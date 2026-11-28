Les infections sanguines dues à certaines bactéries résistantes ont progressé depuis 2019. Deux objectifs européens fixés pour 2030 s’éloignent.

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L’Union européenne s’éloigne de deux de ses objectifs de lutte contre les infections résistantes aux antibiotiques. Les données de surveillance pour 2025, publiées le 18 novembre 2026 par l’OMS Europe et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, montrent notamment une hausse de 72 % de l’incidence estimée des infections sanguines à Klebsiella pneumoniae résistante aux carbapénèmes depuis 2019.

Une progression contraire à l’objectif européen

Pour cette bactérie, l’objectif européen est une réduction de 5 % d’ici à 2030. Les carbapénèmes sont utilisés contre des infections graves.

Le constat est également défavorable pour les infections sanguines à Escherichia coli résistante aux céphalosporines de troisième génération : leur incidence estimée augmente de 16,4 % depuis 2019, alors que l’objectif est une baisse de 10 %.

Des prélèvements qui ne décrivent pas toute la population

La surveillance s’appuie sur des bactéries isolées dans le sang et le liquide céphalorachidien. Elle ne mesure pas directement les résultats des traitements. L’OMS souligne aussi les différences entre systèmes nationaux et le poids des patients les plus gravement malades dans les prélèvements. Une proportion de souches résistantes ne peut donc pas être présentée comme le risque de chaque habitant. Ces données européennes ne décrivent pas la situation libanaise.

Prescrire mieux et prévenir les transmissions

Dans l’Union européenne, la consommation humaine d’antibiotiques a diminué de 5 % entre 2019 et 2025, indique l’ECDC. Ce recul reste inférieur à la réduction de 20 % visée pour 2030. L’agence rappelle que 90 % de cette consommation intervient hors hospitalisation.

Dans les établissements de soins, la réponse comprend l’hygiène des mains, le diagnostic rapide, l’identification et l’isolement des patients concernés, ainsi que le nettoyage des locaux. L’ECDC insiste sur les moyens nécessaires : personnels formés, laboratoires, capacités d’isolement et coordination entre établissements.

La trajectoire n’est pas uniforme. Les infections sanguines à staphylocoque doré résistant à la méticilline ont reculé de 19 % depuis 2019, dépassant l’objectif européen de réduction. Leur remontée au cours des deux dernières années fragilise toutefois cette avancée, selon l’ECDC.

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