Le CNRS libanais estime que 1 996 hectares d’oliveraies nécessitaient une remise en état fin août. Ce bilan ne mesure ni le nombre d’arbres arrachés ni la récolte d’automne perdue.

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Le CNRS libanais estime que 1 996 hectares d’oliveraies nécessitaient une remise en état fin août. Ce bilan ne mesure ni le nombre d’arbres arrachés ni la récolte d’automne perdue.

Les déclarations de la Journée mondiale de l’olivier, le 26 novembre, ont remis sur la table trois questions différentes : combien d’arbres ont été touchés par les incendies, combien ont été arrachés, et combien de récoltes n’ont pu avoir lieu. Un relevé établi par le Conseil national de la recherche scientifique du Liban (CNRS-L) et le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec la FAO, évalue à près de 58 millions de dollars les dommages directs aux oliveraies dans les districts étudiés jusqu’à fin août 2026. Il ne s’agit ni d’un inventaire des arbres arrachés ni d’un bilan de la cueillette d’automne.

Marjayoun concentre les dommages chiffrés les plus importants

Le rapport estime à 1 996 hectares la surface d’oliveraies à replanter ou à remettre en état. Dans les huit districts étudiés, ces vergers représentent près des deux tiers des dommages directs estimés pour les cultures pérennes. Marjayoun arrive en tête avec 14,7 millions de dollars, suivi de Tyr avec 11,7 millions et de Nabatiyé avec 10 millions. Ces montants sont des estimations de dommages, et non des aides versées aux exploitants.

Les chercheurs ont croisé images Sentinel-2, données sur les cultures et observations de terrain. Le premier relevé s’appuyait sur des images d’une résolution de dix mètres par pixel. Le rapport agrège ses résultats à l’échelle des districts et ne présente pas de registre arbre par arbre. Il distingue les dommages durables, qui nécessitent de remettre un verger en état, de la baisse de production qu’un agriculteur peut aussi subir sans perdre ses arbres s’il ne peut plus accéder à sa parcelle.

Le nombre d’arbres arrachés reste à établir

Le président de la Chambre, Nabih Berri, a accusé Israël d’avoir arraché des milliers d’oliviers du Sud, sans présenter d’inventaire par commune. Le Premier ministre, Nawaf Salam, a évoqué environ 254 000 arbres touchés dans les zones incendiées à la suite d’attaques qu’il attribue à Israël. Son annonce ne détaille pas la part des arbres détruits. Ces chiffres ne désignent pas les mêmes dommages, et le rapport du CNRS-L ne permet pas de les additionner.

À Baabda, le président Joseph Aoun a demandé de faire de la protection de l’olivier une « responsabilité nationale partagée », en associant soutien aux producteurs, modernisation de la filière et contrôle de la qualité. L’évaluation d’août ne chiffre pas les volumes d’olives ou d’huile perdus pendant la récolte d’automne. Pour les établir, il faudrait comparer les quantités pesées et pressées avec celles de saisons comparables, en séparant les parcelles inaccessibles des vergers détruits ou endommagés.

Couverture : oliveraie au Liban, archive mise en ligne en 2008, sans lien avec les dégâts de 2026. Andary / Wikimedia Commons, domaine public ; recadrage et titrage Libnanews.

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