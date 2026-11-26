Une mission grecque a dégagé les fondations d’un vaste édifice en calcaire sous les jardins de Shallalat. Un comité égyptien examine une possible fonction funéraire, sans avoir identifié de tombe royale.

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Une équipe grecque a mis au jour les fondations d’un important édifice de calcaire et un tunnel dans les jardins de Shallalat, à Alexandrie. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités situe les vestiges dans le quartier royal de la ville antique. Une fonction funéraire est envisagée ; l’identité du bâtiment reste inconnue.

La mission, dirigée par l’archéologue Calliope Limneos-Papakosta pour l’Institut hellénique de recherche sur la civilisation alexandrine, travaille dans ce secteur depuis près de vingt ans. Le compte rendu publié le 24 novembre par le Service d’information de l’État égyptien décrit les fondations d’un édifice entouré de murs. Un tunnel passe sous la construction en direction du nord. Les autorités n’ont pas précisé où il débouchait ni s’il appartenait au même état de construction que les murs.

La forme du bâtiment oriente les recherches

Après le rapport de la mission, le ministre Sherif Fathy a chargé un comité d’examiner le site. Le groupe, présidé par l’archéologue Ayman Ashmawy, réunissait notamment des spécialistes des universités d’Alexandrie et de Tanta. Selon ses premières conclusions, le plan carré et l’ampleur des fondations indiquent que celles-ci portaient un bâtiment de grande taille. L’emplacement compte autant que les dimensions : il apporte un repère matériel pour reconstituer un secteur où les textes anciens situent plusieurs édifices de la cour.

Ce que Strabon permet de chercher, pas d’identifier

Le comité n’écarte pas une fonction funéraire. Si elle se confirmait, une piste serait celle de tombeaux royaux associés au règne de Ptolémée IV Philopator, entre 221 et 204 avant notre ère. Le géographe Strabon décrit dans sa Géographie le Sêma, une enceinte du complexe des palais qui abritait les sépultures des rois et celle d’Alexandre. Ce témoignage situe l’ensemble funéraire dans le quartier royal ; il ne permet pas, à lui seul, d’attribuer les fondations découvertes à ce complexe.

Le ministère n’a annoncé ni chambre funéraire identifiée, ni inscription nommant un souverain, ni découverte de la tombe d’Alexandre. Les travaux doivent maintenant préciser la datation de l’édifice, la fonction du tunnel et les liens entre les murs mis au jour et les structures voisines. Ce sont ces indices qui permettront de départager l’hypothèse funéraire des autres usages possibles du bâtiment.

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