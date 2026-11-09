Aboudiyé : le passage avec la Syrie a rouvert

Le passage d’Aboudiyé–Dabousiyé a rouvert le 9 novembre entre l’Akkar et la province syrienne de Homs. La cérémonie a réuni des responsables des deux pays après des travaux sur le pont et les installations frontalières. Fayez Rasamny prévoit entre 8 000 et 10 000 voyageurs par jour, ainsi que 150 à 200 camions. Ces estimations ne constituent pas un bilan de trafic. Le centre libanais avait déjà été inauguré en septembre, tandis que les travaux se poursuivaient du côté syrien.

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Le passage frontalier d’Aboudiyé–Dabousiyé a rouvert lundi 9 novembre 2026 entre le nord du Liban et la Syrie. La cérémonie s’est tenue du côté syrien, en présence du ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Fayez Rasamny. Le pont, les bâtiments et les installations de contrôle ont fait l’objet de travaux. Les autorités attendent plusieurs milliers de voyageurs par jour, mais aucun bilan de fréquentation n’accompagne encore cette réouverture.

Aboudiyé retrouve une liaison avec la province de Homs

Le point de passage relie Aboudiyé, dans l’Akkar, à Dabousiyé, dans la province syrienne de Homs. Des responsables douaniers, diplomatiques et sécuritaires des deux pays ont participé à l’inauguration, puis visité les installations. L’ambassadeur du Liban en Syrie, Henri Kastoun, et les dirigeants des douanes libanaises figuraient parmi les participants.

Fayez Rasamny a évalué le trafic attendu à 8 000 à 10 000 personnes par jour, arrivées et départs confondus. Il prévoit également entre 150 et 200 camions quotidiens. Ces chiffres décrivent une projection du ministre, et non une fréquentation déjà mesurée.

Mazen Alloush, responsable des relations internationales de l’autorité syrienne des frontières et des douanes, a insisté sur l’intérêt social du passage. Les liens familiaux entre les villages des deux côtés justifient, selon lui, un itinéraire officiel accessible. Il souhaite éviter le recours aux franchissements clandestins.

Un pont reconstruit et des installations réaménagées

L’annonce du rendez-vous remonte au samedi 7 novembre. L’autorité syrienne avait alors fixé au lundi suivant la réouverture, après plusieurs mois de chantier. Son communiqué mentionnait la reconstruction du pont reliant les deux pays, la remise en état des bâtiments administratifs et des halls, ainsi que l’agrandissement des espaces extérieurs.

Cette étape faisait suite à plusieurs inspections. Le président de l’autorité syrienne, Qutaiba Badwi, avait notamment visité le site le 25 septembre pour suivre les travaux. La cérémonie de lundi marque donc l’aboutissement de cette préparation, au-delà de l’annonce préalable d’une date.

Dans des déclarations à la presse officielle syrienne lundi, Mazen Alloush a détaillé les aménagements destinés aux transporteurs. Les travaux ont porté sur les zones d’attente, les couloirs de circulation et les espaces réservés aux poids lourds. Des équipements de détection et des outils numériques doivent accélérer les opérations douanières.

Le responsable syrien évoque également des inspections fondées sur l’évaluation des risques. L’objectif annoncé consiste à réduire l’attente tout en maintenant les contrôles. Les délais réels de traitement devront toutefois être appréciés après la reprise du trafic.

Une étape distincte de l’ouverture du centre libanais

Le côté libanais avait annoncé sa disponibilité plus tôt. Le 4 septembre, le directeur général de la Sûreté générale, Hassan Choucair, avait inauguré le centre d’Aboudiyé après sa rénovation. Le compte rendu officiel précisait alors que les installations libanaises étaient prêtes à recevoir les voyageurs.

Cette inauguration de septembre concernait le centre libanais. Celle du 9 novembre porte sur la remise en service du passage avec son pendant syrien. Distinguer les deux étapes permet de comprendre pourquoi une nouvelle cérémonie intervient plus de deux mois après la visite de Hassan Choucair.

Le commerce du Nord et les prochains travaux frontaliers

Mazen Alloush présente cet axe comme une liaison entre le nord du Liban, le centre de la Syrie et son littoral. Il cite les échanges de produits alimentaires et industriels, notamment depuis la zone de Hassia et le port de Tartous. Le passage doit offrir aux transporteurs un itinéraire supplémentaire vers les marchés libanais et Tripoli.

Les deux administrations poursuivent aussi leurs échanges techniques sur les horaires et les procédures. Concernant le poste d’Arida, Mazen Alloush a annoncé à la presse officielle syrienne une réouverture envisagée le mois prochain. Il s’agit encore d’un objectif de chantier : aucun jour précis n’a été donné dans ces déclarations.

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