Nawaf Salam face aux 57 griefs de l’opposition

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Gebran Bassil veut ramener le gouvernement de Nawaf Salam devant le Parlement avec un dossier de 57 points. Le président du Courant patriotique libre réclame une séance publique de contrôle pour confronter l’exécutif à ses engagements sur les réformes, la guerre, les armes et les arrangements sécuritaires conclus ou discutés depuis le début de son mandat. L’enjeu dépasse cependant le contenu de ces griefs. Un an après une première séance qui avait largement renouvelé la confiance au cabinet, Bassil doit démontrer qu’il peut désormais transformer les critiques accumulées contre Nawaf Salam en rapport de force parlementaire. Et avant cela, il doit convaincre Nabih Berri de convoquer la Chambre.

Gebran Bassil ne demande plus seulement des réponses au gouvernement. Il demande une confrontation devant les députés. Lors d’une conférence de presse rapportée le 19 août 2026, le président du Courant patriotique libre (CPL) a annoncé que l’opposition disposait de 57 points sur lesquels elle entend demander des comptes au cabinet de Nawaf Salam. Il réclame une séance publique consacrée au contrôle de l’action gouvernementale.

Le chiffre donne une architecture à l’offensive, mais il ne faut pas lui faire dire davantage que les informations disponibles. Les 57 points n’ont pas été publiés sous la forme d’un inventaire permettant de les détailler un à un. En revanche, Bassil a clairement désigné les domaines sur lesquels il entend interroger l’exécutif : la réalisation des réformes promises, la gestion de la guerre et de ses suites, le dossier des armes, l’accord-cadre conclu avec Israël et surtout l’existence éventuelle de textes sécuritaires qui n’auraient pas été rendus publics.

C’est cette dernière question qui donne à l’offensive une dimension dépassant la traditionnelle polémique entre le CPL et le gouvernement.

Bassil veut que Nawaf Salam dise devant la Chambre si tous les engagements sécuritaires pris au nom du Liban sont connus du Parlement, ou si des annexes, modalités d’exécution ou documents complémentaires existent parallèlement aux textes officiellement rendus publics.

Bassil retourne la promesse de réforme contre Salam

L’attaque commence par le nom même que Nawaf Salam avait donné à son cabinet : le gouvernement de « réforme et de sauvetage ».

Son programme ministériel avait fixé des engagements précis. Il liait le redressement de l’État à la restauration de sa souveraineté. Il promettait de renforcer l’indépendance de la justice, de poursuivre les réformes économiques et financières, de restructurer le secteur bancaire et de protéger les droits des déposants. Le gouvernement s’engageait également à assurer le monopole des armes par l’État et à étendre son autorité sur l’ensemble du territoire.

Bassil attaque donc le cabinet sur un critère qu’il n’a pas lui-même choisi : l’écart entre ce programme et les résultats obtenus.

Sa formule est volontairement mordante. Le gouvernement, dit-il en substance, risque de passer d’un gouvernement de « sauvetage et de réforme » à un gouvernement de « sauvetage contre la réforme ».

L’accusation ne signifie pas qu’aucune réforme n’a été entreprise. Elle consiste à soutenir que l’action du cabinet n’est plus à la hauteur du mandat réformateur sur lequel Nawaf Salam avait demandé la confiance des députés.

Le dossier judiciaire offre d’ailleurs un exemple concret de la complexité de ce bilan. La réforme de l’organisation de la justice judiciaire a bien avancé jusqu’au vote d’une loi. Mais le Conseil constitutionnel a annulé en février 2026 l’ensemble du texte, notamment en raison d’une violation des exigences constitutionnelles liées à la consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Des députés du CPL figuraient parmi les auteurs d’un des recours.

Le résultat politique est paradoxal : le gouvernement peut faire valoir qu’une réforme a été engagée ; ses adversaires peuvent répondre que l’une des réformes institutionnelles majeures n’a finalement pas survécu au contrôle constitutionnel.

C’est exactement le type de confrontation que Bassil veut désormais transporter dans l’hémicycle.

Guerre et armes : le gouvernement confronté à ses propres engagements

Le deuxième front est autrement plus sensible puisqu’il concerne les armes et la souveraineté.

Le programme gouvernemental ne s’était pas contenté de formulations générales. Il affirmait le droit de l’État à exercer son autorité sur l’ensemble du territoire et le principe selon lequel les armes devaient relever de l’État.

Lors de la séance parlementaire de juillet 2025, Nawaf Salam avait encore précisé cette ligne. Il avait défendu l’action de l’armée au sud du Litani et affirmé que le gouvernement voulait poursuivre l’extension de la souveraineté de l’État au nord comme au sud du fleuve.

Bassil n’aborde pourtant pas le dossier à partir d’une défense du statu quo militaire. Ses positions antérieures montrent qu’il considère lui aussi que le problème des armes doit être réglé. Sa divergence porte notamment sur la méthode, les contreparties obtenues par le Liban et les conditions dans lesquelles des engagements sont pris alors qu’Israël conserve des positions sur le territoire libanais.

Il avait ainsi qualifié au début de 2026 les négociations en cours de processus de concessions et défendu l’idée d’une stratégie libanaise permettant simultanément de récupérer les droits du Liban et de traiter la question des armes du Hezbollah.

La question qu’il pose au gouvernement est donc moins « faut-il régler le problème des armes ? » que « qu’a accepté le Liban pour le régler, selon quel calendrier et contre quelles obligations israéliennes ? »

Cette distinction est essentielle pour comprendre son offensive.

Le véritable point sensible : existe-t-il un autre texte ?

Le troisième front concerne l’accord-cadre et son volet sécuritaire.

Le débat n’est pas théorique. À la fin de juin 2026, les informations rendues publiques sur l’accord prévoyaient déjà que l’armée libanaise reprenne progressivement le contrôle du territoire et que les modalités concrètes soient précisées par un dispositif sécuritaire. Ce volet devait notamment traiter des mécanismes de vérification, du déploiement et de l’application des engagements sur le terrain.

Dans les semaines suivantes, des informations contradictoires ont circulé.

Des médias ont publié ce qu’ils présentaient comme des éléments d’un « supplément sécuritaire », parfois décrit comme secret. Des informations attribuées à des sources israéliennes évoquaient notamment les mécanismes de vérification, le démantèlement des infrastructures militaires et les conditions d’un retrait israélien progressif.

Mais ces versions n’ont pas toutes pu être authentifiées indépendamment.

Plus important encore, la présidence libanaise a publiquement démenti, début août, l’existence d’un « supplément sécuritaire secret ».

C’est dans cette zone de contradiction que Bassil place sa question.

Il ne suffit donc pas d’écrire que le chef du CPL accuse le gouvernement d’avoir signé un accord secret. Une telle affirmation irait au-delà de ce qui est établi. Ce qu’il réclame est politiquement plus précis : que le gouvernement comparaisse devant le Parlement et dise officiellement quels textes existent, lesquels ont été approuvés, lesquels relèvent encore de négociations et si des documents d’application accompagnent l’accord publié.

La différence est fondamentale.

La séance parlementaire pourrait transformer une controverse alimentée par des fuites et des démentis en question institutionnelle adressée directement au premier ministre.

Bassil a déjà essayé : en 2025, Salam avait gagné

Cette offensive possède un précédent que l’on ne peut ignorer.

Les 15 et 16 juillet 2025, le Parlement avait déjà consacré deux journées au contrôle du gouvernement Salam. Plus d’une cinquantaine de députés avaient demandé la parole. Les armes, la souveraineté, les réformes, les services publics et la situation économique avaient dominé les interventions.

Bassil avait alors indiqué que son groupe avait transmis au gouvernement une série de questions auxquelles il estimait ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes.

Nabih Berri lui avait donné une indication procédurale très claire : transformer les questions en interpellations s’il souhaitait aller plus loin.

Bassil avait finalement demandé un vote de confiance.

Le résultat avait été sans ambiguïté : 69 députés avaient renouvelé leur confiance au gouvernement, 9 avaient voté contre et 4 s’étaient abstenus. Les neuf voix hostiles correspondaient aux députés du bloc de Bassil présents dans cette bataille.

Ce précédent change la lecture de l’offensive du 19 août 2026.

La question n’est pas simplement de savoir si Bassil peut mettre Nawaf Salam en difficulté dans un discours. Il l’a déjà affronté au Parlement et, arithmétiquement, il avait perdu.

Pour que la nouvelle initiative constitue une véritable épreuve pour le premier ministre, il faut donc qu’un changement se soit produit depuis juillet 2025 : des députés qui avaient soutenu Salam doivent désormais accepter de le contester avec le CPL, ou au minimum de soumettre son action à un contrôle beaucoup plus sévère.

C’est précisément ce que les 57 points sont censés permettre.

Des questions aux interpellations : la procédure compte

La différence entre une question et une interpellation n’est pas seulement sémantique.

Le contrôle parlementaire permet aux députés d’interroger le gouvernement sur son action. Mais une interpellation ouvre une séquence politiquement plus lourde. Après les réponses du gouvernement et le débat, la discussion peut déboucher sur la question de la confiance.

Bassil connaît cette mécanique puisqu’il l’a utilisée en juillet 2025.

Sa nouvelle demande vise donc à faire passer les critiques accumulées depuis lors d’un stade politique à un stade institutionnel. Les 57 points doivent fournir la matière du débat ; la séance publique doit fournir l’arène ; la question de la confiance constitue, en arrière-plan, l’instrument de pression ultime.

Mais Bassil ne contrôle pas seul la procédure.

Nabih Berri détient la première clé

C’est ici qu’intervient Nabih Berri.

Le président de la Chambre ne décide évidemment pas du contenu des réponses de Nawaf Salam ni du vote des députés. Il dispose en revanche d’un pouvoir déterminant sur l’organisation des travaux parlementaires.

Sans convocation, les 57 points restent un dossier d’opposition.

Avec une séance de contrôle, ils deviennent des questions auxquelles le gouvernement doit répondre publiquement sous le regard de la Chambre.

Le rôle de Berri est d’autant plus intéressant que ses rapports avec Bassil ne peuvent plus être réduits à leur ancienne confrontation. Le 30 juin 2026, les deux hommes se sont rencontrés à Aïn el-Tiné. Bassil avait alors indiqué partager avec Berri plusieurs préoccupations, notamment le refus d’une confrontation interne et la nécessité de protéger l’institution militaire.

Berri a également exprimé ses propres réserves sur la manière dont l’accord-cadre devait être traité institutionnellement.

Cela ne signifie nullement qu’il adoptera les 57 griefs du CPL. Cela signifie en revanche que certaines interrogations de Bassil sur les accords sécuritaires et leur traitement institutionnel ne sont pas totalement isolées dans le paysage politique.

Le président de la Chambre se retrouve donc dans une position particulière. Convoquer la séance permettrait au Parlement de reprendre la main sur des dossiers largement discutés entre le gouvernement, la présidence, les négociateurs et les médiateurs étrangers. Mais cette même séance offrirait à Bassil la tribune qu’il réclame pour transformer son opposition en offensive organisée.

Les 57 griefs testeront aussi l’opposition

C’est finalement le paradoxe de l’initiative.

Nawaf Salam sera mis à l’épreuve si la séance a lieu, mais Gebran Bassil le sera tout autant.

Le précédent de juillet 2025 a montré qu’il pouvait obliger le Parlement à voter sur le gouvernement sans parvenir à rassembler au-delà de son propre camp. Le cabinet avait alors retrouvé une légitimité parlementaire confortable avec 69 voix.

En août 2026, la situation est différente. L’accord-cadre, les opérations militaires dans le Sud, les discussions sur les armes, les interrogations sur les modalités sécuritaires et les difficultés des réformes ont multiplié les sujets de contestation.

Mais additionner les mécontentements ne suffit pas à fabriquer une opposition.

Certains députés peuvent critiquer les modalités de l’accord sécuritaire tout en soutenant Nawaf Salam. D’autres peuvent reprocher au gouvernement de ne pas avancer assez vite sur le monopole des armes. D’autres encore peuvent contester son bilan économique sans vouloir provoquer une crise gouvernementale.

Les 57 points annoncés par Bassil auront donc une fonction très concrète s’ils arrivent dans l’hémicycle : obliger ces différentes critiques à se compter.

La séance permettrait alors de mesurer deux rapports de force à la fois. Le premier concerne Nawaf Salam : combien des 69 voix qui l’avaient soutenu en juillet 2025 resteraient derrière son gouvernement après une nouvelle confrontation sur son bilan ? Le second concerne Bassil : peut-il enfin transformer une série de critiques partagées par des camps différents en stratégie parlementaire commune ?

Pour l’instant, cette double épreuve reste suspendue à une décision plus immédiate. Les 57 points existent politiquement, Bassil réclame leur examen publiquement et le précédent de 2025 montre jusqu’où une séance de contrôle peut conduire. Il revient désormais à Nabih Berri de décider si cette confrontation entrera réellement dans l’hémicycle.