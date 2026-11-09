Tripoli annonce 18 714 conteneurs en octobre

Le port de Tripoli revendique un nouveau record avec 18 714 conteneurs en octobre 2026. Son administration remercie CMA CGM pour sa contribution au trafic, sans préciser la part de l’armateur ni le précédent maximum. Le communiqué du 9 novembre ne définit pas non plus l’unité de comptage ou la répartition des mouvements. Les dessertes maritimes existantes donnent un cadre concret à cette activité, tandis que le futur centre industriel et logistique de la zone économique spéciale reste en préparation.

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Le port de Tripoli annonce avoir traité 18 714 conteneurs en octobre 2026, un volume qu’il présente comme un nouveau record. Dans un communiqué diffusé lundi 9 novembre, son administration met en avant le développement de ses capacités opérationnelles et logistiques. Le chiffre ne s’accompagne toutefois ni du précédent maximum ni d’une ventilation du trafic.

Le port de Tripoli revendique un nouveau record mensuel

Iskandar Bandali, président du conseil d’administration du port, décrit ce résultat comme une étape dans le développement du site. Il l’attribue aux efforts engagés pour renforcer sa compétitivité et attirer les compagnies maritimes internationales. L’administration estime que le volume d’octobre traduit une confiance croissante de ces compagnies envers le port du Nord.

Le responsable remercie en particulier CMA CGM pour sa contribution à la hausse de l’activité conteneurisée. Il souligne le rôle de cette relation dans le développement des escales et du trafic. Le communiqué ne chiffre cependant pas la part de l’armateur dans les 18 714 conteneurs annoncés.

Le résultat porte sur l’ensemble du mois d’octobre, et non sur la seule journée du 9 novembre. Aucune progression annuelle ou mensuelle n’accompagne l’annonce. Le port ne précise pas non plus le précédent volume de référence qui permettrait de mesurer l’ampleur du record revendiqué.

Une unité et une répartition du trafic à préciser

Le communiqué emploie le terme « conteneurs ». Il ne précise pas s’il compte les unités physiques ou les équivalents vingt pieds, l’unité standard souvent utilisée dans les statistiques maritimes. Il serait donc prématuré de présenter ce total comme 18 714 EVP.

La répartition entre importations, exportations, conteneurs vides et transbordement n’est pas davantage fournie. Cette distinction compte pour apprécier les retombées économiques. Un mouvement de conteneur ne renseigne pas, à lui seul, sur la valeur des marchandises, leur destination finale ou les recettes encaissées par le port.

Les séries statistiques actuellement proposées sur le site officiel du port s’arrêtent à 2025. Elles présentent des rubriques distinctes pour les conteneurs pleins, vides et en transbordement. Elles ne fournissent pas encore un tableau d’octobre 2026 permettant de rapprocher le nouveau total de séries strictement comparables.

CMA CGM relie déjà Tripoli à plusieurs marchés

La relation avec CMA CGM repose sur une implantation opérationnelle. En 2021, le groupe a annoncé l’acquisition de l’ensemble des actions de Gulftainer Lebanon, l’opérateur du terminal à conteneurs de Tripoli. Cette opération précède donc de plusieurs années le résultat annoncé lundi.

Dans sa présentation actuelle de ses services au Liban, CMA CGM mentionne le Phoenician Express, également appelé BEX2. Cette ligne relie directement l’Asie à Beyrouth et à Tripoli, puis dessert des ports de l’Adriatique. Le service EMED2 relie les deux ports libanais à d’autres ports de Méditerranée orientale.

Ces dessertes situent le port dans des échanges réguliers avec plusieurs marchés. Les documents consultés ne permettent toutefois pas de déterminer leur contribution respective au volume d’octobre.

La zone économique voisine reste un projet à développer

Le chiffre mensuel intervient après la visite de Joseph Aoun, le 24 octobre, sur le site du futur centre industriel et logistique de la zone économique spéciale de Tripoli. L’autorité de cette zone présente le port comme l’un des équipements avec lesquels le projet doit s’articuler.

Son communiqué précise que la préqualification des opérateurs internationaux reste en préparation, avant un appel d’offres. Il souligne aussi la nécessité de fermer les décharges voisines, jugées nuisibles à l’attractivité du site. L’activité portuaire annoncée lundi concerne donc une infrastructure déjà exploitée ; le centre industriel et logistique voisin attend encore ses prochaines étapes de développement.

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