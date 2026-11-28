Voyager 1 a franchi le cap du jour-lumière le 18 novembre. À 25,9 milliards de kilomètres, un ordre et sa réponse mettent deux jours à faire l’aller-retour.

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À quelle distance se trouve un objet dont le signal met une journée à nous parvenir ? Le 18 novembre 2026, à 10 h 16 UTC, soit 12 h 16 à Beyrouth, Voyager 1 a atteint un jour-lumière de la Terre, à environ 25,9 milliards de kilomètres. La NASA a confirmé le jalon le lendemain, lorsque le signal radio de la sonde est parvenu aux antennes terrestres.

Le Jet Propulsion Laboratory a associé la réception de l’onde porteuse aux calculs de trajectoire. À la date du communiqué du 19 novembre, les équipes n’avaient reçu ni données scientifiques ni données techniques depuis le 14. Le signal a donc permis de confirmer la distance, sans établir que les mesures de la sonde étaient de nouveau transmises.

Un jour-lumière est une distance

Le mot « jour » peut induire en erreur. Il ne désigne ici ni l’âge de Voyager 1 ni la durée de son voyage. Un jour-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en vingt-quatre heures. Les ondes radio utilisées pour communiquer avec la sonde se propagent à cette même vitesse dans le vide.

La comparaison avec notre voisinage donne l’échelle du problème. La lumière met environ 1,3 seconde pour franchir la distance moyenne entre la Terre et la Lune, et huit minutes et vingt secondes entre le Soleil et la Terre. Pour Voyager 1, l’ordre de grandeur devient une journée dans un seul sens. Le repère annoncé par la NASA concerne bien la distance à la Terre, pas celle au Soleil.

Deux jours pour un aller-retour radio

Un ordre envoyé à une sonde située à un jour-lumière met environ vingt-quatre heures à l’atteindre. Une réponse doit ensuite parcourir le trajet inverse. L’aller-retour représente donc environ quarante-huit heures de propagation, avant même les éventuels délais de traitement et d’organisation des communications.

Ce décalage interdit le pilotage instantané. Les équipes doivent préparer leurs commandes, tenir compte de l’état connu de l’appareil et attendre les informations permettant de constater leur effet. Une liaison réussie ne supprime pas la distance : elle permet seulement de continuer à échanger malgré elle.

Le jalon n’est pas une barrière matérielle installée dans l’espace. Il ne doit donc pas être raconté comme un choc, une manœuvre ou un changement de milieu que l’engin aurait nécessairement détecté à l’instant annoncé. C’est d’abord une manière de mesurer sa position et le temps de parcours de ses communications.

Un record différent de l’entrée dans l’espace interstellaire

Voyager 1 se trouve dans l’espace interstellaire depuis août 2012. Elle a alors quitté l’héliosphère, la bulle de particules et de champs magnétiques produite par le Soleil. Cette frontière de plasma ne délimite pas toute l’emprise gravitationnelle du Soleil, qui s’étend bien plus loin, vers le nuage d’Oort. Le seuil du jour-lumière ne marque donc pas une seconde entrée dans cet environnement, qu’elle étudie déjà depuis plus d’une décennie.

Le parcours des deux Voyager explique également leur écart. Voyager 1 a survolé Jupiter puis Saturne avant de poursuivre sa route vers l’espace interstellaire. Voyager 2 a suivi un trajet différent, passant aussi près d’Uranus et de Neptune. La NASA situe son propre passage à un jour-lumière en novembre 2035 : il s’agit là encore d’une prévision, non d’un rendez-vous déjà accompli.

Une mission scientifique, sans nouvelles photographies

Le tableau des instruments publié par la NASA indique que le magnétomètre et le système de mesure des ondes plasma figurent parmi les instruments actifs de Voyager 1, indépendamment de l’interruption de la transmission signalée le 19 novembre. Il signale en revanche l’arrêt du détecteur de particules chargées de basse énergie le 17 avril 2026 et celui du système de rayons cosmiques en février 2025, afin d’économiser l’énergie.

Les caméras, elles, sont éteintes depuis le 14 février 1990. Il n’y a donc pas de photographie actuelle prise par Voyager 1 pour montrer son environnement au passage de ce seuil. Une image de la sonde sur fond d’étoiles peut être une représentation artistique ; une photographie de préparation au sol appartient aux archives de la mission. Ni l’une ni l’autre ne constitue une vue reçue aujourd’hui depuis cette distance.

Les équipes du JPL écoutent la sonde quotidiennement et lui envoient des commandes chaque semaine. Avec une puissance électrique qui diminue d’environ quatre watts par an, elles ont déjà éteint plusieurs instruments. Le magnétomètre et le détecteur d’ondes plasma font partie de ceux qu’elles cherchent à maintenir en service.

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