Doublement primé au Caire le 20 novembre, le documentaire de Rania Rafei raconte les révoltes de Tripoli à partir d’archives, de souvenirs familiaux et de scènes rejouées.

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Le documentaire de la cinéaste libanaise Rania Rafei a reçu deux distinctions lors de la clôture du Festival international du film du Caire, le 20 novembre : le prix Saad Eldin Wahba dans la section Horizons du cinéma arabe et le prix du meilleur documentaire. Parti des manifestations étudiantes de 1943, The Day of Wrath: Tales from Tripoli revient sur les mobilisations qui ont marqué la ville. Pour raconter leur histoire, la réalisatrice mêle les archives à un récit familial et confie à des militants d’aujourd’hui une part de la mise en scène.

De l’indépendance à la contestation de 2019

Le film s’ouvre sur les manifestations étudiantes de 1943, au moment où le Liban accède à l’indépendance. Il passe ensuite par les espoirs du panarabisme dans les années 1960, la défaite arabe de 1967 et la formation de groupes rivaux pendant et après la guerre civile. Les manifestations de 2019, contre la corruption, le système confessionnel et l’effondrement économique, forment un autre jalon de cette histoire. Ces épisodes ne racontent pas une seule révolte qui se serait répétée à l’identique. D’une génération à l’autre, les revendications, les adversaires et les alliances ont changé.

Le point de départ du documentaire remet au premier plan un aspect moins souvent raconté de l’indépendance : la mobilisation dans les villes, loin des seules négociations entre dirigeants. En partant de Tripoli, Rafei donne à cet épisode national une géographie et des acteurs qui lui sont propres. C’est aussi ce qui distingue sa démarche d’une rétrospective qui ferait de la ville le simple décor des crises libanaises.

Une lettre au père, des scènes écrites à plusieurs

Le fil intime du film est une lettre de la cinéaste à son père disparu. Les souvenirs familiaux y côtoient des images d’archives. Pour certaines scènes, Rafei a aussi invité cinq militants tripolitains de générations différentes à travailler avec elle sur des reconstitutions d’événements réels. Il ne s’agit donc pas seulement de recueillir des témoignages face à une caméra : les participants prennent part à la façon dont le passé est représenté.

Cette distinction compte. Une archive montre ce qu’une caméra a pu enregistrer à un moment donné ; une reconstitution dit aussi ce que des personnes choisissent de retenir et de rejouer après coup. L’une ne remplace pas l’autre. Le dispositif donne au film une façon de traiter les lacunes de la mémoire publique sans transformer les scènes rejouées en documents d’époque.

Du Forum de Berlin au palmarès du Caire

Ce documentaire de deux heures, tourné en arabe, réunit des partenaires de production libanais, saoudiens et qataris. Produit par Jinane Dagher, avec des images de Jocelyne Abi Gebrayel et une musique de Fadi Tabbal, il a été présenté en première mondiale au Forum de la Berlinale en février. Pour Rafei, qui avait déjà exploré la reconstitution dans 74: The Reconstitution of a Struggle, réalisé avec Raed Rafei, ce nouveau film ramène la méthode dans sa ville d’origine.

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