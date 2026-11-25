Au Mont-Liban, la chambre d’accusation a maintenu les poursuites pour tentative d’homicide intentionnel tout en les éteignant pour une infraction à la loi sur les armes. Cette décision de renvoi éclaire la portée de l’amnistie générale de 2026 et la différence entre l’abandon de poursuites et une réduction de peine.

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La chambre d’accusation du Mont-Liban a jugé que l’amnistie générale de 2026 ne mettait pas fin aux poursuites pour tentative d’homicide intentionnel. Dans le même dossier, elle a éteint les poursuites pour une infraction à la loi sur les armes. Cette distinction permet de comprendre ce que la loi efface, ce qu’elle laisse au juge et pourquoi un renvoi devant une cour criminelle ne vaut pas condamnation.

La loi n° 70, publiée au Journal officiel le 4 septembre 2026, prévoit une amnistie pour les infractions commises avant le 1er mars, avec des exceptions. Parmi elles, son article 2 vise les homicides intentionnels ou prémédités. La difficulté soumise à la chambre d’accusation du Mont-Liban était de savoir si cette exception valait aussi lorsque la victime avait survécu.

Pourquoi la tentative reste poursuivie

Dans sa décision rendue le 5 novembre à Baabda, la chambre a rejeté la demande de la défense sur ce point. Elle a lu l’exception de la loi d’amnistie avec les articles 201 et 547 du code pénal, relatifs respectivement à la tentative de crime et à l’homicide intentionnel. Pour les juges, l’absence de décès ne suffit pas à faire entrer les faits présumés dans le champ de l’amnistie lorsque la qualification retenue est celle d’une tentative d’homicide intentionnel.

La distinction ne revient pas à assimiler toute blessure à une tentative de meurtre. La qualification suppose notamment que l’intention de tuer soit établie et que l’acte ait dépassé le stade des préparatifs, sans produire l’issue recherchée pour une raison indépendante de la volonté de son auteur. La chambre s’est prononcée au stade du renvoi : elle n’a pas déclaré les personnes poursuivies coupables.

Dans un même dossier, deux sorts différents

La chambre a en revanche constaté l’extinction de l’action publique pour l’infraction à l’article 72 de la loi sur les armes. Les faits visés par ce chef étaient antérieurs au 1er mars et les juges n’y ont pas vu l’une des exceptions prévues à l’article 2. Le dossier illustre un point concret : l’amnistie s’apprécie par infraction. Elle peut mettre fin aux poursuites pour un chef sans interrompre l’examen d’un autre.

L’amnistie n’est pas une réduction de peine

La loi distingue l’extinction de l’action publique et la réduction exceptionnelle de certaines peines. L’article 3 régit le second mécanisme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 12 du 12 octobre, a annulé certaines dispositions et précisé la lecture d’autres, y compris celles qui touchent aux homicides intentionnels. La décision de Baabda porte, elle, sur le maintien des poursuites pour la tentative d’homicide dans ce dossier. Elle ne fixe aucune peine et ne permet pas de préjuger du verdict.

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