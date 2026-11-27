La juriste devait recevoir un doctorat honoris causa à l’Université du Costa Rica. Le rectorat a demandé au gouvernement de lui communiquer les fondements juridiques de la décision.

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Les autorités migratoires du Costa Rica ont refusé jeudi 26 novembre l’entrée à Francesca Albanese à l’aéroport international Juan-Santamaría, près de San José. La rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés venait à l’invitation de l’Université du Costa Rica. L’établissement devait lui remettre un doctorat honoris causa vendredi.

L’université demande des explications au gouvernement

Le rectorat a confirmé jeudi soir que la Direction générale de la migration empêchait l’entrée d’Albanese. Il a saisi cette administration ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour obtenir les fondements juridiques de la mesure. Il leur a également demandé de respecter les garanties de procédure et de lui accorder le traitement que l’établissement estime dû à une experte des Nations unies en mission.

Le directeur général de la migration, Omer Badilla, a confirmé le refus et invoqué une alerte de sécurité dont il n’a pas précisé l’origine. Les éléments rendus publics ne permettent pas d’établir quel organisme a transmis cette alerte. Le rectorat ne contestait pas la compétence de l’État pour contrôler l’entrée sur son territoire ; il demandait une justification publique de la décision.

Une invitation universitaire distincte de son mandat

Francesca Albanese exerce depuis 2022 un mandat indépendant confié par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la situation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Le déplacement au Costa Rica répondait à une invitation universitaire : le Conseil de l’université avait décerné la distinction à la juriste italienne et prévu la cérémonie sur son campus à 9 heures vendredi, heure locale.

Le communiqué du rectorat ne précisait pas sous quelle forme la cérémonie pourrait se tenir si Albanese ne pouvait pas y assister. Il demandait au gouvernement de répondre dans les plus brefs délais.

Couverture : Francesca Albanese au Parlement portugais, photographie d’archive. Esquerda.net / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 ; recadrage et titrage sous la même licence.

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