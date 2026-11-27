La justice irlandaise a refusé d’approuver le montage de l’offre à 1,62 milliard d’euros. Le juge a estimé que les actionnaires minoritaires auraient dû voter séparément de l’État.

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La Haute Cour d’Irlande a refusé jeudi 26 novembre d’homologuer le montage juridique retenu pour le rachat de Permanent TSB par le groupe bancaire autrichien BAWAG. La banque irlandaise a confirmé la décision dans un communiqué boursier. L’offre, annoncée en avril, valorisait Permanent TSB à environ 1,62 milliard d’euros, à raison de 2,97 euros par action en numéraire.

Le vote de l’État ne pouvait pas être mêlé à celui des minoritaires

L’État irlandais, qui détient 57,5 % du capital et soutenait l’offre, avait voté avec les autres actionnaires lors de l’assemblée de juillet. Selon le juge Michael Quinn, l’État disposait de droits particuliers et les autres actionnaires auraient dû se prononcer séparément. Le projet avait obtenu 91 % des voix exprimées lors du vote commun. Hors État, il aurait recueilli 64 %, en deçà du seuil de 75 % nécessaire à cette procédure.

La décision porte sur le respect des règles du vote et non sur le prix offert. L’accord conclu entre les deux groupes et le soutien du conseil d’administration de Permanent TSB ne pouvaient pas se substituer à l’homologation de la Haute Cour.

La banque examine la décision

Permanent TSB a indiqué qu’elle étudiait le jugement et publierait une nouvelle communication. L’opération ne peut pas être menée à terme selon le montage rejeté. À ce stade, la banque n’a annoncé ni nouveau vote, ni recours, ni autre mode de rachat.

Couverture : les Four Courts à Dublin, photographie d’archive du 16 février 2008. kieranlynam / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Recadrage et titrage Libnanews.

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