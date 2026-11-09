Budget 2027 : quels moyens pour les services publics ?

Le projet de budget 2027 prévoit sept milliards de dollars, avec des crédits ministériels contrastés et seulement 9,3 % d’investissement. Les autorisations de dépense doivent encore se traduire par des paiements et par des services opérationnels. Le débat parlementaire reste ouvert sur les priorités, les ressources et leur exécution effective.

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Le budget libanais pour 2027 prévoit environ sept milliards de dollars de dépenses. Mais son augmentation ne garantit pas un meilleur fonctionnement des écoles, des administrations ou des infrastructures. Alors que le Parlement aborde l’examen des crédits, la répartition des moyens et leur exécution deviennent déterminantes pour les services publics.

Dans une contribution publiée ce 9 novembre, Mazen Abboud propose de juger le budget sur sa capacité à restaurer l’État. Son argument porte sur l’usage de l’argent : améliorer la collecte ne suffit pas si les administrations restent incapables de fournir les prestations attendues. Il plaide pour des investissements dans l’électricité, le numérique, l’éducation et les capacités fiscales.

Le calendrier parlementaire donne une portée concrète à cette question. Le 4 novembre, la commission des Finances a terminé l’examen des articles, tout en réservant plusieurs dispositions. Son président, Ibrahim Kanaan, a annoncé l’ouverture de l’examen des crédits la semaine suivante, à commencer par la présidence de la République. Cette étape permet encore de discuter les priorités de dépense. Le projet n’est pas une loi de finances définitivement adoptée.

Budget libanais pour 2027 : une hausse à lire en détail

Le projet gouvernemental porte les dépenses à 628 868 milliards de livres, contre 538 415 milliards dans le budget 2026. La hausse atteint environ 16,8 %. Au taux de conversion de 89 500 livres, l’enveloppe représente quelque 7,03 milliards de dollars. Les recettes prévues atteignent le même montant.

Ces comparaisons portent sur deux enveloppes budgétaires. Elles ne mesurent pas l’augmentation des dépenses réellement exécutées. Une administration peut disposer d’un crédit et ne pas parvenir à l’utiliser. À l’inverse, des paiements reportés peuvent peser sur une année sans correspondre à de nouveaux services.

Le projet conserve une structure dominée par les dépenses courantes, à 90,7 % du total. L’investissement représente 9,3 %. Les rémunérations, pensions, prestations sociales et postes associés absorbent ensemble 61,4 %. La part disponible pour construire ou équiper reste donc minoritaire.

Cette répartition n’autorise pas à qualifier toute dépense courante d’improductive. Une école a besoin d’enseignants, un service fiscal d’agents et un réseau d’entretien. Elle impose plutôt d’examiner comment les salaires, les achats et les équipements fonctionnent ensemble. Financer un bâtiment sans personnel ne produit pas davantage de service que rémunérer une équipe sans matériel.

L’éducation progresse, les Travaux publics reculent

Les enveloppes ministérielles suivent des trajectoires contrastées. Les montants ci-dessous comparent le budget 2026 au projet gouvernemental 2027, avant les arbitrages parlementaires définitifs.

Ministère 2026, milliards de livres Projet 2027, milliards de livres Variation nominale Éducation et Enseignement supérieur 54 859 64 949 +18,4 % Santé publique 47 266 55 262 +16,9 % Travaux publics et Transports 23 710 19 716 −16,8 % Télécommunications 20 384 19 612 −3,8 %

Ces crédits regroupent plusieurs natures de dépenses. La hausse de l’Éducation ne peut donc pas être présentée comme une augmentation équivalente des constructions scolaires. La baisse des Travaux publics ne mesure pas davantage, à elle seule, le financement total des infrastructures : d’autres organismes et financements peuvent intervenir.

Le contraste pose néanmoins une question précise aux députés. Quels services chaque enveloppe permettra-t-elle de maintenir ou d’améliorer ? Une réponse vérifiable exige de séparer les rémunérations, l’entretien, les fournitures et les projets. Elle doit aussi préciser les financements extérieurs affectés aux mêmes objectifs.

La commission a annoncé vouloir examiner les crédits selon les priorités de santé, d’éducation, de défense et de développement. Ce contrôle sera plus utile s’il rapproche les montants des besoins opérationnels. Un ministère ne peut justifier son budget uniquement par la comparaison avec l’année précédente.

L’inflation réduit la portée des hausses nominales

Abboud retient une hypothèse de croissance de 3 % et d’inflation de 10 % pour discuter le projet. Le retour à une croissance proche de 3 % figure également dans la documentation budgétaire. Il demeure une prévision, dépendante notamment de la situation sécuritaire et des réformes. Son hypothèse d’inflation de 10 % reste un scénario, pas un résultat constaté.

À titre de test, une enveloppe progressant de 16,8 % avec des prix en hausse de 10 % gagnerait environ 6,2 % en volume. Le calcul compare les indices 116,8 et 110, et non les deux taux de hausse. Il ne mesure pas le pouvoir d’achat effectif du budget, car les coûts publics ne suivent pas tous l’indice des ménages.

Les médicaments, les équipements importés, les travaux et les rémunérations obéissent à des mécanismes différents. Une moyenne nationale ne permet pas de déduire le nombre de traitements ou de kilomètres de route financés. Les comparaisons doivent porter sur des prix et des quantités propres à chaque programme.

Le même raisonnement vaut pour les recettes. Leur progression peut traduire une meilleure collecte, mais aussi des prix plus élevés ou un déplacement des échéances. Elle ne démontre pas automatiquement une expansion de la production. Abboud souligne précisément le risque d’un effort fiscal qui affaiblirait l’activité dont dépendront les recettes futures.

Un solde équilibré laisse plusieurs charges hors champ

Le déficit nul présenté dans le projet ne couvre pas toutes les opérations publiques. La documentation budgétaire précise notamment que les avances et autres opérations du Trésor restent hors de ce calcul. Les intérêts dus sur les euro-obligations n’entrent pas non plus dans les montants annoncés.

Il faut donc distinguer l’équilibre du périmètre budgétaire et l’ensemble des obligations financières de l’État. Le premier constitue une contrainte de gestion. Il ne prouve pas que les engagements anciens soient réglés, ni que tous les besoins de reconstruction soient financés.

Cette limite explique l’importance du cadre financier pluriannuel. Lors de sa mission de septembre, le FMI a demandé de mieux intégrer les besoins d’investissement et de protection sociale. Il a également appelé à retracer les dépenses financées de l’extérieur. L’objectif est de rendre les budgets annuels compatibles avec les engagements futurs.

Les documents de clôture comptable comptent tout autant. Le 4 novembre, Kanaan a indiqué que le compte définitif de 2025 n’avait pas encore été transmis. Sans rapprochement entre prévisions et réalisations, le débat risque de comparer des autorisations successives sans mesurer ce qu’elles ont effectivement produit.

Les services se jouent entre le crédit et le paiement

Abboud met l’accent sur les administrations qui soutiennent l’activité. Il cite les services fiscaux et douaniers, la numérisation des démarches et les achats publics. L’enjeu est de réduire les coûts administratifs et d’améliorer les contrôles, tout en reliant la dépense à des résultats mesurables.

La discussion du 4 novembre a fourni un exemple immédiat du problème. Kanaan a dénoncé les interruptions de services liées aux impayés d’organismes publics envers l’électricité. Il a souligné que des crédits avaient pourtant été inscrits dans leurs budgets. Une autorisation de dépense peut donc coexister avec une facture non réglée et un service interrompu.

Entre le vote d’un crédit et le fonctionnement du service, la trésorerie et le règlement effectif des factures peuvent bloquer l’exécution. Une hausse d’enveloppe ne résout donc pas, à elle seule, les retards de paiement.

Les arbitrages parlementaires restent à achever. Plusieurs articles sur les redevances demeurent en discussion avec les administrations concernées, tandis que l’examen des crédits commence. Les montants du projet devront être rapprochés des modifications retenues, puis des paiements et des services effectivement assurés en 2027.

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