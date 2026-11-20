Deux prestataires roumains ont annoncé des contrats de transport et de manutention pour la raffinerie Petrotel-Lukoil. Leur valeur estimée dépasse 10,3 millions de lei. Ces annonces ne confirment ni reprise de la production ni livraison de brut. Le Trésor américain a remplacé la licence citée dans les deux déclarations boursières.

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Deux prestataires roumains ont annoncé le 19 novembre des contrats avec Petrotel-Lukoil portant sur l’acheminement de pétrole brut importé et la manutention de produits pétroliers. Les montants estimés des deux prestations dépassent ensemble 10,3 millions de lei. Ces contrats rétablissent un cadre d’approvisionnement pour la raffinerie de Ploiești, mais les entreprises n’ont annoncé ni reprise de la production ni volume effectivement livré.

Deux contrats pour des maillons différents

Oil Terminal a déclaré à la Bourse de Bucarest un contrat de services estimé à 4,334 millions de lei, valable à compter du 18 novembre. Il couvre notamment le déchargement du brut des navires, sa remise au transporteur Conpet et des prestations de stockage et de manutention des produits raffinés. Conpet a annoncé séparément un contrat de 5,993 millions de lei pour acheminer du brut importé entre Oil Terminal et la raffinerie à partir du 19 novembre.

Les 10,327 millions de lei correspondent à l’addition de deux estimations contractuelles. Ils ne constituent ni une dépense réalisée ni un investissement annoncé dans la raffinerie. Les deux avis ne précisent ni les fournisseurs du brut ni les quantités effectivement acheminées. Dans sa synthèse trimestrielle publiée le 12 novembre, Conpet avait indiqué que l’arrêt de la raffinerie, l’un des principaux clients de son réseau d’importation, avait fortement réduit les volumes transportés sur ce réseau.

Washington remplace la licence citée dans les contrats

Les deux déclarations roumaines mentionnent la licence générale américaine 131K et une échéance contractuelle au plus tard le 31 décembre 2026. Conpet précise que le contrat prend fin de plein droit si cette licence cesse de s’appliquer et qu’aucune autre autorisation de l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers, l’OFAC, ne permet de poursuivre son exécution.

Le même jour, l’OFAC a remplacé la licence 131K par la 131L. Ce nouveau texte autorise, sous conditions, certaines opérations nécessaires au maintien ou à l’arrêt ordonné des activités des entités visées jusqu’au 20 février 2027. Il permet aussi certaines négociations de cession jusqu’au 19 décembre 2026, sans autoriser la vente elle-même. Aucun des deux prestataires n’a précisé, dans ses avis du 19 novembre, comment ce changement s’appliquerait à son contrat. Le calendrier américain ne prolonge pas à lui seul les échéances indiquées à Bucarest.

Photo de couverture : raffinerie Petrotel-Lukoil à Ploiești, 31 mai 2009. Archive, sans rapport avec l’état actuel du site. J Brew / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Image entière redimensionnée ; composition Libnanews sous la même licence.

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