infrastructures évoqués dépasse vingt-cinq millions de dollars. Ces besoins montrent l’ampleur du rattrapage nécessaire. Les services publics locaux ne peuvent être dissociés des réformes nationales. Les municipalités ont besoin de recettes, d’administrations fonctionnelles et d’une protection sociale pour leurs employés. Elles ont aussi besoin d’un État capable de coordonner les grands réseaux d’eau, d’électricité et de transport.

Le sud porte un coût social qui dépasse les destructions matérielles

La guerre et les déplacements restent enfin une réalité sociale centrale. Les pages du 19 août 2026 évoquent régulièrement le retour des habitants du sud, les maisons détruites et les besoins de logements temporaires. Le président Joseph Aoun demande notamment une aide internationale pour permettre aux familles de revenir dans leurs villages. Cette question dépasse la reconstruction matérielle. Un déplacement prolongé modifie la vie familiale, l’accès à l’école, l’emploi et les liens communautaires. Les destructions de réseaux d’eau, de routes et de bâtiments publics compliquent également le retour même lorsque les combats diminuent. Le problème n’est donc pas uniquement de reconstruire une maison. Il faut restaurer un environnement permettant à une famille d’y vivre.

Al Bina’, le 19 août 2026, publie un texte consacré aux habitants du sud et au poids psychologique de la succession des pertes, des destructions et des déplacements. Ce contenu relève davantage de la chronique que du reportage factuel. Il décrit néanmoins un thème social présent dans plusieurs publications : l’épuisement produit par la répétition des crises. La perte d’un logement, le déplacement et la peur d’une nouvelle attaque créent des conséquences qui ne disparaissent pas avec la fin immédiate d’un épisode militaire. Elles peuvent se traduire par un besoin accru de soins, de soutien psychologique et de protection sociale. Le dossier des cinquante années de Médecins sans frontières apporte ici un éclairage complémentaire. L’expérience libanaise montre précisément que les effets sanitaires d’une crise se prolongent souvent au-delà de la phase d’urgence.

La société libanaise décrite par la presse du 19 août 2026 se trouve ainsi confrontée à plusieurs formes de fragilité qui se renforcent mutuellement. Les crises militaires créent de nouveaux besoins de santé et de logement. La faiblesse des services publics rend la réponse plus difficile. Les infrastructures d’assainissement ne fonctionnent qu’en partie. Les collectivités locales doivent réparer des réseaux dégradés. L’Université libanaise affronte un débat sur son indépendance et sa gouvernance. La sécurité sociale cherche à élargir sa couverture et à restaurer la confiance des assurés. Dans chacun de ces domaines, la question centrale est celle de la continuité institutionnelle. L’action humanitaire peut répondre à l’urgence. Les financements peuvent permettre de construire une station ou de réparer une route. Cependant, la protection durable de la population dépend d’institutions capables de fonctionner après la crise, d’entretenir les équipements et de garantir l’accès aux droits sociaux. Les dossiers du 19 août montrent que cette reconstruction institutionnelle reste l’un des défis les plus lourds du quotidien libanais.