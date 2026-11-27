Entre le début et la mi-novembre, le relevé agricole fait apparaître de fortes hausses en gros pour les courgettes et les haricots. La pomme de terre locale reste stable en gros.

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Le prix moyen de gros des courgettes est passé de 55 000 à 245 000 livres libanaises le kilo entre les relevés du 2–4 et du 16–18 novembre. Celui des haricots verts est passé de 57 000 à 216 000 livres. Les données du ministère de l’Agriculture, relevées avant et après les premières alertes de gel dans la Békaa, montrent que plusieurs légumes ont fortement renchéri. La pomme de terre locale fait exception sur le marché de gros : 50 000 livres début novembre, contre 49 000 à la mi-novembre.

Ce que montrent trois relevés de gros

Légume (LL/kg) 2–4 nov. 9–11 nov. 16–18 nov. Courgette 55 000 92 000 245 000 Haricot vert 57 000 79 000 216 000 Tomate locale 36 000 36 000 111 000 Concombre 59 000 85 000 94 000 Pomme de terre locale 50 000 48 000 49 000

La courgette et le haricot vert augmentent sur les deux intervalles. La tomate locale reste à 36 000 livres sur les deux premiers relevés, puis dépasse 110 000 livres. Les tableaux nationaux n’indiquent pas les volumes vendus ni l’origine précise des lots. Ces variations décrivent les prix relevés ; elles ne chiffrent pas la part de la hausse due au gel.

La pomme de terre monte en magasin, pas en gros

Sur les mêmes périodes, le prix moyen au détail de la pomme de terre locale passe de 55 000 à 64 000, puis à 66 000 livres le kilo. Cette hausse de 20 % au détail contraste avec la quasi-stabilité du gros. Les bulletins n’apparient pas des achats et des reventes d’un même lot : la différence ne mesure donc pas la marge des commerçants. Elle montre en revanche que le prix payé en magasin et le prix relevé en gros n’évoluent pas toujours ensemble.

Les pertes de récolte et les arrivages restent deux mesures différentes

Dans la Békaa, les organisations agricoles ont signalé des dégâts sur les courgettes, les haricots et les pommes de terre tardives. Les grossistes de Qab Elias ont fait état d’un recul des arrivages. On ne dispose pas d’une série publique associant, pour chaque produit et les mêmes journées, les quantités livrées à Qab Elias, les volumes écoulés à Beyrouth et les prix relevés. Les données disponibles n’isolent donc ni l’effet des pertes en plein champ, ni celui des apports d’autres régions, des importations ou des stocks.

Le bulletin du 16–18 novembre constitue une photographie de trois jours, pas un relevé de cette fin de mois. Le prochain élément nécessaire pour juger d’une normalisation est un relevé comparable au-delà du 18 novembre, accompagné des volumes arrivés par marché.

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