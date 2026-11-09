IA : ce que propose le pacte d’Antalya

À la COP31, le pacte d’Antalya propose des engagements volontaires pour réduire l’empreinte de l’intelligence artificielle. Électricité, eau, équipements et transparence sont concernés. Son lancement est prévu le 16 novembre. Les participants choisiront leurs objectifs et échéances, dans un dispositif déjà critiqué pour la faiblesse de ses garanties.

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La COP31 s’ouvre ce 9 novembre à Antalya avec une proposition visant l’empreinte environnementale de l’IA. La présidence turque veut rapprocher les ambitions numériques des contraintes d’électricité et d’eau. Déjà rendu public, l’engagement d’Antalya doit faire l’objet d’un lancement le 16 novembre. Il repose sur des contributions volontaires des États et des organisations. Sa portée dépendra des objectifs choisis et des données permettant d’en suivre l’exécution.

Le dossier touche une difficulté concrète : développer les capacités de calcul tout en maîtrisant leur pression sur les ressources. Les centres de données consomment du courant pour les serveurs, mais aussi pour les équipements qui permettent leur fonctionnement. Leur refroidissement peut mobiliser de l’eau sur place. La production d’électricité et la fabrication du matériel ajoutent d’autres besoins, parfois loin du bâtiment concerné.

L’initiative préparée avec l’Union internationale des télécommunications cherche à rendre ces effets mesurables. Elle concerne la conception des systèmes, leur achat, leur alimentation et leur utilisation. Le rendez-vous du 16 novembre réunira les responsables du climat, de l’énergie et du numérique autour de cette mise en œuvre.

L’empreinte environnementale de l’IA entre dans les engagements

Le texte d’Antalya associe quatre domaines : les infrastructures, la gestion du matériel sur toute sa durée de vie, la mesure environnementale et le soutien aux applications climatiques. Il encourage une alimentation sans émissions ou à faibles émissions, un refroidissement plus efficace et une meilleure intégration aux réseaux électriques. Il aborde également la répartition des coûts des infrastructures nécessaires aux centres de données.

Les annexes précisent le fonctionnement volontaire du dispositif. Pour les acteurs non étatiques, plusieurs cases permettent de sélectionner des engagements supplémentaires. En choisissant l’engagement correspondant, les participants indiquent une part d’énergie à faibles émissions et une échéance. D’autres engagements portent sur la publication d’évaluations environnementales ou les critères d’achat des équipements. Les pourcentages et les dates sont à renseigner : ils ne constituent pas des seuils mondiaux déjà fixés.

La publication des engagements n’est toutefois pas automatique. Le formulaire de l’UIT demande aux participants s’ils autorisent leur communication publique, avec un choix « oui » ou « non ». Cette option distingue l’enregistrement d’une contribution de sa visibilité pour le public.

Cette architecture permet à des acteurs très différents de participer. Elle laisse aussi ouverte une question essentielle : quels engagements chacun choisira-t-il réellement ? Deux entreprises pourront soutenir la même initiative avec des objectifs de portée différente. La signature ne suffira donc pas à les comparer. Les installations couvertes, les indicateurs retenus et le calendrier annoncé détermineront la portée de chaque contribution.

485 térawattheures pour les centres de données

L’estimation de l’Agence internationale de l’énergie publiée le 16 avril 2026 situe à 485 térawattheures la consommation mondiale des centres de données en 2025. La projection centrale atteint environ 950 térawattheures en 2030, soit près de 3 % de la demande mondiale d’électricité.

Ces chiffres couvrent l’ensemble des centres de données, avec leurs équipements informatiques et leurs besoins auxiliaires. Ils ne mesurent pas la seule intelligence artificielle. Les installations hébergent aussi du stockage, des applications d’entreprise et de nombreux services numériques.

Cette projection dépend des équipements installés, de leur utilisation et de l’efficacité des infrastructures. La disponibilité du courant, des composants et des financements peut modifier les trajectoires. L’horizon 2030 indique un besoin à anticiper, pas une consommation déjà acquise.

L’électricité décarbonée doit correspondre aux besoins réels

Un engagement d’achat renouvelable sur l’année peut soutenir une production propre. Mais cette équivalence annuelle ne démontre pas que l’installation dispose de cette électricité à chaque heure de fonctionnement. Les moments de production, la localisation des équipements et les possibilités du réseau doivent aussi entrer dans l’évaluation.

Ces questions figurent précisément au programme d’une rencontre organisée à Antalya le 16 novembre par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables. Les discussions doivent porter sur la correspondance temporelle et géographique de l’approvisionnement, sa traçabilité et les nouvelles capacités qu’il permet de financer. Elles incluent également la prévention du double comptage des bénéfices revendiqués.

Le stockage, le déplacement de certaines tâches et le choix des implantations peuvent contribuer à cet ajustement. Leur pertinence dépend du service rendu et du système électrique concerné. Un engagement crédible doit donc expliquer comment il accompagne le réseau, au-delà d’un pourcentage affiché. L’enjeu est de rapprocher l’augmentation du calcul d’une production réellement disponible et vérifiable.

Des organisations demandent des garanties plus fortes

L’annonce a déjà suscité des réserves publiques. Le World Resources Institute a salué le principe de coopération tout en critiquant l’insuffisance des mécanismes de responsabilité. Dans sa réaction du 27 octobre, l’organisation réclame davantage de transparence sur l’énergie, l’eau et les effets sur les réseaux. Elle insiste également sur la participation des communautés aux décisions d’implantation.

Le Natural Resources Defense Council a exprimé une position proche le même jour. Il estime que le texte laisse une marge importante aux entreprises dans la définition de leurs engagements. Il demande des moyens d’application et une meilleure protection des ressources en eau, de la qualité de l’air et des populations concernées.

Le débat oppose ainsi des niveaux différents d’action. Une initiative internationale volontaire peut rapprocher les méthodes et encourager des contributions. Les autorisations d’implantation, les règles d’accès à l’eau et les conditions de raccordement relèvent de décisions publiques concrètes. La participation à une initiative climatique ne remplace pas ces décisions, ni l’examen des effets locaux d’un projet.

L’Europe dispose déjà d’un cadre de déclaration

La distinction avec une obligation juridique existe déjà dans l’Union européenne. Un règlement adopté en 2024 organise la communication d’informations sur les centres de données concernés à une base européenne. Les indicateurs couvrent notamment l’énergie, l’utilisation de l’eau, les renouvelables et la récupération de chaleur. Le dispositif prévoit des données distinctes pour des installations situées à des endroits différents.

Cette obligation de déclaration ne signifie pas que toute information individuelle devient publique sans restriction. Le règlement organise aussi la diffusion de données agrégées et la protection des informations confidentielles. La transparence dépend donc du détail effectivement accessible, autant que de l’existence d’une déclaration administrative.

La Commission prépare par ailleurs des propositions sur les performances minimales des centres de données. La consultation ouverte en septembre doit se poursuivre jusqu’au 14 décembre 2026. Cette étape reste une préparation législative. Elle ne permet pas de présenter les seuils encore envisagés comme des obligations déjà applicables partout dans l’Union.

Le prochain rendez-vous porte sur les engagements concrets

Le volet climatique de l’IA suppose enfin de mesurer les bénéfices promis avec la même précision que les coûts. Améliorer une prévision ou optimiser un équipement peut éviter une consommation. Encore faut-il comparer le résultat à une situation de référence pertinente et intégrer les ressources nécessaires au service numérique. L’utilité d’une application ne fournit pas, à elle seule, son bilan net.

C’est à ce niveau que les engagements annoncés devront devenir vérifiables : périmètre couvert, objectif chiffré, échéance et méthode de mesure. Les gouvernements, entreprises et autres participants sont invités à présenter leurs contributions lors de la table ronde du 16 novembre. La conférence doit alors permettre d’identifier ceux qui s’engagent, les résultats qu’ils visent et les informations qu’ils accepteront de rendre accessibles.

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