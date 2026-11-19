Intuit annonce un accord pour céder Mailchimp à Bending Spoons pour 3,68 milliards de dollars. Une partie du produit sera réinvestie en actions. La clôture attendue début 2027 reste conditionnelle. Le prix de 2021 ne permet pas de calculer une perte comptable. Aucun changement de tarif n’a encore été annoncé.

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Intuit a annoncé le 19 novembre un accord avec Bending Spoons pour la vente de Mailchimp, valorisée à 3,68 milliards de dollars. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires et vise une clôture début 2027. Le vendeur réinvestira une partie du produit dans le capital de l’acquéreur italien.

Le montage de la vente de Mailchimp

Le montage comporte deux opérations liées. Bending Spoons présente un achat en numéraire, suivi d’un investissement de 368 millions de dollars par Intuit dans des actions nouvelles. Du côté du vendeur, le résultat attendu se répartit donc entre environ 3,31 milliards de dollars en espèces et 368 millions en titres.

Cette ventilation correspond approximativement à 90 % en liquidités et 10 % en actions. Elle ne signifie pas qu’Intuit détiendra 10 % de Bending Spoons. Le pourcentage décrit la composition de la contrepartie annoncée, pas une participation dans le capital de l’acquéreur.

Le nombre de titres a été fixé à la signature, mais leur juste valeur sera déterminée à la clôture. Ils seront soumis à une restriction contractuelle de cession de six mois. Le prix final reste aussi ajustable, notamment selon la trésorerie, la dette et le besoin en fonds de roulement du périmètre vendu.

Les 12 milliards de 2021 ne mesurent pas une perte

Intuit avait acquis Mailchimp le 1er novembre 2021 pour une contrepartie totale de 12 milliards de dollars. Ce montant comprenait 5,7 milliards en espèces et environ 6,3 milliards correspondant à la valeur d’actions Intuit remises aux vendeurs. Il ne s’agissait donc pas d’un achat de 12 milliards intégralement payé en numéraire.

L’écart avec la valorisation annoncée le 19 novembre est considérable. Mais soustraire les deux chiffres ne donne ni une perte nette comptable, ni le rendement complet de cinq années de détention. Les deux opérations interviennent à des dates différentes et associent des contreparties différentes.

Intuit prévoit même un gain avant impôt à la cession. Son montant dépendra notamment de la valeur comptable nette de Mailchimp à cette date, des ajustements, des frais et de la valeur des actions reçues. Le groupe envisage d’affecter les liquidités à des rachats de ses propres actions pendant son exercice 2027.

Dans les comptes d’Intuit, Mailchimp est présenté séparément depuis août 2026. Au trimestre clos le 31 octobre, ses ventes ont légèrement reculé sur un an tandis que le résultat opérationnel de son segment a progressé. Intuit attribue cette hausse surtout à la baisse des frais de personnel, de marketing et de services externes.

Mailchimp, trimestre clos le 31 octobre (millions de dollars) Indicateur 2025 2026 Chiffre d’affaires 317 313 Résultat opérationnel de segment 139 202

Le résultat du segment ne constitue pas un bénéfice net de Mailchimp. Il ne comprend notamment pas les frais du groupe qu’Intuit ne répartit pas entre ses segments.

Un acquéreur spécialisé dans les activités numériques

Basé à Milan, Bending Spoons compte notamment Evernote, WeTransfer, Vimeo et Miro parmi ses activités. Le groupe décrit une stratégie d’acquisitions suivies de transformations techniques et commerciales. Il évoque aussi des réorganisations d’équipes dans son modèle général, sans détailler de plan de cette nature pour Mailchimp.

Son dirigeant Luca Ferrari annonce des investissements après la clôture. Cette intention ne constitue pas encore un calendrier de nouveaux services. L’acquisition doit porter sur l’intégralité de The Rocket Science Group, l’entité derrière Mailchimp, ainsi que sur d’autres actifs et passifs de l’activité.

Ce qui reste à préciser pour les clients

Les annonces consultées ne donnent aucune nouvelle grille tarifaire, ni modification précise des abonnements ou des fonctionnalités. Elles ne permettent donc d’annoncer ni hausse de prix, ni gel durable des tarifs. Les entreprises utilisant la plateforme devront distinguer l’accord de vente des éventuelles annonces commerciales ultérieures.

Dans l’intervalle, le contrat prévoit la poursuite de l’activité dans son cours habituel. Des accords de services de transition et de licence de propriété intellectuelle doivent accompagner la clôture. L’opération n’est pas conditionnée à l’obtention d’un financement ni au vote des actionnaires de Bending Spoons, mais les autorisations réglementaires restent nécessaires.

Photo d’archives : siège Intuit à Mountain View, le 19 avril 2008. Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Habillage Libnanews sous la même licence, photographie entière conservée. Cette image ne représente pas les bureaux de Mailchimp ni la signature de l’accord.

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