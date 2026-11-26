Dès le 7 décembre, les voyageurs pourront acheter des billets FlixTrain sur l’application DB Navigator et le site de la Deutsche Bahn, pour des départs à partir du 13. En cas de correspondance, il faudra vérifier si les billets forment un seul contrat.

8

Lire l'article Stop

Les billets FlixTrain seront en vente sur le site de la Deutsche Bahn et dans son application DB Navigator le 7 décembre, pour des voyages à partir du 13 décembre. L’accord ouvre un nouveau canal de vente et permet d’acheter des billets des deux compagnies en une seule opération. Il ne fusionne ni leurs tarifs ni leurs horaires.

Jusqu’à présent, les trains verts pouvaient apparaître dans les résultats d’une recherche sur le site de la Deutsche Bahn sans qu’il soit possible d’y acheter leur billet. L’accord annoncé le 25 novembre par l’opérateur allemand et FlixTrain change la dernière étape : le voyageur pourra sélectionner le train et payer sur le même service. Le lancement se fera sur les canaux numériques de la Deutsche Bahn, à savoir bahn.de et l’application DB Navigator. Le communiqué ne prévoit pas de vente réciproque des billets de la Deutsche Bahn chez FlixTrain.

Une seule réservation, pas nécessairement un seul contrat

La Deutsche Bahn donne l’exemple d’un trajet dont la première partie serait assurée par l’un des opérateurs et la seconde par l’autre. Les deux billets pourront être achetés en une seule fois. L’association allemande de voyageurs PRO BAHN a salué l’ouverture du canal de vente, tout en demandant que les droits des voyageurs couvrent les correspondances entre compagnies. Pour un passager, la question se pose notamment si un premier train arrive en retard et que le suivant est déjà parti.

Le règlement européen sur les droits des voyageurs impose d’indiquer, avant l’achat, si les billets forment un billet direct couvrant le trajet. Il prévoit aussi une exception à la responsabilité liée à une transaction unique lorsque le client a reçu avant l’achat une information claire sur l’existence de contrats séparés, et que la mention figure sur un support qu’il peut conserver. Le nombre de billets ou le montant débité ne suffisent donc pas à eux seuls à déterminer la protection en cas de retard.

Des prix fixés séparément

Les deux exploitants précisent qu’ils continueront de fixer leur offre, leurs horaires et leurs prix indépendamment. Le réseau de FlixTrain dessert notamment Berlin, Hambourg, Cologne et Francfort. Une recherche dans DB Navigator pourra à terme proposer des trains des deux compagnies dans le même écran, mais un billet de la Deutsche Bahn acheté séparément ne devient pas valable dans un FlixTrain.

Pour un voyage avec correspondance, le détail décisif sera affiché avant le paiement : il faudra vérifier si les segments relèvent d’un billet direct ou de contrats distincts. L’ouverture du 7 décembre concerne la vente ; les premiers trajets proposés par ce canal sont annoncés à partir du 13.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews