Présente au Liban, la roussette d’Égypte explore son environnement grâce à des claquements de langue. Son faisceau sonore s’oriente avec précision et complète sa vision. Des recherches, de la naissance aux virages en vol, éclairent ce sonar inhabituel, sans confondre expériences de laboratoire et observations dans les milieux naturels libanais.

16

Lire l'article Stop

Le saviez-vous ? Une chauve-souris présente au Liban possède un sonar dont l’émetteur n’est pas le larynx, mais la langue. La roussette d’Égypte, Rousettus aegyptiacus, produit de brefs claquements et écoute leurs échos pour explorer son environnement. Cette mangeuse de fruits ne se contente pas d’envoyer des sons devant elle : elle peut orienter leur faisceau de manière très précise. Le sonar de la roussette révèle ainsi un système sensoriel bien plus élaboré qu’un simple détecteur d’obstacles.

Une roussette d’Égypte également présente au Liban

Son nom courant ne doit pas induire en erreur. L’espèce n’est pas limitée à l’Égypte. Au Liban, sa présence est documentée sur le littoral et les versants occidentaux du mont Liban. Une synthèse scientifique publiée en 2016 par Petr Benda et ses collègues, avec la participation de chercheurs libanais, recensait au moins 41 localités d’observation connues et décrivait l’espèce comme largement répandue dans l’ouest du pays.

Ce chiffre porte sur des sites de signalement réunis dans une étude, pas sur 41 colonies encore recensées aujourd’hui. Il ne constitue pas non plus une estimation de population. Cette précaution compte : connaître la répartition historique d’un animal et mesurer son abondance actuelle sont deux démarches différentes. Les expériences qui expliquent son étonnant sonar ont, quant à elles, été conduites hors du Liban. Elles concernent la même espèce, sans être des mesures réalisées dans les grottes libanaises.

Le sonar de la roussette commence dans sa bouche

Le principe de l’écholocation est celui d’un aller-retour sonore. L’animal émet un signal ; une partie de ce signal rencontre une surface et revient vers ses oreilles. Le délai, l’intensité et les caractéristiques de l’écho renseignent sur ce qui se trouve autour de lui. De nombreuses chauves-souris produisent leurs signaux d’écholocation au niveau du larynx. Chez la roussette d’Égypte, des mouvements de langue génèrent les clics utilisés pour cette exploration acoustique.

Le phénomène ne consiste donc ni à goûter l’air ni à tirer la langue vers une cible. Le son produit dans la bouche se propage à travers son ouverture. Les clics sont extrêmement brefs et peuvent se succéder par paires. Leur organisation permet à l’animal de sonder alternativement des directions différentes, plutôt que d’éclairer acoustiquement tout l’espace de façon uniforme.

L’image d’une lampe de poche aide à comprendre l’enjeu. Un faisceau dirigé vers une zone précise fait ressortir ce qui s’y trouve et limite l’importance des retours venant d’ailleurs. Mais une lampe ordinaire exige que l’on tourne sa source lumineuse. La roussette dispose d’une autre possibilité : modifier la direction de son émission sonore sans nécessairement accompagner chaque changement d’un mouvement visible de la tête.

Un faisceau orienté sans tourner toute la tête

Une étude de Wu-Jung Lee et de ses collègues, publiée en décembre 2017 dans PLOS Biology, a examiné cette capacité à partir d’enregistrements de roussettes en vol et d’un modèle physique. Les chercheurs ont mesuré des émissions orientées alternativement vers la gauche et vers la droite, avec une structure acoustique qui varie selon les fréquences.

Leur explication fait intervenir la position de la langue par rapport à l’ouverture de la bouche. Le son n’atteint pas exactement au même moment les différents points de cette ouverture. Les ondes qui en sortent se renforcent dans certaines directions et s’atténuent dans d’autres. Déplacer la source à l’intérieur de la bouche peut ainsi déplacer le faisceau extérieur.

Cette physique rappelle celle des réseaux d’antennes à commande de phase utilisés dans certaines technologies de détection. L’analogie décrit un résultat, pas un équipement électronique caché dans l’animal. Les chercheurs ont enregistré les faisceaux et proposé un mécanisme capable de les expliquer ; ils n’ont pas filmé chaque mouvement de langue à l’intérieur de la bouche pendant le vol. Cette distinction entre mesure et modèle évite de transformer une explication scientifique en certitude excessive.

Des yeux utiles, même avec un sonar

Disposer de l’écholocation ne signifie pas être aveugle. Dans des expériences publiées en juin 2019 dans Science Advances, les roussettes combinaient vision et informations acoustiques, en leur accordant une importance différente selon la tâche.

Pour certains apprentissages portant sur la forme d’un objet, la vision dominait lorsque les deux sens étaient disponibles. Pendant la navigation, elle pesait davantage dans le choix initial d’une direction. À l’approche d’un obstacle, l’écholocation prenait plus de poids. Les animaux pouvaient aussi distinguer des objets grâce aux échos dans des conditions expérimentales adaptées.

Il n’y a donc pas un sens qui serait systématiquement le « vrai » pilote et l’autre un simple secours. La distance à l’obstacle et la question posée à l’animal changent leur contribution respective. Le sonar complète une perception visuelle, au lieu de la remplacer en permanence.

Des clics dès la naissance, avant le premier vol

Le développement des jeunes fournit un autre résultat surprenant. Une étude publiée en octobre 2021 dans les Proceedings of the Royal Society B a suivi leurs productions sonores depuis la naissance et examiné leurs réponses auditives. Les nouveau-nés émettaient déjà les clics très courts caractéristiques de l’espèce et répondaient aux sons dans la principale gamme d’audition des adultes.

Leur émission présentait également une organisation par paires et une orientation du faisceau. Une partie essentielle de cet équipement sensoriel était donc opérationnelle bien avant les premiers vols, observés vers sept à huit semaines dans l’étude. Cela ne signifie pas qu’un nouveau-né possédait toutes les performances d’un adulte : le rythme des clics et d’autres caractéristiques évoluaient encore au cours du développement.

La langue mobilise aussi une organisation cérébrale spécialisée. En 2022, une équipe a cartographié les mouvements déclenchés par la stimulation du cortex moteur de roussettes. Elle a identifié une représentation importante de la langue, avec des sous-régions associées à différents mouvements. Le résultat est cohérent avec la finesse de contrôle nécessaire à ce sonar. Il ne mesure ni une intelligence générale ni une supériorité de l’animal sur d’autres espèces.

Le son précède le virage

Une expérience publiée en juillet 2026 dans le Journal of Comparative Physiology A a étudié douze roussettes d’Égypte et huit chauves-souris frugivores d’une autre espèce, Carollia perspicillata, dans un couloir aménagé. Les scientifiques ont enregistré leurs trajectoires et leurs émissions pendant des virages.

Chez les deux espèces, le faisceau acoustique pouvait être dirigé vers la suite du parcours avant que le corps ne prenne cette direction. Les animaux ralentissaient également pour négocier les tournants. Ce « regard acoustique » en avance sur le mouvement montre une coordination entre exploration sensorielle et pilotage du vol, malgré des mécanismes de production sonore différents.

Le dispositif reste un couloir de laboratoire, pas une reconstitution de la végétation du mont Liban. Il permet d’isoler un problème précis : comment préparer un changement de direction en vol. Entre les clics d’un nouveau-né, les ajustements de la langue et ce balayage sonore avant un virage, la roussette offre aux chercheurs plusieurs échelles pour étudier la même question : comment un animal transforme des échos en mouvement.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews