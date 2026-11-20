Anthropic termine sa première séance au Nasdaq à 97,17 dollars, soit 17,07 % au-dessus du prix fixé pour son introduction. Le titre avait démarré à 111,50 dollars. Les données de marché et le prospectus permettent de distinguer le cours de clôture, le produit de l’offre et les droits de vote.

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Anthropic a terminé sa première séance au Nasdaq à 97,17 dollars jeudi 19 novembre, soit 17,07 % au-dessus de son prix d’introduction de 83 dollars. Le titre du créateur de Claude a toutefois cédé près de 13 % entre son premier cours de 111,50 dollars et la clôture. Ces deux variations mesurent des points de départ différents.

Anthropic au Nasdaq : de 111,50 à 97,17 dollars

L’action de classe A, cotée sous le symbole ANT, a atteint 115,10 dollars en séance et touché un minimum de 92,72 dollars, selon l’historique officiel du Nasdaq. Elle a fini sous son cours d’ouverture, mais au-dessus du prix fixé la veille pour les investisseurs servis lors du placement initial. En dollars, l’écart est de 14,17 par rapport à l’offre et de 14,33 en sens inverse par rapport à l’ouverture.

Le Nasdaq recense 857,3 millions de titres échangés au cours de la séance. Ce volume compte les titres échangés, dans lesquelles une même action peut changer de mains plusieurs fois. Il ne mesure ni le nombre d’actions nouvelles émises ni la part des souscripteurs qui ont revendu leurs titres.

La première séance ne change pas le prix de l’offre

Le prospectus définitif fixe l’offre à 980 millions d’actions de classe A, à 83 dollars chacune. Cela représente 81,34 milliards de dollars bruts, avant frais et commissions. Sur ce total, 79,38 milliards correspondent aux actions vendues par Anthropic et 1,96 milliard aux titres cédés par des actionnaires existants. La société ne touche pas le produit de ces dernières ventes. La hausse du cours jeudi ne modifie aucun de ces montants.

Le document prévoit en outre, sous conditions, un placement privé de 26 milliards de dollars auprès de sept partenaires industriels. Il s’agit d’une opération distincte, au même prix unitaire mais sur des titres de classe N. Le montant de l’offre publique n’est pas davantage la valeur totale d’Anthropic : cette estimation dépend du nombre d’actions et des instruments susceptibles de donner droit à de nouveaux titres.

Le titre coté n’est qu’une catégorie d’actions

Au Nasdaq s’échangent les actions de classe A, qui donnent chacune droit à une voix. Les titres de classe N, détenus surtout par des partenaires industriels, ont les mêmes droits économiques mais ne donnent en principe pas de droit de vote. Le prospectus prévoit par ailleurs qu’une action de classe F, sans droits économiques, attribue à la structure des cofondateurs 50,1 % des voix sur les décisions soumises aux actionnaires en général, avec une exception pour l’élection des administrateurs désignés par la classe T.

Le démarrage des échanges le 19 et le règlement de l’offre sont deux étapes distinctes. Anthropic prévoyait le règlement le vendredi 20 novembre, sous réserve des conditions habituelles. La clôture de la première séance ne confirme ni ce règlement ni un exercice de l’option d’achat supplémentaire accordée aux banques.

Photographie d’archives : écrans du Nasdaq à Times Square, New York, 6 décembre 2007. bfishadow / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo entière redimensionnée, habillage éditorial Libnanews. L’image ne montre pas l’introduction d’Anthropic.

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