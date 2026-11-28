BepiColombo est en orbite autour de Mercure depuis le 21 novembre. Malgré un incident logiciel, la séparation des deux sondes reste prévue les 9 et 10 décembre.

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La mission européenne et japonaise BepiColombo est entrée en orbite autour de Mercure le 21 novembre 2026, après huit ans de voyage. Un incident logiciel a écourté la manœuvre, mais les deux sondes sont restées en orbite autour de la planète. L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé le 23 novembre avoir adapté la suite des opérations sans repousser leur séparation, prévue les 9 et 10 décembre.

BepiColombo en orbite, avec deux sondes encore réunies

La manœuvre d’insertion a commencé à 18 h 24 UTC, soit 20 h 24 à Beyrouth. BepiColombo s’est approchée de Mercure assez lentement pour se laisser capter par sa gravité. Selon l’ESA, c’est la première fois que cette technique, déjà employée pour certaines missions lunaires, est utilisée pour entrer en orbite autour d’une autre planète.

Au rétablissement du signal, les contrôleurs de Darmstadt ont constaté que le véhicule était passé en mode de protection. Il effectue un tour de Mercure en environ 75 heures, contre 58 prévues. L’ESA indique avoir ajusté les manœuvres restantes sans ajouter d’allumage des moteurs. Cette trajectoire est une étape intermédiaire avant le placement des deux appareils sur leurs orbites de travail.

Une fusée Ariane 5 a lancé la mission depuis la Guyane le 20 octobre 2018. BepiColombo a survolé la Terre une fois, Vénus deux fois et Mercure six fois. Ces passages ont progressivement ajusté la trajectoire du véhicule pour lui permettre de rejoindre une planète proche du Soleil. Le module de transfert, qui a assuré la propulsion et le guidage pendant la majeure partie du voyage, s’est séparé en septembre 2026.

Une séparation prévue en décembre

Le véhicule réunit deux sondes scientifiques. L’orbiteur européen MPO doit étudier notamment la composition de la surface et la structure interne de Mercure. La sonde japonaise Mio, conçue par la JAXA, doit observer la magnétosphère, la région où le champ magnétique de la planète interagit avec le vent solaire. Les deux appareils sont destinés à travailler simultanément sur des orbites différentes.

Le calendrier de l’ESA prévoit de libérer Mio le 9 ou le 10 décembre, puis de larguer le bouclier solaire qui la protège pendant le trajet. La sonde européenne doit encore ajuster sa trajectoire avant d’atteindre son orbite scientifique en mars 2027. Le début des observations de routine reste prévu en avril, sous réserve que ces manœuvres et les vérifications des instruments se déroulent comme prévu.

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